8 thiết kế thông minh chạm đỉnh hoàn hảo, đến mức mọi lời khen đều trở nên tầm thường

Mua nhà, sửa nhà, ai cũng muốn có một không gian sống thoải mái và dễ chịu. Nhưng nếu ngày nào cũng phải dọn dẹp, quét bụi, lau chùi… thì căn nhà sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng. Bí quyết là hãy thiết kế để ít phải dọn. Đây chính là tinh thần của xu hướng giảm gánh nặng việc nhà bằng thiết kế đang được rất nhiều người trẻ theo đuổi. Dưới đây là 8 thiết kế thông minh mà vợ tôi học được từ nhà hàng xóm. Áp dụng xong, đúng là nhà gọn gàng hơn hẳn, việc dọn dẹp cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

1. Có điều kiện thì nhất định phải làm một phòng kho mini tại khu vực sảnh vào

Đây là nơi kết nối giữa trong và ngoài nhà nên nếu khu vực này bừa bộn thì cả căn nhà cũng khó sạch sẽ. Một kho mini là thiết kế đáng giá nhất mà bạn có thể đầu tư, từ xe đẩy em bé, đồ cắm trại, đồ chưa bóc hộp cho đến đồng phục đi làm... đều có thể được giấu vào đây.

Đặc biệt, thiết kế giá đỡ bên trong nên là loại có thể điều chỉnh độ cao để linh hoạt sắp xếp vật dụng lớn nhỏ. Nhờ có chiếc kho nhỏ này, việc cất đồ đạc tập trung sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian dọn dẹp và tìm kiếm.

2. Tủ kệ ở khu vực chung phải có cửa

Bố trí quá nhiều kệ trưng bày sẽ khiến nhà lúc nào cũng lộn xộn cho dù bạn có cố gắng sắp xếp đến mấy. Áp dụng quy tắc 2:8 (20% mở - 80% đóng) sẽ giúp bạn vừa trưng được vài món đồ yêu thích, vừa giấu đi được phần còn lại.

Một người bạn của tôi từng làm tủ sách mở hết cả bức tường nhưng chỉ vài tháng sau đã phải gắn thêm cửa vì không chịu nổi cảnh lúc nào cũng bừa bộn. Chỉ cần đóng cánh tủ lại, không gian lập tức trở nên sạch sẽ và tinh gọn.

3. Tối giản tủ quần áo bằng cách chuyển sang toàn bộ khu treo đồ

Ý tưởng từ nhà hàng xóm khiến vợ tôi mê tít: Toàn bộ tủ quần áo đều được treo lên. Nhờ vậy, đồ sau khi giặt, sấy chỉ cần lấy ra treo thẳng lên, không cần gấp, không phải lo xếp lộn xộn. Thêm một mẹo nhỏ là phân tầng khu treo theo mùa, đồ đang dùng treo ở giữa, đồ trái mùa treo dưới cùng. Đến mùa chỉ cần hoán đổi vị trí là xong, không phải lục tung tủ hay dọn dẹp cả buổi.

4. Gạch càng lớn, việc nhà càng ít

Nhiều người thích gạch nhỏ, gạch mosaic vì trông có gu. Nhưng sự thật là càng nhiều mạch gạch thì càng dễ bám bẩn, càng khó lau chùi. Gạch lớn giúp không gian liền mạch, sạch sẽ, nhìn cũng sang trọng hơn hẳn. Đặc biệt với khu vực bếp, phòng tắm - nơi hay ẩm ướt và bẩn - gạch lớn sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian vệ sinh. Đẹp thôi chưa đủ, phải tiện cho lau chùi nữa.

5. Ưu tiên nội thất dễ quét dọn: Treo lên hoặc chạm đất hoàn toàn

Đồ nội thất càng thấp thì càng khó lau dọn bên dưới. Giường, sofa, tủ TV nếu chừa khoảng hở vài cm sẽ tạo ra vô số góc chết chứa đầy bụi bẩn. Cách giải quyết là hoặc treo lên hẳn tường, hoặc chọn đồ chạm sát đất. Trong nhà tắm cũng vậy, vợ tôi chọn bồn cầu treo, lavabo treo, tủ treo, như thế vừa hiện đại lại dễ lau hẳn.

6. Càng đơn giản, càng ít việc dọn dẹp

Vợ tôi từng ngưỡng mộ hàng xóm vì họ sống như không hề phải dọn nhà. Bí mật là nhà càng ít chi tiết rườm rà, càng dễ giữ sạch. Không cần vách ngăn, không cần trang trí cầu kỳ, không làm các ô rỗng, như thế sẽ giảm tối đa chỗ bám bụi.

Tối giản không phải là nhà trống trơn mà là chỉ giữ những gì thật sự cần thiết. Không gian có nhiều khoảng thở nhìn cũng thư thái và dễ chịu hơn rất nhiều.

7. Thiết kế đường đi trong nhà càng ngắn càng tốt

Nghe lạ nhưng rất hợp lý: Đường di chuyển giữa các khu vực càng ngắn, việc nhà càng ít. Ví dụ combo bếp, bàn ăn và tủ lạnh đặt gần nhau theo hình tam giác sẽ giúp nấu nướng tiện hơn. Phòng giặt kế bên ban công phơi đồ sẽ tiết kiệm cả công lẫn thời gian. Đừng để bạn phải vòng từ đầu này nhà đến đầu kia chỉ để lấy cái khăn.

8. Kết hợp thêm hệ thống nhà thông minh

Thay vì phải bật, tắt từng thiết bị, giờ đây nhà tôi chỉ cần một câu lệnh là đèn sáng, máy lọc không khí hoạt động, rèm kéo lại. Vợ tôi còn cài đặt mỗi buổi tối khi bước vào nhà là đèn, máy lạnh, máy khuếch tán đều tự bật, nhẹ nhàng, hiện đại và tiết kiệm thời gian cực. Đặc biệt với những gia đình bận rộn, có con nhỏ, hệ thống nhà thông minh như robot hút bụi, máy rửa chén, máy sấy quần áo... thật sự là cứu tinh luôn đấy.

