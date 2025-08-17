Nữ chính phim giờ vàng VTV biến hóa sơ mi trắng thành loạt set đồ sang chảnh, hợp công sở tuổi 30+

Cặp đôi Anh Đào (vai Oanh) và Trọng Lân (vai Tuấn) tái xuất tại bộ phim "Cầu vồng ở phía chân trời", đây được coi là bộ phim "chữa lành" trong giờ vàng phát sóng của VTV. Trong phim, người xem không chỉ lịm tim trước những khoảnh khắc thể hiện tình cảm của cặp đôi nhân vật chính mà còn ấn tượng với gu thời trang tinh tế, chuẩn phong cách công sở hiện đại của nhân vật Oanh do Anh Đào thể hiện.

Anh Đào đảm nhân vai Oanh trong phim "Cầu vồng ở phía chân trời".

Mỗi tập phim được phát sóng, chị em lại mê mệt phong cách công sở chỉn chu, tinh tế mà không kém phần sang trọng của Oanh. Trong phim Anh Đào diện khá nhiều sơ mi trắng, nhưng mỗi set đồ lại được mix theo nhiều cách khác nhau để làm mới phong cách công sở của mình.

Đơn giản nhất là sơ mi và chân váy bút chì, hay sơ mi diện cùng quần jeans, set đồ mang đậm phong cách nàng công sở tuổi 30+, luôn đảm bảo sự chuyên nghiệp và chỉn chu trong công việc. Ngoài ra, các chị em còn ấn tượng với những set layer cùng sơ mi trắng mà Anh Đào diện trong phim.

Những set đồ layer với sơ mi trắng được Anh Đào khéo diện theo những set đồ sang chảnh mà vẫn kín đáo, ghi điểm tuyệt đối ở chốn văn phòng. Qua những set đồ mà Anh Đào diện trong phim, chị em sẽ thấy sơ mi trắng không hề đơn điệu, mà trái lại vẫn có thể sang chảnh, cá tính nơi công sở chỉ với những cách mix layer đặc biệt.

Không chỉ vậy, các chị em còn có thêm những gợi ý với váy áo vải tweed thanh lịch cho mua mới qua những set đồ mà Anh Đào diện. Combo mà cô hay diện nhất là sơ mi trắng + áo blazer tweed và quần jeans ống rộng, một set đồ vừa hack dáng, hack tuổi khéo léo mà vẫn thanh lịch tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh từ đi làm đến dạo phố thường ngày.

Lướt một vòng quanh các local brand Việt, chị em công sở cũng có thêm nhiều gợi ý mặc đẹp như Anh Đào trong phim, nhất là khi mùa thu đang đến rất gần.

Đây chính là một trong những set đồ mà Anh Đào đã diện trong phim. Set đồ khéo che vòng 2, nhưng vẫn tạo hiệu ứng eo thon dáng chuẩn để các nàng diện đẹp tới sở làm. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu 2Fleus.

Nơi mua: 2Fleurs

Một thiết kế khác của 2Fleux cũng là set layer với sơ mi trắng theo phong cách của Anh Đào trong phim.

Nơi mua: 2Fleurs

Thương hiệu Lavish cũng giới thiệu một set đồ công sở thanh lịch nhưng không kém phần sang chảnh cho các nàng. Thiết kế áo dáng xòe điệu đà nhưng không quá bánh bèo, kết hợp cùng quần âu ống rộng, một set đồ tinh tế tuyệt đối cho nàng công sở.

Nơi mua: Lavish

Thiết kế này có phần tiểu thư điệu đà hơn khi kết hợp chân váy midi và một kiểu áo chiết eo nhẹ nhàng. VỚi set đồ này, các nàng chắc chắn sẽ tỏa sáng nơi công sở mà chẳng tốn công mix&match nhiều.