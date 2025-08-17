Bổ sung collagen suốt 1 năm và đây là điều đã thay đổi trên gương mặt tôi

Một năm trước, khi soi gương thấy rãnh cười ngày càng hằn sâu, vùng dưới mắt xẹp xuống, khuôn mặt mất đi sự săn chắc, tôi hiểu rằng kem dưỡng hay serum khó mà “cứu” được triệt để. Và rồi, tôi quyết định thử một cách chăm sóc từ bên trong.

Tôi thấy một chị chia sẻ trải nghiệm uống collagen peptide Amerrition. Câu chuyện của chị khá giống tôi, cũng là vấn đề rãnh lệ, rãnh cười và gương mặt chảy xệ. Tự nhủ “thử xem sao”, tôi đặt luôn combo 6 hộp (60 chai) đủ cho 2 tháng dùng.

Đây là sản phẩm collagen mà tôi đang dùng.

Từ ngày nhận hàng, tôi đặt ra một nguyên tắc: Trước khi đi ngủ, uống 1 chai – không bỏ bữa nào. Thiết kế dạng chai nhỏ, mở nắp là uống ngay, giúp tôi duy trì đều đặn. Sau 2 tháng, da tôi mịn hơn một chút. Không phải là cú “lột xác” ngay lập tức, nhưng đủ để tôi quyết định tiếp tục. Cứ hết 6 hộp, tôi lại mua tiếp. Đỉnh điểm là đợt thấy giảm giá mạnh, tôi mua liền 18 hộp và được tặng thêm 1 hộp.

Tháng trước, tôi thử chụp lại ảnh so sánh. Vẫn là camera trước iPhone + mặt mộc + không filter, nhưng tôi phải công nhận là sự thay đổi rõ rệt:

+ Da bớt chảy xệ, đường nét khuôn mặt gọn hơn.

+ Rãnh cười và vùng dưới mắt đầy đặn hơn, không còn cảm giác mệt mỏi.

+ Tông da sáng, trong và đều màu hơn, không còn xỉn vàng như trước.

Dĩ nhiên, tôi không trẻ ra chục tuổi, nhưng để nói da “khỏe” và “tươi” hơn thì hoàn toàn đúng. Tôi tin rằng hiệu quả không chỉ đến từ collagen peptide. Suốt một năm qua, tôi cũng thay đổi lối sống:

+ Ngủ sớm, dậy sớm.

+ Ăn uống thanh đạm, hạn chế dầu mỡ, đường.

+ Uống đủ nước và chăm vận động nhẹ.

Những thói quen này như “đòn bẩy” giúp cơ thể hấp thụ và phát huy tối đa tác dụng của collagen. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ về thực phẩm bổ sung. Tôi không cố gắng thổi phồng, chỉ kể đúng trải nghiệm thật. Hiện tại, tôi vẫn uống đều mỗi tối, cơ thể hoàn toàn không có dấu hiệu khó chịu. Và tôi sẽ tiếp tục, để xem liệu năm tới, gương mặt mình còn đón thêm bất ngờ nào nữa không.

Nếu chị em đang băn khoăn, hãy nhớ: Collagen không phải “thuốc tiên”, nhưng nếu kiên trì kết hợp với lối sống lành mạnh, làn da chắc chắn sẽ đền đáp bạn bằng sự rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

