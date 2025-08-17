Phương Oanh đúng là có gu thẩm mỹ, dùng đồ đựng giấy ăn chỉ vài trăm nghìn mà trông sang cả căn bếp

Căn bếp và những bữa ăn gia đình luôn là điều khiến Phương Oanh tự hào và thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội. Đây cũng là nơi phản ánh gu thẩm mỹ và phong cách sống của chủ nhân. Chính vì thế, không khó hiểu khi Phương Oanh đầu tư rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho từng chi tiết trong căn bếp.

Trong hình ảnh cô mới đăng tải, bên cạnh món chả cá lăng mà nữ diễn viên kỳ công chuẩn bị, thì tới chiếc giá đựng giấy ăn cũng đáng chú ý. Chiếc giá tuy nhỏ nhưng có công dụng vô cùng lớn, vừa để đựng giấy ăn - món đồ cần thiết trong nhà bếp, lại vừa khiến căn bếp trông sang hơn hẳn vài chân kính.

Chiếc giá đựng giấy ăn này gây ấn tượng với thiết kế mang đậm phong cách tối giản, hiện đại nhưng vẫn vô cùng tinh tế. Toàn bộ sản phẩm được làm từ kim loại sáng bóng, tạo cảm giác sang trọng và chắc chắn. Cấu trúc vòng cung kết hợp với trục dọc và quả cầu nặng chính là điểm nhấn độc đáo, không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giúp cố định giấy ăn hiệu quả, đặc biệt hữu dụng trong các bữa ăn ngoài trời hoặc nơi có gió. Thiết kế gọn gàng, đường nét uyển chuyển, phù hợp với nhiều không gian sống từ phòng bếp, bàn ăn, đến quầy bar hay bàn tiếp khách tại văn phòng.

Không chỉ đẹp mắt, sản phẩm còn ghi điểm nhờ tính tiện dụng cao. Quả cầu kim loại có trọng lượng vừa đủ để giữ giấy ăn luôn ngay ngắn, tránh tình trạng bị bay hoặc rơi lộn xộn. Chất liệu inox cao cấp chống gỉ sét, dễ vệ sinh và giữ độ bền đẹp theo thời gian.

Nơi mua gợi ý: Curry - Giá khoảng 200k

Bên cạnh chức năng chính, đây còn là một món đồ decor tinh tế, giúp nâng tầm không gian sống, phù hợp với những ai yêu thích sự gọn gàng, thanh lịch và chú trọng đến từng chi tiết nhỏ trong ngôi nhà. Giá đựng giấy ăn này chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và công năng, xứng đáng có mặt trong mọi căn bếp hiện đại.

Bên cạnh thiết kế trên, bạn có thể tham khảo 1 số mẫu chặn giấy ăn sang trọng khác dưới đây:

