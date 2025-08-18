Rosé giàu trên đỉnh chúng sinh, vậy mà vẫn mê tít 1 món đồ rẻ chạm đáy 400.000đ

Mới đây trên Instagram, Rosé "xả suộc" đi chơi tưng bừng sau chuỗi đêm diễn DEADLINE WORLD TOUR khuấy đảo khắp châu Á và châu Âu. Nàng bông hồng nước Úc chọn diện set đồ đơn giản nhưng cuốn hút, với phom dáng hai dây mát mẻ, năng động, khoe trọn đôi chân dài miên man và làn da trắng không tỳ vết. Để outfit thêm sành điệu, Rosé kết hợp cùng mũ lưỡi trai - món phụ kiện quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong street style của cô. Dù sở hữu bộ sưu tập mũ lưỡi trai phong phú, nhưng chiếc mũ trong outfit này lại được cô ưu ái diện đi diện lại nhiều lần. Không chỉ ghi điểm với thiết kế xinh xắn, điều khiến fan bất ngờ hơn cả là giá của em nó vô cùng hạt dẻ, chỉ hơn 400.000 đồng. Có thể nói, so với loạt món đồ giá lên đến tỷ đồng của "phú bà" Rosé, đây đúng là một trong những phụ kiện rẻ kịch sàn nhưng lại được cô nàng yêu thích bậc nhất.





Chiếc mũ "cưng" của Rosé là phiên bản Katherine St. George Cap đến từ thương hiệu Brandy Melville. Mũ có thiết kế màu xanh navy nịnh mắt, phía trước thêu dòng chữ ST.GEORGE màu trắng nổi bật, bên dưới điểm xuyết lá cờ nước Anh nhỏ xinh. Thiết kế mũ đơn giản, mang phong cách casual, dễ phối với nhiều trang phục khác nhau.

Thương hiệu Brandy Melville có mặt ở khá nhiều quốc gia, trên website của hãng, hiện thiết kế mũ ST.GEORGE giống Rosé diện chỉ đang bán ở Singapore, với giá 23 SGD (khoảng 470.000 đồng).

Nơi mua chính hãng: Brandy Melville

Trước đó, Rosé nhiều lần xuất hiện trong các outfit gắn liền với mũ ST.GEORGE. Từ đông sang hè, giọng ca APT. vẫn mê style tóc vàng bồng bềnh cùng mũ xanh navy yêu thích. Dù thuộc hàng phú bà của Kbiz, cô nàng vẫn ưu ái diện đi diện lại item giá mềm này, chứng tỏ độ "nghiện" em nó không hề nhẹ.

Mũ xinh giống Rosé có mức giá nhẹ ví nên chị em muốn "cheap moment" với cô nàng là điều không quá khó, khi có thể tự order trên website của hãng hoặc thông qua các shop trung gian. Song, nếu chỉ đơn giản là mê thiết kế casual cùng tông xanh navy xinh yêu, chị em hoàn toàn có thể tìm những thiết kế mũ tương tự trên các sàn TMĐT. Giá vẫn siêu hạt dẻ mà kiểu dáng cũng nịnh mắt chẳng kém bản gốc.

Gợi ý mua sắm

