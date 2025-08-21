2 BĐS khủng chứng minh Triệu Lộ Tư giàu đến mức khuynh đảo chúng sinh!

Triệu Lộ Tư đang là một trong những cái tên sáng giá nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Xuất thân từ dòng phim thần tượng thanh xuân, cô nhanh chóng vụt sáng nhờ loạt vai diễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Thả Thí Thiên Hạ, Hậu Lãng… Không chỉ ghi dấu ấn bằng nhan sắc ngọt ngào và diễn xuất ngày càng tiến bộ, Triệu Lộ Tư còn có sự nghiệp thăng tiến thần tốc, quảng cáo, dự án phim lớn nhỏ đều dồn dập tìm đến. Thành công sớm giúp nữ diễn viên trẻ sở hữu khối tài sản đáng nể cùng cuộc sống riêng tư được nhiều người ngưỡng mộ. Ở tuổi 26, cô có trong tay hai tổ ấm sang chảnh và đắt đỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Biệt thự trên núi: Chốn "đi trốn" để thở

Trong những ngày không phải quay phim, Triệu Lộ Tư thường ở căn biệt thự tại Mục Mã Sơn, khu vực nổi tiếng yên tĩnh, trong lành để tránh xa khói bụi thành phố. Đây cũng là nơi cô tĩnh dưỡng trong thời gian bị bệnh vừa qua. Xung quanh là cảnh sắc thiên nhiên thoáng đãng, rừng cây và núi non xanh mát, chỉ cần tản bộ thôi cũng đủ để reset lại tinh thần.

Biệt thự của nữ diễn viên có màu trắng, cửa chính bằng gỗ nguyên bản, ngay lối vào đặt một tấm thảm xanh nhỏ nhắn. Bên trong, sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng, tường trắng, nội thất phần lớn là màu đen, tạo nên sự hài hòa tối giản nhưng hiện đại.

Điểm "ăn tiền" nhất là hệ cửa kính sát đất trải khắp bốn phía. Nhờ vậy mà ánh sáng tự nhiên tràn ngập trong nhà, không gian lúc nào cũng ấm áp, ngập nắng, giúp không gian sống luôn dễ chịu.

Khu vườn quanh biệt thự được thiết kế tinh tế với một bên lát sàn gỗ, một bên trải sỏi đen, điểm xuyết cây xanh, ghế xích đu, một chòi nghỉ nhỏ. Những ngày nắng đẹp, Triệu Lộ Tư có thể ngồi thư giãn ngay trong nhà, tắm nắng ngoài vườn hay thảnh thơi dắt chó đi dạo ngay trong khuôn viên.

Là một "con sen" chính hiệu, Triệu Lộ Tư còn dành hẳn một căn phòng cho thú cưng của mình. Phòng lát gỗ, góc nhỏ kê chiếc ổ có mái vòm, sàn trải thảm, đặt sẵn bát ăn riêng biệt cho từng bé. Ngoài ra còn có sofa mini, nệm êm, lồng nhỏ và rất nhiều đồ chơi. Với cô, tình cảm của thú cưng là sự hiện diện đơn giản và chân thành nhất, là nguồn năng lượng chữa lành quý giá. Thậm chí có lần nữ diễn viên còn viết: "Nếu tình yêu có hình dạng, thì đó chắc chắn là dáng vẻ một chú chó chạy về phía bạn - loạng choạng nhưng mang theo cả thế giới ánh sáng".

Căn hộ Thành Đô trị giá 82 tỷ: Nơi sống chậm giữa lòng thành phố

Ngoài biệt thự ở Mục Mã Sơn, Triệu Lộ Tư còn có một tổ ấm ở ngay trung tâm Thành Đô, hướng nhìn sông và skyline. Tổng diện tích của căn hộ này ước tính lên đến hơn 300m2, riêng diện tích phòng khách là 140m2, bề mặt chiếu sáng rộng 40m2. Từng có chuyên gia môi giới bất động sản cho hay căn này được định giá lên đến 2400 vạn NDT (tương đương 82 tỷ VNĐ).

Phòng khách, bàn ăn và bếp đảo mở được thiết kế thông nhau, từ đó tạo cảm giác nhà thêm rộng rãi, thông thoáng. Nữ diễn viên cũng thường xuyên vào bếp, chia sẻ khoảng khắc bình dị đời thường tại góc "trái tim của ngôi nhà" này.

Đặc biệt, Triệu Lộ Tư rất thích vẽ tranh nên căn phòng khách rộng hơn 200m² cũng thường được biến thành studio mini. Người đẹp 9X kê giá vẽ ngay cạnh cửa kính để thể hiện năng khiếu hội họa của mình. Ngồi tại đây, cô vừa tận hưởng thú vui, vừa ngắm cảnh bên ngoài, khung cảnh khiến thời gian trôi qua chậm lại giúp nữ diễn viên tìm kiếm sự dễ chịu hiếm có giữa lịch trình bận rộn.

Phòng ngủ của Triệu Lộ Tư mang đậm phong cách tối giản hiện đại nhưng vẫn riêng tư và ấm áp. Sàn gỗ tối màu kết hợp ánh vàng dịu nhẹ từ đèn trần tạo nên không gian yên tĩnh. Đáng chú ý nhất là phòng tắm với bồn tắm lộ thiên cạnh cửa kính lớn. Thiết kế từng gây tranh cãi vì độ riêng tư, nhưng nhờ hệ kính một chiều và khoảng cách hợp lý giữa các tòa, khu vực này vẫn đảm bảo sự kín đáo, đồng thời mang đến trải nghiệm thư giãn siêu chill với tầm nhìn đẹp ngất ngây.

Ngoài ra, căn hộ này còn phản ánh rõ sở thích cá nhân của Triệu Lộ Tư với bộ sưu tập Pop Mart khổng lồ. Những figure đáng yêu được trưng bày khắp nơi, khiến căn hộ thêm phần sinh động, đúng chất cô nàng 26 tuổi trẻ trung ngoài đời thực.





Một bên là biệt thự ngoại ô để "trốn" khỏi nhịp đô thị, hít thở và dắt chó đi dạo, một bên là căn hộ cao tầng chan nắng, đủ rộng để nấu nướng, tận hưởng sở thích thi vị, bày biện thứ mình yêu. Hai không gian, hai nhịp sống cùng hướng đến sự giản dị, sáng sủa và ấm áp. Cuộc đời có thể ồn ào, nhiều thị phi nhưng sau tất cả, điều còn lại chính là sự bình yên trong tâm hồn. Với Triệu Lộ Tư, hai căn nhà chính là chốn tiêng tư và an yên, nơi cô học cách yêu thương bản thân, tận hưởng niềm vui giản dị và sống vì chính mình.

