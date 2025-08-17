Cô gái trẻ “đảo ngược số phận” trong phòng tắm chỉ 2m²: Gọn, sáng, tiện - ai cũng nên học theo!

Phòng tắm 2m² - bài toán khó nhưng không phải là không giải được

Căn hộ nhỏ của Trần Dĩnh (29 tuổi, sống tại Quảng Đông) có một điểm yếu rõ rệt: phòng tắm cực kỳ hẹp, dài như hành lang và chỉ vỏn vẹn 2m². Tuy vậy, nhờ biết cách phân chia không gian, chọn thiết bị và tận dụng từng góc nhỏ, cô đã “đảo ngược tình thế” một cách ngoạn mục.

1. Thiết kế 3 khu cơ bản: Gọn mà vẫn đủ chức năng

Dù không gian chỉ 2m², Dĩnh vẫn thiết kế theo mô hình ba giai đoạn: chậu rửa - bồn cầu - khu tắm.

- Chậu rửa đặt ở gần cửa, tích hợp gương có tủ chứa đồ để tiết kiệm không gian chiều dọc.

- Bồn cầu nằm giữa, khoảng cách hai bên chỉ vừa đủ nhưng vẫn sử dụng thoải mái.

- Khu tắm ở cuối, ngăn cách bằng rèm trong suốt, tạo ranh giới rõ giữa khu khô - ướt mà không làm bí bức.

Cách bố trí này giúp tối ưu từng mét vuông mà vẫn đảm bảo sự riêng tư và tính tiện nghi.

2. Chọn thiết bị nhỏ gọn - ưu tiên tiện dụng

Chậu rửa mặt:

Cô chọn chậu rửa tích hợp gốm sứ âm bàn, giúp tránh tình trạng nước bắn tung tóe và dễ lau chùi. Bên dưới có tủ nhỏ đựng giấy và khăn, mặt trong cánh tủ còn gắn thêm móc treo bàn chải, dụng cụ cạo gương… Mỗi chi tiết đều được tính toán kỹ để không phí phạm không gian.

Gương tủ:

Không chọn gương đèn kiểu “sang chảnh” theo trào lưu, cô chọn loại gương tích hợp tủ có chia ngăn bên trong, đủ để cất đồ skincare, sữa rửa mặt và các vật dụng vệ sinh khác - dọc theo chiều cao để tận dụng không gian đứng.

3. Bồn cầu không két - giải pháp lý tưởng cho không gian hẹp

Cô sử dụng loại bồn cầu không bể chứa, vừa giúp tiết kiệm chiều sâu, vừa tạo cảm giác gọn gàng hơn. Đây là giải pháp rất nên tham khảo cho các phòng tắm nhỏ tại Việt Nam, đặc biệt là căn hộ studio hoặc nhà cải tạo.

Chiếc chổi cọ bồn cầu được treo sau tường để tiết kiệm diện tích sàn. Thậm chí, cô còn dán thêm hình chú hề cười ngay trên bồn cầu để tạo điểm nhấn vui vẻ trong không gian nhỏ.

4. Rèm tắm mờ - vừa che vừa tạo độ thoáng

Khu vực tắm được ngăn bằng rèm tắm mờ đơn giản, giúp không gian có chiều sâu hơn so với vách kính.

Vòi sen tuy không có nhiệt độ ổn định, nhưng có màn hình hiển thị nhiệt độ, giúp dễ kiểm soát nước nóng lạnh. Đường ống nước được giấu trong tường, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Sữa tắm, dầu gội được treo gọn dưới khung cửa sổ bằng hai chiếc móc - cách lưu trữ đơn giản nhưng hiệu quả và không ảnh hưởng đến khả năng mở thoáng.

5. Ánh sáng là “vũ khí” mở rộng không gian

Thay vì chỉ dùng đèn trần, Dĩnh gắn thêm 4 đèn downlight nhỏ, giúp không gian tắm dù hẹp vẫn luôn sáng rõ, dễ chịu.

Cách tăng cường ánh sáng này giảm cảm giác bí bách, đồng thời làm nổi bật các điểm nhấn trang trí nhỏ, khiến phòng tắm tuy nhỏ mà vẫn có gu.

6. Lưu trữ dọc - tận dụng chiều cao thay vì chiều ngang

Trong không gian nhỏ, Dĩnh ưu tiên lưu trữ theo chiều dọc, đặc biệt là trong tủ gương và tủ gầm chậu rửa. Mỗi ngăn tủ đều có lớp chia rõ ràng để tránh lộn xộn, giúp cô dễ dàng lấy đồ dùng mỗi ngày mà không mất thời gian tìm kiếm.

Kết luận: Không cần phải đập phá - chỉ cần bố trí đúng

Câu chuyện của cô Trần Dĩnh chứng minh rằng: dù phòng tắm nhỏ chỉ 2m², bạn vẫn có thể tạo nên một không gian sống tiện nghi, thẩm mỹ, gọn gàng mà không hề chật chội.

“Nhiều người nghĩ cải tạo phòng tắm nhỏ là bất khả thi. Nhưng nếu bạn chọn đúng thiết bị, bố trí hợp lý và tiết chế trang trí, bạn sẽ bất ngờ với kết quả nhận được” - Dĩnh chia sẻ.