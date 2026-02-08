Cả 3 người trong một nhà đều mắc ung thư tuyến tụy, người mẹ khóc nức nở: "Đó là lỗi của tôi"

Mùa xuân năm ngoái, chồng của cô Ngô được chẩn đoán mắc ung thư tụy giai đoạn cuối. Sau khi xác định bệnh, chưa đầy nửa năm ông đã qua đời. Vài tháng trước, bản thân cô Ngô và con trai cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng. Khi đến bệnh viện kiểm tra, cả hai đều được chẩn đoán mắc ung thư tụy giai đoạn sớm.

Trong quá trình trao đổi với bác sĩ, khi được hỏi về thói quen ăn uống, cô Ngô cho biết bà rất thích tự làm hoành thánh, bánh bao… Trong hơn chục năm qua, mỗi tuần bà đều làm ít nhất hai đến ba lần, vì cho rằng đồ tự làm sẽ yên tâm hơn.

Để tiết kiệm tiền, bà có thói quen ra chợ vào buổi tối, gần giờ tan chợ để mua các loại thịt xay bán giảm giá. Bà tin rằng nhiệt độ cao khi nấu nướng có thể tiêu diệt mọi thứ.

Bác sĩ phân tích rằng, việc tiêu thụ lâu dài loại thịt xay có thể chứa nitrit, amin dị vòng và nhiều chất có hại khác tuy không phải là nguyên nhân duy nhất gây ung thư, nhưng chắc chắn làm tăng gánh nặng và nguy cơ tổn thương tụy trong thời gian dài.

Lúc này cô Ngô mới nhận ra, điều bà từng nghĩ là "tiết kiệm, đảm đang" có thể lại chính là nguyên nhân âm thầm gây họa.

5 loại thực phẩm "bẩn" thường gặp ở chợ - rẻ mấy cũng không nên mua

Thông thường, nếu mua thịt heo xay đạt tiêu chuẩn quốc gia thì sẽ không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, nếu mua phải thịt không đạt chuẩn, nguy cơ gây hại là rất lớn.

Loại thịt xay mà cô Ngô mua nhiều khả năng là loại không đạt tiêu chuẩn. Một số cơ sở có thể sử dụng phần thịt vụn, thịt hạch bạch huyết hoặc thịt đã biến chất để giảm chi phí. Những loại thịt kém chất lượng này sau khi xay nhỏ rất khó nhận biết bằng mắt thường, nhưng nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, thịt hỏng có thể chứa nitrit và aflatoxin. Đây đều là những chất gây ung thư đã được xác nhận. Việc hấp thụ lâu dài có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Nhiều người tin rằng đồ tự nấu là an toàn nhất, nhưng lại bỏ qua nguồn gốc nguyên liệu. Nếu mua phải thực phẩm không qua kiểm dịch hoặc xử lý không đúng cách, sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe. Trường hợp của cô Ngô là lời cảnh báo rằng một số thực phẩm quen thuộc ở chợ có thể ẩn chứa nguy cơ.

1. Dưa muối, rau muối bán ngoài trời

Các loại dưa muối bày bán ngoài trời thường có mức độ vệ sinh đáng lo ngại. Bụi bẩn, vi khuẩn từ môi trường hoặc giọt bắn từ người xung quanh đều có thể bám vào thực phẩm. Những loại này thường được ngâm trong nước lâu ngày, môi trường ẩm ướt dễ khiến vi khuẩn sinh sôi làm thực phẩm hư hỏng.

Ngoài ra, thực phẩm muối chua có thể sinh ra nitrit. Hàm lượng nitrit thường tăng dần theo thời gian muối, đạt đỉnh sau khoảng nửa tháng rồi giảm xuống.

2. Viên thịt, cá viên bán rời

Những loại viên thực phẩm bán rời, không đóng gói, thường tiếp xúc trực tiếp với không khí, dễ bị nhiễm vi khuẩn. Khi ăn có thể gây tiêu chảy, viêm đường tiêu hóa. Một số cơ sở còn bán sản phẩm đã bị cấp đông - rã đông nhiều lần, khiến vi khuẩn có hại tăng lên. Tốt nhất nên mua sản phẩm đóng gói từ nhà sản xuất uy tín.

3. Rong biển khô, tôm khô bán cân

Những loại hải sản khô này nếu để lâu ngoài không khí rất dễ hút ẩm, dẫn đến biến chất. Khi mua cần kiểm tra xem thực phẩm có bị ẩm hay có mùi hắc bất thường hay không. Nếu có dấu hiệu này, tuyệt đối không nên mua.

4. Thịt xay sẵn

Khi mua thịt xay sẵn, người mua không thể biết người bán sử dụng loại thịt nào. Một số nơi có thể dùng thịt còn lại trong ngày, thậm chí dùng thịt đã quá hạn hoặc hư hỏng. Vì vậy, tốt nhất nên mua thịt tươi rồi tự xay.

5. Thịt kho, thịt quay có màu sắc quá bắt mắt

Một số người bán thêm chất tạo màu như "vàng sunset" để giảm chi phí sản xuất, dù chất này bị cấm sử dụng trong thực phẩm thịt theo quy định. Thậm chí có nơi dùng phẩm màu công nghiệp để làm thực phẩm trông hấp dẫn hơn. Nếu thấy món ăn có màu sắc quá rực rỡ, nên tránh mua.

Ung thư có "chọn" người quá tiết kiệm? Những thói quen tiết kiệm có thể gây hại sức khỏe

Tiết kiệm là đức tính tốt, nhưng một số thói quen tưởng chừng giúp tiết kiệm lại có thể tiềm ẩn nguy cơ lớn.

1. Tiếp tục dùng chảo chống dính khi lớp phủ đã bong tróc

Chảo chống dính hoạt động nhờ lớp phủ trên bề mặt. Khi lớp phủ bị hỏng, thực phẩm dễ cháy khét, tạo ra các hợp chất như hydrocarbon thơm đa vòng – những chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, lớp phủ bong tróc có thể lẫn vào thức ăn. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí thuộc hệ thống The Lancet cho thấy khi nồng độ PFAS (vật liệu dùng trong lớp phủ chống dính) tăng gấp đôi, tỷ lệ chẩn đoán ung thư tuyến giáp tăng 56%, đồng thời nguy cơ u tuyến giáp dạng nhú cũng tăng 56%.

2. Thực phẩm hỏng nhưng vẫn cố ăn

Đây là thói quen phổ biến ở người lớn tuổi, ví dụ cắt bỏ phần trái cây bị thối rồi ăn tiếp, hoặc bỏ phần bánh mì mốc và sử dụng phần còn lại. Tuy nhiên, phần thực phẩm tưởng như còn nguyên vẹn cũng có thể đã bị nhiễm nấm mốc.

Việc ăn thực phẩm này có thể gây rối loạn tiêu hóa, dị ứng, thậm chí do độc tố nấm mốc sinh ra có thể gây ngộ độc, ung thư hoặc dị tật.

3. Tái sử dụng dầu chiên nhiều lần

Dầu sau khi chiên ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra chất béo chuyển hóa (trans fat) và các sản phẩm oxy hóa độc hại. Việc tiếp tục sử dụng loại dầu này sẽ làm tăng đáng kể lượng chất gây ung thư, ảnh hưởng đến sức khỏe.

4. Tiết kiệm điện nên không bật máy hút mùi

Khói dầu khi nấu ăn chứa nhiều chất gây ung thư. Việc hít phải lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Ở Trung Quốc, nhiều phụ nữ không hút thuốc nhưng vẫn mắc ung thư phổi, một phần nguyên nhân là do khói bếp.

Sử dụng máy hút mùi có thể giảm đáng kể lượng chất độc hại hít phải. Nên bật máy hút mùi trước khi nấu và để chạy thêm vài phút sau khi nấu xong để hạn chế khói dầu còn tồn đọng.

5. Ngại tốn tiền nên không đi khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn, đặc biệt là các tổn thương tiền ung thư. Việc can thiệp sớm có thể ngăn chặn bệnh tiến triển thành ung thư. Dù ở độ tuổi nào cũng nên duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Chế độ ăn uống có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Trong sinh hoạt hằng ngày, cần tránh những thói quen tiềm ẩn nguy cơ. Những sai lầm kể trên, bạn có đang mắc phải không?