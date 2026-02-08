Nâng ly ngày Tết, phân biệt rượu thật, rượu giả thế nào?

Ảnh minh họa: Getty Images

Bên cạnh các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thị trường cũng tiềm ẩn nguy cơ rượu giả, rượu kém chất lượng, rượu pha cồn công nghiệp… có thể gây ngộ độc cấp tính, thậm chí tử vong. Việc nhận biết và lựa chọn rượu an toàn là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong những buổi sum họp đầu năm.

Nhận biết qua bao bì, nhãn mác: Rượu chính hãng thường có tem nhãn đầy đủ thông tin: tên sản phẩm, đơn vị sản xuất, địa chỉ, nồng độ cồn, thể tích, hạn sử dụng, số lô, mã vạch và tem chống giả (nếu có). Tem được in sắc nét, khó bóc, không nhòe. Ngược lại, rượu giả thường có nhãn in mờ, sai chính tả, thiếu thông tin hoặc tem dễ bong tróc. Với rượu nhập khẩu, cần có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định.

Quan sát màu sắc và độ trong: Rượu thật thường có màu sắc đặc trưng, trong suốt hoặc đồng đều, không vẩn đục. Nếu rượu có cặn lạ, màu bất thường hoặc xuất hiện lớp lắng dưới đáy chai, người tiêu dùng nên thận trọng. Tuy nhiên, một số loại rượu truyền thống có thể có cặn tự nhiên nên cần kết hợp nhiều dấu hiệu khác để nhận biết.

Kiểm tra mùi và vị: Rượu đạt chuẩn có mùi thơm đặc trưng, dễ chịu. Rượu pha cồn công nghiệp hoặc rượu giả thường có mùi hắc, nồng, gây cảm giác khó chịu ngay khi mở nắp. Khi nếm thử (với lượng rất nhỏ), rượu kém chất lượng có thể gây bỏng rát cổ họng, vị gắt, khó chịu kéo dài.

Cẩn trọng với giá bán bất thường: Các loại rượu có thương hiệu nhưng giá rẻ bất thường so với thị trường cần được cân nhắc. Đây có thể là rượu giả, rượu nhái hoặc rượu không rõ nguồn gốc. Người tiêu dùng nên mua rượu tại cửa hàng uy tín, siêu thị, đại lý chính hãng, hạn chế mua qua mạng xã hội hoặc nguồn trôi nổi.

Nguy cơ từ rượu chứa methanol: Một số vụ ngộ độc rượu xảy ra do sản phẩm chứa methanol - loại cồn công nghiệp cực độc. Người uống có thể xuất hiện triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, nhìn mờ, chóng mặt, thở nhanh, hôn mê. Triệu chứng có thể xuất hiện muộn sau vài giờ đến 1-2 ngày. Khi nghi ngờ ngộ độc rượu, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay.

Uống rượu an toàn trong dịp Tết: Dù là rượu thật hay rượu giả, việc lạm dụng đồ uống có cồn vẫn gây hại cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyến cáo không nên uống khi đói, không pha trộn nhiều loại rượu, không uống rượu không rõ nguồn gốc và không lái xe sau khi uống rượu. Với người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ vị thành niên, nên hạn chế hoặc không sử dụng đồ uống có cồn.

Nâng ly ngày Tết là nét văn hóa quen thuộc, nhưng lựa chọn rượu an toàn và uống có chừng mực sẽ giúp cuộc vui trọn vẹn, tránh những rủi ro đáng tiếc cho sức khỏe.