Người đàn ông 54 tuổi nguy kịch vì vi khuẩn “ăn thịt người”

Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Phú Thọ) vừa điều trị thành công một ca bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - vi khuẩn "ăn thịt người"- gây ra ở nam bệnh nhân 54 tuổi. Người bệnh có nhiều bệnh lý nền, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn.

Nam bệnh nhân nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” được điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp



Trước khi nhập viện hai ngày, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sốt cao, ho, khó thở. Dù tự dùng thuốc hạ sốt tại nhà, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn, nên được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi trên nền đái tháo đường, điều trị bằng kháng sinh, thở máy không xâm nhập và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, sau hai ngày, tình trạng không cải thiện, người bệnh tiếp tục sốt cao, ý thức giảm, huyết áp tụt và nhanh chóng tiến triển sang sốc nhiễm khuẩn.

Trước diễn biến nguy kịch, bệnh nhân được chuyển Khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và tiến hành nuôi cấy đờm tìm nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.

Ngay sau đó, các bác sĩ điều chỉnh phác đồ kháng sinh phù hợp, kết hợp hồi sức tích cực. Nhờ được chẩn đoán kịp thời và điều trị đúng hướng, tình trạng người bệnh dần cải thiện, thoát sốc, ngừng thuốc vận mạch, được rút ống nội khí quản và hết sốt sau 6 ngày.

Sau 21 ngày điều trị, người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc uống trong 3 tháng theo phác đồ để phòng ngừa tái phát.

Hiện nay, bệnh Whitmore chưa có vắc-xin phòng ngừa. Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt khi có vết thương hở; mang ủng, găng tay bảo hộ khi lao động ngoài đồng ruộng, ao hồ, công trường.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần rửa sạch, sát khuẩn kịp thời các vết thương ngoài da; ăn chín, uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch; giữ gìn môi trường sống và nơi làm việc vệ sinh.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao kéo dài, ho, khó thở, đau nhức cơ, hoặc có ổ áp-xe sưng nóng, đỏ đau, nhất là ở người có tiền sử tiếp xúc với đất, nước bẩn, cần chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị sớm, tránh biến chứng nguy hiểm.