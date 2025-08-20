Cựu nhân viên bóc phốt tiệm bánh Hà Nội dùng nguyên liệu hết đát, bán bánh hỏng cho khách - Cửa hàng lên tiếng

Mới đây, một tài khoản trên Threads tự xưng là nhân viên cũ của một tiệm bánh đã gây xôn xao khi đăng tải bài viết tố cửa hàng bán bánh kém chất lượng cho khách. Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng đã vượt mốc 100.000 lượt xem và trở thành chủ đề khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

Phản ánh việc bánh lưu trữ trong tủ lạnh 5-7 ngày, bánh có vị chua, bánh dùng nguyên liệu hết hạn

Trên Threads, chủ tài khoản chia sẻ: "Là một nhân viên cũ tại cửa hàng bánh dưới đây, em thật sự không chịu nổi nữa với trường hợp như thế này. Bánh nhập về từ một bên thứ 3, lưu trữ trong tủ lạnh 5-7 ngày (thậm chí đã từng trữ đông cả tháng trời) vẫn cố bán cho khách bằng đủ mọi chiêu trò giảm giá, combo. Trừ khi phải nhận biết được dấu hiệu hỏng rõ ràng như mốc, mùi chua nặng,.. thì nhân viên mới được phép huỷ. Bao nhiêu khách ăn bị dính bánh hỏng rồi nhưng quán vẫn cam kết 100% bánh mới".

Tin nhắn khách phản hồi bánh có vị chua

Tin nhắn nhân viên cũ trao đổi với chủ tiệm bánh

Tin nhắn "bóc trần" việc bánh lưu trữ 5-7 ngày

Tin nhắn "bóc trần" việc tiệm dùng nguyên liệu hết hạn sử dụng

Trên Threads, bạn nhân viên cũ khẳng định: "Thật sự là treo đầu dê bán thịt chó"

Phản ánh quy trình làm việc lôm côm, đùn đẩy trách nhiệm

Không chỉ tố việc bán bánh cũ, bánh hỏng cho khách, nhân viên cũ còn đăng đàn thêm loạt bất cập trong cách vận hành của tiệm. Nguyên văn chia sẻ: "Đòi áp KPI bán 17 bánh/ngày rất hỏi chấm? Xong yêu cầu phải nhắn tin mời chào khách cũ + các nội dung khác không hề có trong deal công việc ban đầu. Mình phản bác lại thì đuổi việc mình luôn và nói mình làm không đạt yêu cầu => tính lương theo ngày công dù ban đầu nói 1 kiểu khác. Nội bộ làm việc lôm côm đùn đẩy trách nhiệm".

Phản hồi của tiệm bánh

Ngay sau khi bài đăng của nhân viên cũ lan truyền, tiệm bánh đã nhanh chóng lên tiếng trên fanpage chính thức. Tiệm phủ nhận việc bán bánh hỏng cho khách, đồng thời nhấn mạnh rằng từ ngày đầu hoạt động vẫn luôn giữ nguyên tắc chỉ phục vụ những sản phẩm mà tiệm cảm thấy tin tưởng và yên tâm. Đối với các chia sẻ được đăng tải, tiệm cho rằng đó chỉ là chia sẻ mang tính cá nhân của nhân sự cũ, không phản ánh đúng sự thật cũng như không đúng với cách tiệm đang vận hành. Tiệm khẳng định luôn sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý thiện chí.

Sau khi phóng viên liên hệ trực tiếp về vụ việc này, tiệm phản hồi thêm: "Những gì Sunrise cần nói thì tụi mình đã đăng công khai trên fanpage. Với các tin nhắn do một số bạn nhân sự cũ đăng tải, bên mình xin phép không phản hồi thêm".

Đến thời điểm hiện tại, dù cả phía tiệm bánh lẫn nhân viên cũ đều đã đưa ra quan điểm, nhưng sự việc vẫn còn nhiều tranh cãi và thu hút sự chú ý lớn từ dân tình.



