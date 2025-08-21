Huyền thoại trẻ dai nhất showbiz Hàn: Gương mặt như "phép màu giữa nhân gian", hack tuổi đỉnh đến nỗi thời gian thua cuộc

Dù đã bước sang tuổi 44, nhưng Jang Na-ra vẫn luôn được nhắc đến như biểu tượng nhan sắc "không tuổi" của Kbiz. Làn da trắng hồng, căng mướt cùng gương mặt trẻ trung, trong sáng khiến dân tình không ngừng trầm trồ suốt hơn hai thập kỷ qua. Không hề giấu diếm bí quyết của mình, nữ diễn viên luôn thẳng thắn chia sẻ những thói quen chăm sóc da và sức khoẻ đơn giản, khoa học nhưng hiệu quả lâu dài.

Nhan sắc trẻ trung của Jang Nara ở độ tuổi U45.

Dù nổi tiếng với làn da không tì vết, Jang Nara từng thẳng thắn thừa nhận cô phải đối mặt với nhiều vấn đề khó chịu như da khô, nhạy cảm và rất dễ kích ứng. Cô chia sẻ rằng, sau khi dưỡng da rồi rời khỏi nhà, tới khi ngồi vào ghế trang điểm thì làn da đã có cảm giác khô căng như chẳng còn chút dưỡng chất nào lưu lại. Đây cũng chính là lý do nữ diễn viên luôn tìm kiếm những quy trình chăm sóc da thật đơn giản, an toàn, nhẹ dịu và mang lại hiệu quả lâu dài, thay vì chạy theo các phương pháp phức tạp hay sản phẩm đắt đỏ.

Làm sạch kỹ càng chính là bước chăm sóc quan trọng nhất đối với Jang Nara.

Với người đẹp sinh năm 1981, nếu là ngày không trang điểm, chỉ dùng kem chống nắng hoặc BB Cream, nước tẩy trang Bioderma Sensibio H2O luôn là lựa chọn hàng đầu bởi khả năng làm sạch nhẹ dịu, không gây khô da. Những khi trang điểm nhẹ nhàng, cô chuyển sang sử dụng xà phòng Alchimia bởi sản phẩm này vừa dịu nhẹ vừa giúp da sạch sâu. Đối với những ngày quay phim, phải trang điểm liên tục trong nhiều giờ, Jang Nara ưu tiên các sản phẩm tạo bọt đậm đặc như Senka Perfect Whip để loại bỏ hoàn toàn lớp cặn trang điểm, bụi bẩn còn tồn đọng trên da sau bước tẩy trang.

Sau khi làm sạch, nữ diễn viên không quên bước tẩy tế bào chết định kỳ.

Jang Nara hiện đã dùng đến chai thứ ba của sản phẩm Five Days Melting Scrub bởi khả năng loại bỏ lớp da chết một cách nhẹ nhàng, không gây kích ứng, giúp bề mặt da luôn mịn màng, thông thoáng và sẵn sàng hấp thụ các dưỡng chất từ những bước tiếp theo.

Khi làn da đã sạch sâu và được chuẩn bị kĩ càng, Jang Nara ưu tiên những sản phẩm có khả năng cấp ẩm mạnh mẽ, lành tính, phù hợp với làn da nhạy cảm của cô.

Một trong những "vũ khí" không thể thiếu trong chu trình dưỡng da của nữ diễn viên chính là hũ Vaseline chiết xuất mật ong tự nhiên đến từ thương hiệu Jejujoah. Sản phẩm này giúp khóa ẩm, làm dịu làn da sau những ngày dài tiếp xúc với ánh đèn sân khấu, máy quay và các lớp trang điểm dày đặc.

Bên cạnh đó, kem dưỡng Atobarrier 365 của Aestura cũng được Jang Nara sử dụng mỗi ngày, cô gọi đây là "loại kem dưỡng tốt nhất trong những loại tốt nhất" vì khả năng phục hồi hàng rào bảo vệ da một cách bền vững. Dù đã thử qua nhiều sản phẩm cao cấp hơn, cô vẫn luôn quay về với Atobarrier 365 như lớp nền vững chắc trong quy trình dưỡng da của mình.

Ngoài ra, để tăng hiệu quả cấp ẩm sâu và hỗ trợ làn da trở nên căng mướt, mịn màng, Jang Nara sử dụng Xoul Reallagen Ampoule. Đây là sản phẩm hiếm hoi cô đánh giá cao bởi không hề gây kích ứng với làn da nhạy cảm của mình, đồng thời mang lại hiệu quả rõ rệt về phục hồi độ đàn hồi và sự tươi mới cho làn da.

Trước khi bước vào các buổi ghi hình hay tham dự sự kiện, cô còn sử dụng thêm tinh chất dưỡng ẩm dạng dầu Youth Watery Oil của Guerlain. Theo Jang Nara, đây là lớp nền hoàn hảo để cấp ẩm sâu, giúp lớp trang điểm sau đó tiệp da, mịn màng và tự nhiên hơn. Thậm chí, cô luôn mang theo một lọ mini của sản phẩm này bên người, để tiện sử dụng bất cứ khi nào cần thiết.

Bên cạnh các sản phẩm dưỡng da, Jang Nara cũng thường xuyên kết hợp các thiết bị làm đẹp công nghệ cao trong chu trình chăm sóc da hàng ngày.

Nữ diễn viên hiện là gương mặt đại diện của Fulthera - một thương hiệu thiết bị chăm sóc da nổi tiếng. Cô cho biết các đầu máy của sản phẩm này được thiết kế chuyên biệt cho từng vùng da khác nhau, giúp giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề từ làm săn chắc, nâng cơ đến cải thiện độ đàn hồi, mang lại vẻ ngoài tươi trẻ, rạng rỡ dù ở tuổi ngoài 40.

Jang Nara cho thấy việc sở hữu một làn da khỏe mạnh, trẻ trung không đến từ may mắn hay di truyền, mà là kết quả của quá trình chăm sóc bền bỉ, khoa học. Cô lắng nghe làn da, ưu tiên làm sạch đúng cách, cấp ẩm đủ, kiên trì sử dụng những sản phẩm dịu nhẹ, an toàn, phù hợp với cơ địa nhạy cảm. Chính sự tối giản, nhất quán và kỷ luật trong từng bước chăm sóc đã giúp cô duy trì được làn da "không tuổi" đáng ngưỡng mộ suốt nhiều năm qua.

Theo Herworld

Tham khảo các sản phẩm Jang Nara sử dụng dưới đây:

