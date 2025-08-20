TH true MILK ra mắt Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên: Thơm ngậy, hoàn toàn từ sữa tươi sạch

Hương vị mới trong danh mục sữa tươi tiệt trùng nhà TH

Tháng 8/2025, một "tân binh" mới gia nhập danh mục gần 200 sản phẩm từ sữa tươi sạch của TH true MILK - tiếp tục mang đến người tiêu dùng một bất ngờ thú vị: Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên. Đây là bước tiến tiếp theo trong hành trình TH sáng tạo những sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, giàu dinh dưỡng từ thiên nhiên, đáp ứng khẩu vị đa dạng của người tiêu dùng Việt bằng chất lượng và trải nghiệm thưởng thức mới lạ, hấp dẫn.

Không chỉ nổi bật bởi hương vị mới mẻ, sản phẩm kế thừa trọn vẹn những tiêu chuẩn khắt khe đã làm nên tên tuổi của TH true MILK: tất cả các nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt "từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch", cung cấp nguồn dưỡng chất tự nhiên của sữa tươi. Mỗi hộp sữa là một món quà dành cho sức khỏe, được tạo nên từ chuỗi sản xuất đạt chuẩn quốc tế, được bảo chứng bởi giá trị cốt lõi "vì sức khỏe cộng đồng", "hoàn toàn từ thiên nhiên" và sự kiên định với chuẩn mực "sữa tươi sạch là con đường duy nhất" mà TH đã bền bỉ theo đuổi và chứng minh bằng chữ "thật" (true) hơn15 năm qua.

Hương chuối thơm ngậy, loại trái cây nhiệt đới gắn bó với biết bao thế hệ người Việt, được kết hợp một cách khoa học với dòng sữa tươi trang trại, nguyên chất theo chuẩn của Trang trại TH, theo cách tự nhiên và tinh tế, đủ để gợi lên cảm giác thân quen, lại vừa mang đến trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới lạ, thú vị và ngon miệng.

Tập đoàn TH sở hữu kỷ lục "Cụm trang trại chăn nuôi và chế biến sữa công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới" do Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union) chứng nhận năm 2020. Tổng đàn bò sữa chăn nuôi tập trung công nghệ cao của TH đã tiệm cận 70.000 con. Tất cả các khâu sản xuất "từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch" của TH đều ứng dụng công nghệ cao, công nghệ đầu cuối của thế giới và khoa học quản trị đan xen vào nhau, tạo ra ly sữa tươi, chất lượng quốc tế từ đồng đất Việt Nam. Nhờ quy trình sản xuất hiện đại, chất lượng mỗi giọt sữa tươi nguyên liệu TH đều lành sạch, lưu giữ hương vị thơm ngon và dưỡng chất tự nhiên của sữa tươi sạch.

Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK Hương Chuối Tự Nhiên không sử dụng chất bảo quản, không sử dụng chất tạo ngọt tổng hợp, không sử dụng hương liệu tổng hợp. Đây là minh chứng cho sự đầu tư chỉn chu, sáng tạo bền bỉ trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm và cam kết giữ gìn sự tinh tuyền trong từng giọt sữa của TH. Sản phẩm là lựa chọn tiện lợi, lành sạch cho cả gia đình để bổ sung dinh dưỡng tự nhiên mỗi ngày.

Đặc biệt, sản phẩm được chế biến, đóng gói với công nghệ hàng đầu thế giới tại Nhà máy Sữa TH - một trong 6 nhà máy đầu tiên (trên tất cả các lĩnh vực) tại Việt Nam đạt chứng nhận "Trung hòa carbon" - giảm phát thải tối đa trong quá trình sản xuất, bảo vệ môi trường. Đây là một điểm cộng của các sản phẩm TH true MILK nói chung, và Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK Hương Chuối Tự Nhiên nói riêng, khi mà người tiêu dùng hiện đại đã quan tâm hơn tới yếu tố "môi trường" trong mỗi sản phẩm mà họ lựa chọn.

Với thiết kế hộp giấy 180ml tiện lợi, sản phẩm dễ dàng đồng hành cùng người dùng trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống: từ bữa sáng vội vàng, những giờ làm việc căng thẳng đến những chuyến đi xa, mang đến nguồn dinh dưỡng lành mạnh và chăm sóc sức khỏe trọn vẹn cho cả gia đình.

Với sự kết hợp giữa chất lượng và hương vị, Sữa tươi tiệt trùng Hương Chuối Tự Nhiên TH true MILK không chỉ là lựa chọn dinh dưỡng, mà còn là một lát cắt dịu dàng đưa người dùng trở về với những điều bình dị nhưng luôn đong đầy yêu thương. Một sản phẩm mới, nhưng lại gần gũi một cách tự nhiên, đúng như cách TH true MILK vẫn lặng lẽ hiện diện trong nhịp sống của hàng triệu gia đình Việt suốt bao năm qua.

Khách hàng có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ, trang thương mại điện tử hoặc cửa hàng "TH true mart" gần nhất. Một món quà nhỏ từ thiên nhiên đã sẵn sàng để đồng hành cùng bạn và gia đình mỗi ngày.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty Cổ phần Sữa TH

Địa chỉ: Xóm Bình Nghĩa, Phường Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.