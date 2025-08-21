Ông bà dặn tháng Cô Hồn có 4 ngày thiêng để lễ cúng, con cháu thành tâm thì phúc đến nhà, họa chẳng bén mảng

Tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn từ xưa vốn được coi là giai đoạn âm khí nặng, cửa địa ngục mở ra để các vong linh trở lại dương gian. Bởi vậy, ông bà ta luôn dặn dò con cháu phải đặc biệt chú trọng lễ nghi, nhất là những ngày quan trọng trong tháng. Nếu gia chủ làm chu đáo, gia đạo bình an, làm ăn hanh thông. Ngược lại, lơ là bỏ qua, dễ khiến vận khí sa sút, tài lộc tiêu tán.

Dưới đây là 4 ngày lễ quan trọng nhất trong tháng 7 âm lịch mà ai cũng nên khắc ghi để tiến hành cúng bái cho trọn đạo hiếu và cầu bình an.

1. Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch

Mùng 1 đầu tháng luôn là ngày quan trọng, đặc biệt trong tháng cô hồn lại càng cần chú ý. Gia chủ thường làm mâm cúng đơn giản, dâng hương gia tiên và thắp nén nhang tưởng nhớ ông bà. Đây là cách mở đầu tháng mới với mong cầu bình an, tránh điềm xui rủi.

2. Ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch

Ngày này còn được dân gian xem là Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Về mặt tín ngưỡng, đây cũng là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành, khấn nguyện tình cảm gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc. Nhiều nơi còn chuẩn bị mâm lễ nhỏ cúng chúng sinh với mong muốn chia sẻ lộc phước, tránh tai ương.

3. Ngày rằm tháng 7 âm lịch (lễ Vu Lan và lễ Xá tội vong nhân)

Rằm tháng 7 là ngày lớn nhất trong tháng cô hồn, cũng là lễ Vu Lan báo hiếu và lễ Xá tội vong nhân. Người Việt coi đây là dịp trọng đại để vừa báo hiếu cha mẹ, vừa làm lễ cúng cho các vong linh không nơi nương tựa. Vào ngày này, hầu như gia đình nào cũng chuẩn bị mâm cỗ chay hoặc mặn, hương hoa, vàng mã để dâng lên gia tiên, đồng thời bày lễ cúng chúng sinh ngoài trời.

4. Ngày 30 tháng 7 âm lịch

Ngày cuối cùng của tháng, dân gian gọi là lễ tạ mãn tháng. Gia chủ làm lễ tạ trời đất, gia tiên, thần linh đã phù hộ trong suốt tháng 7. Đây cũng là cách khép lại tháng cô hồn một cách trọn vẹn, giữ cho gia đạo yên ổn, bước sang tháng mới với tinh thần nhẹ nhõm.

Tín ngưỡng thờ cúng trong tháng cô hồn không chỉ là phong tục lâu đời mà còn thể hiện đạo hiếu, sự biết ơn của con cháu đối với tổ tiên và lòng từ bi với vong linh. Làm lễ không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy, quan trọng là sự thành tâm.

Tháng 7 âm lịch vốn nhiều kiêng kị, song nếu biết chọn đúng những ngày quan trọng để cúng lễ, gia đình sẽ cảm thấy an yên hơn, mọi sự hanh thông, tránh được điều chẳng lành.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm