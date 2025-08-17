Mẹ Hà Nội chia sẻ: Chuyển vào nhà mới được 1 năm, tôi nhận ra 8 thứ từng dày công lắp đặt đều… VÔ DỤNG

1. Tủ kính kèm đèn LED: Tốn tiền, tốn điện và… tốn diện tích

Thích trưng bày mô hình và chai rượu đẹp, chị Minh Hà đầu tư làm hẳn một dàn tủ kính kết hợp dải đèn LED ánh vàng. Nhưng sau đó mới ngỡ ngàng:

- Đèn vừa tỏa nhiệt, vừa tốn điện nên hiếm khi bật.

- Tủ dễ lộn xộn nếu để nhiều đồ, mà trống trải nếu ít.

- Lau chùi rất cực vì bám bụi liên tục.

“Giờ mà làm lại, tôi sẽ bỏ tủ kính, dùng tủ panel kín. Nhìn đơn giản thôi nhưng sạch sẽ và đỡ rối mắt hơn hẳn”.

2. Ghế đơn, thảm, chăn decor: Chụp ảnh xong để đó

Thấy ảnh nhà đẹp trên mạng, chị Minh Hà cũng "bắt trend": mua ghế sofa đơn, khăn phủ, chăn nỉ… nhưng kết quả:

- Không ai sử dụng ghế đơn.

- Vải decor đều bám bụi nhanh, khó giặt.

- Không gian sinh hoạt bị thu hẹp, vướng víu.

“Thực tế sống khác xa ảnh mạng. Đừng thấy đẹp rồi vội mua, dùng không được mấy đâu”.

3. Trần tổ ong: Đẹp thì có, nhưng bất tiện khi cần sửa

Khu bếp và phòng tắm được chị chọn lắp trần tổ ong – loại đang “hot” vì thẩm mỹ cao. Nhưng chỉ sau vài tháng, chị nhận ra:

- Chi phí cao gần gấp đôi trần nhôm thông thường.

- Khó tháo dỡ nếu gặp sự cố điện nước.

- Việc bảo trì trở nên phức tạp và mất thời gian hơn.

Chị chia sẻ: "Tấm nhôm trắng 300x600, không khung là lựa chọn thông minh hơn nhiều".

4. Cửa kính bếp hơn 3 triệu nhưng... quanh năm không đóng

Khi cải tạo, chị Minh Hà chọn loại cửa trượt kính đắt tiền, nhưng sau 1 năm, gần như không ai đóng cửa bếp. Kết quả:

- Cửa chỉ để... cho có.

- Mất tiền, mất công mà không có tác dụng.

“Giờ thì tôi khuyên ai sắp làm bếp: nếu không cần ngăn mùi nghiêm trọng, dùng cửa đơn giản, thậm chí bỏ cửa cũng được”.

5. Gạch lát sàn “xịn” nhưng chẳng bền hơn loại phổ thông

Chọn gạch thương hiệu lớn, mẫu mã hiện đại, chị Minh Hà tưởng sẽ “bền đẹp theo năm tháng”. Nhưng:

- Giá gạch cao gấp 2–3 lần loại phổ thông.

- Sau vài tháng dùng, sự khác biệt... không đáng kể.

- Thay vào đó, gạch bình thường giá vừa phải, tỷ lệ hút nước thấp, dùng vẫn rất ổn.

“Nếu quay lại, tôi sẽ chọn loại gạch dưới 50.000đ/m² cho sàn. Đẹp vừa đủ, mà không đau ví”.

6. Nhà không có đèn chính – xu hướng “ảo” hơn là thực tế

Lúc đầu, chị Minh Hà cũng bị hấp dẫn bởi kiểu trần “không đèn chính” – chỉ dùng đèn hắt, đèn rọi. Nhưng sau khi vào ở:

- Chỉ bật vài bóng đèn cơ bản.

- Không gian bị tối, bí.

- Ngân sách cho đèn đội lên đáng kể mà không hiệu quả.

“Sau này tôi sẽ chọn đèn trần mỏng, ánh sáng vừa đủ. Cái gì dùng được, tiện lợi mới là đáng tiền”.

7. Đồ gia dụng to, xịn – nhưng chỉ dùng đúng 1 chức năng

Sắm tủ lạnh có làm đá tự động, điều hòa loại lớn, máy giặt đa chế độ…, chị Minh Hà từng rất mãn nguyện. Nhưng:

- Chỉ dùng 1–2 chức năng cơ bản.

- Hóa đơn điện tăng chóng mặt.

“Tôi ước mình tỉnh táo hơn khi mua đồ. Chỉ cần tủ lạnh dưới 5 triệu, máy lạnh tiết kiệm điện là đủ dùng”.

8. Bàn làm việc nâng hạ – mua cho sang, dùng đúng 1 lần

Theo trào lưu “bảo vệ cột sống”, chị Minh Hà đặt bàn nâng hạ giá vài triệu. Nhưng thực tế:

- Không dùng tới chức năng nâng.

- Nâng lên hạ xuống gây gián đoạn công việc.

- Cồng kềnh, chiếm chỗ, khó kết nối thiết bị.

“Giờ tôi chỉ cần đứng dậy đi lại 5 phút mỗi tiếng là ổn. Không cần thiết phải cầu kỳ như thế”.

Kết luận: Trang trí nhà không nên bắt đầu bằng cảm hứng – mà nên bắt đầu từ nhu cầu

Sau 1 năm sống trong ngôi nhà mới, chị Minh Hà nhận ra điều quan trọng nhất không phải là đẹp như tạp chí, mà là tiện cho đời sống thực tế.

"Một ngôi nhà đáng sống là ngôi nhà phục vụ cho nhu cầu thật. Càng đơn giản, càng nhẹ đầu – càng dễ duy trì sự gọn gàng và cảm giác thoải mái".