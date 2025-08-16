5 style Hàn khiến chị em lưu ảnh tràn bộ nhớ, bắt chước là mặc đẹp cả đời

Nếu Paris có những con phố thời trang lộng lẫy thì Seoul chính là sàn catwalk ngoài trời của giới trẻ châu Á. Bước chân vào khu Hongdae năng động hay đường phố Gangnam sang chảnh, bạn sẽ thấy hàng loạt outfit được mix&match đầy cảm hứng. Đặc biệt, thế hệ MZ - nhóm Millennials và Gen Z - đang là "đầu tàu" định hình xu hướng, đến idol Kpop cũng hưởng ứng. Dưới đây là 5 phong cách đang chiếm trọn trái tim hội gái xinh xứ Hàn trong năm 2025.

1. Street style

Street style của MZ Hàn không phải kiểu mặc đại gì cũng được mà là sự phóng khoáng có sắp đặt. Những chiếc T-shirt oversize, quần jogger, mũ bóng chày và sneakers là combo kinh điển, nhưng điểm ăn tiền nằm ở cách phối layer, chơi màu hoặc thêm thắt phụ kiện để outfit có dấu ấn riêng.

Phong cách này mang đúng tinh thần vừa thoải mái, vừa thể hiện cá tính mạnh mẽ. Đặc biệt, nhiều idol Kpop như NewJeans hay Baby Monster cũng chuộng street style này khi ra sân bay, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn đủ khí chất ngôi sao. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích ăn mặc "dễ thở" mà vẫn chất trong từng khung hình.

2. Minimal chic

Style minimal chic (tối giản sang trọng) ở Hàn không chỉ là mặc ít màu mà còn là nghệ thuật chọn màu và chất liệu để toát lên vẻ thanh lịch. Những gam cơ bản như đen, trắng, be, xám kết hợp với các đường cắt may gọn gàng, chất vải xịn mướt chính là bí quyết tạo nên "low-key luxury" - sang mà không cần phô trương.

Đây là style được hội gái xinh yêu thích vì vừa dễ phối đồ, vừa ăn ảnh tuyệt đối. Chỉ cần một chiếc blazer dáng suông, quần ống đứng hoặc túi đeo vai da tối màu là bạn đã sẵn sàng bước vào bất kỳ cuộc hẹn nào, từ café sáng đến tiệc tối. Không ồn ào, cầu kỳ nhưng đủ để người đối diện phải ngoái nhìn.

3. Denim-on-denim

Denim vốn đã là biểu tượng thời trang vượt thời gian, nhưng hội gái xinh xứ Hàn đã nâng cấp thành denim-on-denim - tức là chơi trọn set. Áo khoác denim mix cùng quần jeans đồng điệu, hoặc chân váy denim mix sơ mi jeans tạo nên outfit có chiều sâu nhờ phối layer, thêm wash màu và xử lý đường may độc đáo là thành bộ cánh cực có gu.

Điểm thú vị của phong cách này là sự biến hóa từ cá tính bụi bặm với boots da và phụ kiện chunky, đến nhẹ nhàng nữ tính khi mix cùng crop top và sneakers trắng. Đây cũng là style mà nhiều idol như Winter (aespa) hay Min (Nicha) mê mẩn vì vừa trẻ trung, vừa dễ biến tấu theo concept.

Gợi ý shop: JOOLATE, CALEM.CLUB, Remmus

4. Sweet & sporty

Phong cách thể thao phiên bản gen Z không dừng lại ở tracksuit hay hoodie. Họ mix crop top thể thao với chân váy xếp tầng, áo khoác bomber, hoodie cùng phụ kiện Y2K như kính mắt nhỏ xíu, kẹp tóc màu mè… tạo ra vibe vừa đáng yêu vừa năng động.

Sweet & sporty cực hợp với những buổi hẹn ngoài trời, dã ngoại hoặc cà phê cùng bạn bè. Style này cho phép bạn vừa thoải mái vận động, vừa nổi bật giữa đám đông. Jennie (BLACKPINK) nhiều lần gây sốt với outfit kiểu này, chứng minh rằng "cute" và "cool" hoàn toàn có thể song hành.

5. Retro Y3K

Y3K là sự pha trộn giữa retro Y2K và tương lai giả tưởng. Gam màu neon, ánh kim, cùng các họa tiết như da báo retro được kết hợp với phụ kiện độc lạ: vòng cổ chunky, charm đồ chơi, túi hình khối lạ mắt… tạo nên outfit vừa hoài cổ, vừa mang hơi thở công nghệ.

Đây là phong cách dành cho những cô nàng yêu sự phá cách. Mỗi set đồ như một tuyên ngôn thời trang: "Tôi khác biệt và tôi tự tin với điều đó". Không khó hiểu khi aespa hay XG thường xuyên dùng Y3K cho concept album, bởi nó tạo ra hiệu ứng thị giác cực mạnh và khiến khán giả nhớ mãi.









Nguồn: beauty321