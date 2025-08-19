8 chiêu mặc đẹp của con gái Hàn, cả châu Á copy không sót một bước

Việc mặc đẹp trong thời tiết này không chỉ dừng lại ở sự thoải mái mà còn cần mang lại cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng nhưng vẫn thời thượng. Thời trang Hàn Quốc vốn nổi tiếng với sự tinh giản, hiện đại, đồng thời luôn biết cách kết hợp giữa tính ứng dụng và yếu tố thẩm mỹ, đáp ứng đủ các tiêu chí của chị em trong ngày hè. Quan sát phong cách của các fashion blogger Hàn, có thể thấy 8 công thức phối đồ đang cực kỳ được yêu thích. Điểm chung của những các mix match này là chú trọng tỷ lệ cơ thể, chất liệu thoáng mát và bảng màu trung tính xen kẽ sắc tươi sáng, vừa dễ ứng dụng, vừa hack dáng hiệu quả.

1. Clean fit tối giản

Trong không khí oi nóng, những thiết kế tối giản (clean fit) được ưa chuộng nhờ tính thoáng mát và khả năng ứng dụng cao. Thay vì chọn váy body ôm sát, các fashionista Hàn ưu tiên váy trắng dáng suông, hơi rộng, gợi sự thoải mái và phóng khoáng. Bên cạnh đó, sơ mi kết hợp short âu cũng là công thức chắc thắng. Outfit này vừa giữ được sự thanh lịch, phù hợp nhiều hoàn cảnh, vừa dễ biến hóa nhờ phụ kiện tinh tế như vòng cổ mảnh, khuyên tai nhỏ hay túi tote tối giản. Phong cách clean fit giúp người mặc thoải mái mà vẫn duy trì khí chất sang trọng dù không cần nhiều chi tiết cầu kỳ.

2. Layer tone đen - trắng - xám

Xu hướng monochrome low-saturation (một tông màu với độ bão hòa thấp) được ưa chuộng nhờ sự bền vững và tính ứng dụng lâu dài. Ở Hàn, nhiều tín đồ thời trang chọn đen - trắng - xám như một bảng màu an toàn nhưng không nhàm chán để layer các item trong outfit của mình.

Sức hút của style này đến từ cách xử lý phom dáng và layer, ví dụ như kiểu váy mix jeans, hoodie oversize đi kèm chân váy mini hoặc áo sơ mi phom rộng kết hợp phụ kiện tối giản. Sự thanh thoát, mát mẻ của tông màu lạnh tạo cảm giác sạch sẽ và high fashion, đồng thời vẫn dễ ứng dụng cho đời sống hằng ngày.

3. Sweet girl vibes

Phong cách này hướng tới sự tươi trẻ, nhẹ nhàng nhưng không sến súa, mix bởi các item quen thuộc là quần shorts bó sát, chân váy ngắn, áo hai dây, áo trễ vai, váy dây buộc. Thay vì phức tạp về thiết kế, điểm nhấn nằm ở chi tiết nhỏ như một chiếc nơ buộc tóc, túi mini, kính mắt tròn hoặc sandal dây mảnh. Cách phối này phát huy tối đa vẻ đẹp tự nhiên, đồng thời tạo cảm giác thanh thoát cho cơ thể trong mùa nóng. Khi được kết hợp với phụ kiện, outfit vốn đơn giản sẽ lập tức có chiều sâu và trở nên tinh tế hơn.

4. Sporty chic & Balletcore

Năm nay, Balletcore, phong cách pha trộn giữa yếu tố ballet và sporty tiếp tục là một trong những xu hướng chủ đạo trong tủ đồ của các chị em. Công thức phổ biến là áo tank top in số phối cùng chân váy ren hoặc áo phồng tay bồng đi với quần thể thao ba sọc.

Điểm khiến phong cách này nổi bật chính là sự đối lập hài hòa của phần trên mềm mại, nữ tính với phần dưới năng động, khỏe khoắn. Tông màu sáng, đặc biệt là bạc, trắng, xanh pastel được ưu tiên nhằm tăng cảm giác tươi mới, mát rượi. Đây là style phù hợp cho các nàng để dạo phố lẫn đi chơi, gặp bạn bè, vừa có tính thời trang vừa giữ được tính ứng dụng.

5. Ballet school

Một biến thể khác của Balletcore là phong cách ballet school mang vibe thanh xuân học đường. Style này được kết hợp bởi áo ren, áo dây nhún mix cùng váy xếp ly ngắn mang lại hình ảnh tươi mới, trong sáng cho các nàng. Chi tiết ăn điểm thường nằm ở phụ kiện đồng bộ như vớ cổ ngắn trắng, sneakers basic, tai nghe bản to hoặc áo khoác sporty khoác hờ. Sự kết hợp này gợi cảm giác năng động mà cũng mang lại một chút hoài niệm học đường - yếu tố mà thời trang Hàn rất hay khai thác.

6. Color pop

Thay vì trung thành với gam màu an toàn, nhiều fashionista chọn các tông sáng, rực rỡ như vàng chanh, hồng pastel, xanh ngọc cho outfit của mình. Phong cách này giúp tạo điểm nhấn thị giác mạnh, phù hợp cho mùa hè vốn gắn liền với sự tươi mới.

Khi phối cùng mũ lưỡi trai retro, túi màu sắc, hoặc giày sneakers basic, outfit color pop càng thêm cân bằng giữa sự trẻ trung và tính ứng dụng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thể hiện cá tính riêng nhưng vẫn giữ sự thoải mái, casual.

7. Sweet but cool

Một xu hướng khác đang nổi lên là phong cách sweet but cool -sự kết hợp nhẹ nhàng giữa nữ tính và tinh thần phóng khoáng đẻ chị em mặc thoải mái nhưng không luộm thuộm. Các item thường gặp gồm áo dây, áo tank top mỏng, quần ống rộng. Nhìn qua tưởng đơn giản nhưng chính sự tối giản này lại tạo ra hiệu ứng "chic" đặc trưng.

Điểm cộng lớn là khả năng kết hợp phụ kiện cá tính. từ túi dáng lạ, mũ len mỏng, kính râm hay tóc tết. Những chi tiết nhỏ khiến outfit không bị đơn điệu, đồng thời thể hiện tinh thần tự do, thư giãn.

8. Girlboss layering

Những ai ưa chuộng sự cá tính, mạnh mẽ có thể tham khảo phong cách layering mang hơi hướng streetstyle này. Các item cơ bản như jeans ống rộng, áo ba lỗ, giày thể thao Samba, mũ bóng chày được lặp lại với tần suất cao là công tức cho sự cá tính, tạo nên bản sắc riêng của bạn.

Điểm thú vị là cách phối trái ngược, ví dụ giày ballet đi với quần cargo vốn tưởng lệch pha nhưng lại đem đến hiệu ứng bất ngờ, tạo chiều sâu cho outfit. Phong cách này nhấn mạnh sự ngẫu hứng, đồng thời giữ được tinh thần high fashion.

Nguồn: beauty321



