3 kiểu quần đúng là "kho báu", giúp các nàng mát mẻ và tôn dáng suốt cả mùa hè

Thực tế, mặc quần vào mùa hè không chỉ giúp tạo phong cách riêng mà còn vừa mát mẻ vừa tôn dáng! Dưới đây là 3 kiểu quần mùa hè kèm bí kíp phối đồ giúp bạn dễ dàng trở thành tâm điểm trên phố.

1. Quần voan chiffon: "Quần điều hòa" di động

Chiffon chính là "cứu tinh" mùa hè! Chất liệu nhẹ như không, thoáng đến mức như chẳng mặc gì, gió thổi là bay bồng bềnh đầy nữ tính. Dù là dáng ống rộng hay ống đứng 9 phân đều giúp hạ nhiệt tức thì.

Mẹo chọn & phối:

+ Chọn loại chiffon rủ, mềm tay, tránh loại kém chất dễ tích điện và trông rẻ tiền.

+ Tránh màu dạ quang hoặc họa tiết rối; ưu tiên màu trơn hoặc hoa văn chìm để giữ sự sang trọng.

+ Gợi ý mặc: đi làm phối với sơ mi lụa, đi du lịch phối túi cói + sandal, hoặc áo hai dây + quần voan hoa nhí cho những ngày dạo phố.

2. Quần tây: "Vạn năng" từ công sở tới dạo phố

Quần tây mùa hè nay đã nhẹ và mát hơn nhờ chất liệu cải tiến. Thiết kế cạp cao + vải rủ vừa tôn dáng vừa thoải mái.

Mẹo chọn & phối:

+ Chất liệu: linen pha hoặc tencel, mát hơn quần tây truyền thống tới 30%.

+ Dáng quần: micro-flare (loe nhẹ) giúp chân dài hơn; ống đứng che khuyết điểm; dáng có chun sau lưng hợp với nàng mông, hông đầy.

+ Phong cách: crop top tạo vibe "idol Hàn", hoặc cardigan mỏng để mặc đi làm.

3. Quần ống loe: "Vũ khí bí mật" cho nàng nhỏ nhắn hoặc hơi đầy đặn

Thiết kế trên ôm dưới xòe giúp chân thon, tỉ lệ cơ thể cân đối, đặc biệt hợp với dáng chân không thẳng.

Mẹo chọn & phối:

+ Chiều dài: 9 phân khoe mắt cá tạo sự nhẹ nhàng; dáng quét đất phối giày đế dày giúp cao thêm ngay 5cm.

+ Tránh mặc cả trên và dưới đều rộng; hãy chọn áo ôm ngắn để cân đối.

+ Phong cách: jeans loe + áo phông cho vibe retro, hoặc áo hai dây crop top cho vẻ sexy.

Công thức phối quần mùa hè: Mát mẻ + Cao ráo + Thon gọn

1. Màu sắc – "Bộ lọc giảm nhiệt"

Màu sáng phản xạ nhiệt tốt hơn, giúp da trông tươi hơn. Hãy ưu tiên trắng, be, xanh nhạt…

Tip nâng cấp: phối nguyên cây tông sáng (ví dụ quần kaki nhạt + áo màu yến mạch), hoặc thêm điểm nhấn bằng phụ kiện màu nổi.

2. Tỉ lệ: Cạp cao + Áo ngắn = Chân dài miên man

Dáng quả táo: chọn quần cạp cao có nhún eo, phối áo rộng để che bụng.

Dáng thẳng (H-line): crop top nhấn eo, quần ống rộng cạp cao để tạo đường cong.

3. Giày dép: Sandal + Quần = Chuẩn outfit mùa hè

Sandal dây mảnh: tôn chân, hợp với quần ống rộng.

Giày mule: thanh lịch, hợp quần tây.

Sandal đế dày: hack dáng với quần dài quét đất.

Lỗi khi mặc quần mùa hè

Chất liệu quá dày: tránh jeans thô, nhung, chọn chiffon, linen, lụa lạnh.

Form quá bó: dễ lộ khuyết điểm; hãy ưu tiên rộng vừa + nhấn eo.

Phối đồ quá kín: tránh áo dài tay + quần dài che kín, nên để lộ một chút da ở cổ, vai hoặc mắt cá để trông nhẹ nhõm.