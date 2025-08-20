Đêm đến, ông bà cấm giặt quần áo: Tưởng mê tín, ai ngờ đúng đến từng chữ

Ngày nay, hầu như gia đình nào cũng có máy giặt, chuyện giặt quần áo tưởng chừng đơn giản, thích lúc nào thì giặt lúc đó. Nhưng thực tế, khung giờ giặt đồ lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tuổi thọ và cả vận khí trong nhà. Nhiều người vì bận rộn công việc, thường tranh thủ giặt đồ vào buổi tối. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: “Đêm đến không phải là thời điểm tốt để giặt quần áo”. Nghe thì tưởng mê tín, nhưng hóa ra lại có cơ sở khoa học rất rõ ràng. Dưới đây là những lý do giải thích tại sao giặt quần áo buổi tối lại nguy hiểm hơn bạn tưởng

1. Quần áo ẩm cả đêm là tạo cơ hội cho ổ vi khuẩn di động

Ban ngày, quần áo được phơi dưới ánh nắng, tia cực tím sẽ giúp tiêu diệt đến 90% vi khuẩn bám trên vải. Nhưng buổi tối thì hoàn toàn ngược lại: Không có nắng, quần áo treo cả đêm trong môi trường ẩm, kín là cơ hội để vi khuẩn sinh sôi nhanh gấp nhiều lần. Bên cạnh đó, độ ẩm cao khiến quần áo khó khô, dễ bốc mùi hôi, thậm chí tiềm ẩn nấm mốc gây bệnh da liễu.

Mặc quần áo nửa sạch nửa bẩn này lâu ngày sẽ gây mụn lưng, viêm da, ngứa ngáy, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ có làn da nhạy cảm.

2. Gây ồn, ảnh hưởng giấc ngủ cả nhà

Bạn nghĩ tiếng máy giặt nhỏ? Sai lầm! Ban ngày có nhiều tạp âm nên không để ý, nhưng về đêm khi không gian yên tĩnh, tiếng lạch cạch của máy giặt dễ khiến người trong nhà mất ngủ. Ngủ không đủ giấc lâu dài sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy: suy giảm trí nhớ, stress, rối loạn miễn dịch. Thậm chí, hàng xóm cũng khó chịu, dễ gây mất hòa khí.

3. Tăng độ ẩm trong nhà, mời bệnh tật tới

Việc giặt và phơi đồ ban đêm khiến độ ẩm trong nhà tăng cao, tạo điều kiện cho muỗi, mạt bụi và nấm mốc sinh sôi. Về lâu dài, không chỉ sức khỏe con người bị ảnh hưởng mà cả môi trường sống cũng xuống cấp: tường dễ ẩm mốc, không khí trong nhà ngột ngạt, nhiều mùi hôi khó chịu.

4. Hao tốn điện nước, máy giặt nhanh hỏng

Giặt quần áo vào buổi tối không hẳn tiết kiệm như nhiều người nghĩ. Trái lại, máy giặt phải hoạt động trong điều kiện nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, kèm theo chế độ vắt mạnh hoặc sấy khô sẽ khiến thiết bị nhanh xuống cấp, tốn điện nước hơn và dễ phát sinh hỏng hóc.

Giải pháp thay thế an toàn:

Tận dụng chức năng hẹn giờ: bỏ đồ vào máy từ tối, cài hẹn giờ để sáng sớm máy tự giặt, kịp phơi khi có nắng.

Ưu tiên giặt vào ban ngày: đặc biệt là buổi trưa, khi ánh nắng mạnh nhất, hiệu quả diệt khuẩn cao nhất.

Đầu tư máy sấy/ máy giặt sấy: thiết bị này không chỉ giúp quần áo khô nhanh trong mọi điều kiện thời tiết mà còn mang lại hàng loạt lợi ích thiết thực:

- Không phụ thuộc thời tiết: Dù trời mưa phùn, nồm ẩm hay ban đêm thiếu ánh nắng, quần áo vẫn được sấy khô hoàn toàn, không lo ẩm mốc, hôi hám.

- Tiết kiệm thời gian: Người bận rộn có thể giặt và sấy ngay trong buổi tối, sáng hôm sau có đồ khô ráo, thơm tho để mặc, không cần chờ đợi cả ngày như phơi truyền thống.

- Bảo vệ sức khỏe: Nhiều dòng máy sấy hiện nay được trang bị công nghệ diệt khuẩn, khử mùi bằng hơi nóng hoặc tia UV, giúp loại bỏ vi khuẩn và nấm mốc – những tác nhân gây hại cho da và đường hô hấp.

- Giữ quần áo bền đẹp: Khác với việc phơi ngoài trời dễ bị ánh nắng gắt làm bạc màu, máy sấy điều chỉnh nhiệt độ và chế độ phù hợp từng loại vải, giúp quần áo giữ dáng, bền màu lâu hơn.

- Tối ưu không gian sống: Đặc biệt với những gia đình ở chung cư, không có ban công rộng để phơi phóng, máy sấy trở thành “cứu tinh”, vừa gọn gàng vừa hiện đại.



