Công thức mặc đẹp nhất mùa thu 2025: Chỉ cần áo sơ mi + quần ống rộng là đủ sang chảnh

Mùa thu 2025 đang gọi tên bộ đôi “huyền thoại” áo sơ mi và quần dài, đặc biệt là quần ống rộng. Khi sớm se lạnh, trưa ấm áp, đây là lựa chọn lý tưởng vừa giữ ấm vừa giữ style. Không chỉ cân mọi hoàn cảnh, từ công sở đến dạo phố, combo này còn dễ biến hóa từ thanh lịch, chuyên nghiệp đến phóng khoáng, tự do. Tất cả tạo nên vẻ ngoài của một người phụ nữ biết rõ mình muốn gì: đơn giản nhưng không đơn điệu, thoải mái nhưng vẫn thời thượng.

Áo sơ mi + quần dài: Lý tưởng cho mùa thu nhiều biến động

Sáng sớm trời lành lạnh, trưa nắng vàng nhẹ, tối lại có chút se se, đó là lúc combo sơ mi và quần dài phát huy hết ưu điểm. Không quá mỏng để bị lạnh, cũng không quá dày để bí bách, bộ đôi này giúp bạn di chuyển cả ngày với sự thoải mái tối đa.

Một chiếc sơ mi Oxford hoặc sơ mi dệt từ cotton dày, kết hợp quần jeans ống rộng hoặc quần tây chất liệu twill, đủ để bạn vừa ấm vừa giữ được độ thoáng. Mỗi bước đi đều mang theo sự tự tin, đúng chuẩn một quý cô thành thị.

Sang trọng trong từng đường nét

Áo sơ mi mang đến sự gọn gàng, chỉn chu và có cấu trúc; quần ống rộng lại đem đến độ thả lỏng, mềm mại. Khi kết hợp, chúng tạo nên một tổng thể cân bằng giữa lý trí và tự do.

Đi làm: Sơ mi xanh nhạt + quần tây đen - sự kết hợp của trí tuệ và uy quyền, thêm đôi loafer da là đủ sang chảnh.

Đi chơi: Sơ mi oversize trắng + quần jeans xanh nhạt nhẹ nhàng, phóng khoáng, phù hợp cho những buổi cà phê cuối tuần.

Đi du lịch: Sơ mi linen màu be + quần ống rộng màu rượu vang vừa thoáng vừa nổi bật giữa cảnh thu vàng.

Chọn chất liệu - bí mật để giữ ấm và đẹp

Khác với mùa hè, áo sơ mi thu ưu tiên các chất liệu có độ dày vừa phải như:

- Oxford: Giữ form tốt, phù hợp cho phong cách chỉn chu.

- Cotton dày hoặc cotton pha len: Vừa ấm vừa thoáng.

- Denim mỏng: Trẻ trung và có chút bụi bặm.

- Quần dài mùa thu nên chọn:

- Twill hoặc wool blend: Giữ ấm nhưng vẫn nhẹ nhàng.

- Denim cứng: Giữ dáng và tạo phong cách casual.

Gam màu lý tưởng: Be, camel, rượu vang, xanh navy, xám đậm - những sắc độ “đậm chất thu” giúp outfit thêm chiều sâu.

Phụ kiện - chi tiết tạo nên đẳng cấp

- Túi xách da: Hoàn thiện vẻ thanh lịch.

- Mũ len hoặc mũ nồi: Thêm chút chất thơ cho outfit.

- Khăn lụa mảnh: Một điểm nhấn tinh tế, làm mềm tổng thể trang phục.

- Giày loafer hoặc sneaker trắng: Dễ mix, phù hợp cả đi làm lẫn dạo phố.

Áo sơ mi và quần dài không chỉ là trang phục, đó là cách phụ nữ đô thị gửi đi thông điệp: Tôi biết mình là ai và tôi chọn sự thoải mái cùng phong cách riêng. Trong guồng quay bận rộn, bộ đôi này giúp bạn vừa giữ ấm, vừa giữ phong thái, để mỗi ngày đều bước ra phố với sự tự tin và thanh lịch.