5 bí quyết giúp nhà mới chiêu tài, rước lộc ngay từ ngày đầu nhập trạch

Việc dọn về nhà mới từ xưa đến nay luôn được coi là đại sự của đời người. Trong phong thủy, ngôi nhà giống như "lá số mệnh" thứ hai, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tình duyên, sự nghiệp và tài lộc của gia chủ. Bởi vậy, chọn thời điểm, cách thức nhập trạch hay những vật phẩm mang theo đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu biết nắm bắt, bạn không chỉ rước lộc vào nhà, mà còn mở ra chu kỳ hanh thông, thịnh vượng dài lâu. Dưới đây là những điều cần đặc biệt lưu ý khi dọn về nhà mới để vừa tránh điều xui, vừa tăng cường sinh khí và tài lộc.

1. Thời điểm vàng để nhập trạch

Sau khi hoàn thiện nhà, không nên vội vã chuyển vào ngay vì vật liệu xây dựng thường còn sót lại hơi hóa chất. Phong thủy quan niệm khí độc tồn đọng sẽ cản trở vượng khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và đường con cái. Tốt nhất nên để nhà "thở" ít nhất một tuần, lý tưởng nhất là một tháng, đồng thời mở cửa sổ, bật quạt thông gió, treo thêm lá trầu, lá bưởi để thanh lọc không khí. Khi chọn ngày nhập trạch, hãy chọn ngày hoàng đạo, giờ tốt hợp tuổi để đón sinh khí cát tường.

2. Những điều cần nhớ khi vào cửa

Khi dọn vào nhà mới, tuyệt đối tránh làm hư hại tường, sàn hay trần nhà, bởi phong thủy coi đó là "xuyên phá long mạch", dễ hao tiền tán lộc. Đồ đạc nên được phân loại kỹ, các vật dụng quan trọng như két sắt, bàn thờ, bếp… cần được chọn vị trí hợp cung mệnh. Đặc biệt, két sắt nên đặt ở cung Tài vị (góc chéo cửa chính), vừa tượng trưng kho báu, vừa giữ tài lộc ở lại.

3. Vấn đề bảo hành và sửa chữa

Trong thời gian bảo hành, nếu có lỗi kỹ thuật từ công trình thì nên để thợ cũ xử lý, tránh tự ý đục phá. Phong thủy coi việc "xới tung" nhà mới là điềm không hay, dễ ảnh hưởng đến vận trình ban đầu. Nếu phải sửa, gia chủ nên cúng khấn nhẹ nhàng, xin phép Thổ Công để giữ hòa khí.

4. Nghi thức nhập trạch đón vượng khí

Người xưa quan niệm nhập trạch giống như "đón sinh khí" cho một ngôi nhà. Một số nghi thức vẫn nên duy trì vì vừa mang tính phong thủy, vừa tạo tâm thế an yên cho gia chủ:

- Đốt đèn thắp sáng toàn bộ căn nhà: Tượng trưng cho hỏa khí lan tỏa, xua tan u ám, gọi dương khí và tài lộc về.

- Mang theo vật phẩm cát tường: Nam giới có thể cầm tiền hoặc sổ sách (biểu tượng quản tài), nữ giới cầm gạo muối (biểu tượng đủ đầy), trẻ con cầm kẹo ngọt (ngụ ý thông minh, ngọt ngào).

- Mở bếp nấu nước, nấu cơm: Được coi là "khai hỏa", đánh dấu nhà có hơi ấm, gia đạo hưng thịnh. Nhiều nơi nấu chè, nấu nước đường để "đường ngọt vận hanh".

- Mở giường: Trong ngày nhập trạch, nên trải giường mới, sắp xếp chăn gối đầy đủ, nhưng chỉ tối mới được nằm nghỉ, tránh nằm ban ngày vì bị coi là "khí chưa an định".

5. Màu sắc và trang trí thu hút tài lộc

Trước cửa nhà nên treo đèn lồng đỏ hoặc dán câu đối đỏ để trấn trạch, tăng thêm vượng khí. Trong phong thủy, sắc đỏ tượng trưng cho may mắn và tài lộc. Ngoài ra, có thể đặt thêm chậu cây xanh như kim tiền, phát tài, lưỡi hổ để sinh khí luôn tuần hoàn, mang tài lộc vào nhà.

Một ngôi nhà mới giống như một cơ thể sống, cần có nghi thức "khai sinh" để hòa hợp với vận mệnh gia chủ. Những thủ tục nhập trạch, dù đã giản lược so với xưa, nhưng về bản chất chính là cách giúp con người yên tâm, thu hút sinh khí, và tạo khởi đầu trọn vẹn cho một hành trình mới. Khi làm đúng và đủ, gia đạo dễ yên ổn, tiền tài dễ tụ, con cái dễ ngoan hiền, sức khỏe hanh thông.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)