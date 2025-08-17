Gia đình 4 người bỏ sofa giữa nhà, kê 3 chiếc bàn học trong phòng khách: Cách bố trí gây bất ngờ nhưng ai cũng muốn học theo

Tạm biệt phòng khách truyền thống: Cách bài trí mới linh hoạt hơn nhiều

Trong khi nhiều gia đình vẫn trung thành với kiểu phòng khách cổ điển gồm sofa, bàn trà và tủ tivi thì gia đình bốn người ở Chiết Giang (Trung Quốc) lại quyết định "làm khác đi".

Họ dẹp sofa sang một bên, không kê bàn trà, không đặt tivi lộ thiên , thay vào đó là 3 chiếc bàn đặt giữa phòng - nơi cả nhà có thể vừa học vừa làm việc, thậm chí cùng chơi đùa. Không gian mở, không có sự phân biệt rõ ràng giữa học và chơi - nhưng chính điều đó lại khiến căn phòng trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết.

Cấu trúc mới: Mỗi người một bàn, vẫn gần nhau

Vợ chồng và hai con đều có bàn làm việc riêng. Con trai lớn được bố trí ở góc để tập trung học bài. Bàn học rộng rãi, đủ để sách vở và thiết bị học tập. Bé nhỏ hơn được đặt ở vị trí gần trung tâm để dễ quan sát. Vợ chồng cũng có bàn riêng - đôi khi còn được tận dụng làm nơi ăn uống luôn.

Không khí phòng khách không còn là “nơi để ngồi chơi” nữa, mà là “trung tâm sinh hoạt” thực thụ - nơi cả nhà cùng làm việc, học hành và tương tác.

Xem phim? Vẫn có - nhưng theo cách thông minh hơn

Gia đình không bỏ qua chức năng giải trí. Màn chiếu được giấu kín phía trên tủ sách và chỉ hạ xuống khi cần. Họ dùng máy chiếu thay vì tivi lớn, giúp không gian gọn gàng và tạo cảm giác như xem phim tại rạp.

Khoảng cách xa giúp bảo vệ thị lực cho trẻ. Cách giấu thiết bị khéo léo khiến phòng khách lúc nào cũng tinh tươm, không lộn xộn dây nhợ, màn hình.

Biến phòng khách thành... sân chơi trong nhà

Không gian mở không chỉ để học và làm việc. Khi cần, bàn ghế có thể dịch chuyển dễ dàng để nhường chỗ cho các trò chơi vận động nhẹ trong nhà , thậm chí cả... chơi bóng bàn!

Một tấm thảm được trải trước ghế sofa, đóng vai trò là khu vui chơi hoặc nghỉ ngơi. Có thêm ghế sofa lười - tức là vừa đủ chỗ ngồi, vừa thoải mái, linh hoạt.

Tủ sách cao tới trần - lưu trữ khôn ngoan

Thay vì trang trí bằng tranh ảnh hay đồ decor đắt đỏ, gia đình chọn xây hẳn một bức tường tủ sách nối tiếp bàn làm việc. Cao tới trần, tủ sách này lưu trữ mọi thứ: từ sách học, truyện tranh của con đến sách chuyên môn, tiểu thuyết của bố mẹ.

Tuy không có cánh tủ nên cần lau dọn thường xuyên, nhưng đổi lại, không gian nhìn rất “có hồn” và đúng chất của một gia đình ham đọc.

Không cần bàn ăn - vì bàn làm việc kiêm luôn bàn ăn

Một điểm thú vị khác là căn bếp nối liền không gian bàn làm việc , nên sau khi nấu nướng, thức ăn có thể được bày ngay lên bàn - không cần bàn ăn riêng. Điều này đặc biệt phù hợp với nhà có diện tích không quá lớn, đồng thời giảm thiểu việc phải dọn nhiều khu vực.

Không gian phòng khách lúc này kiêm cả chức năng ăn uống - làm việc - học tập - thư giãn - tiếp khách .

Tận dụng từng góc nhỏ: Cửa sổ biến thành góc đọc sách và thư giãn

Một chiếc cửa sổ lồi hẹp phía sau ghế sofa được tận dụng làm góc đọc sách . Không cần ban công, gia đình vẫn có không gian uống trà chiều, trò chuyện, tận hưởng ánh sáng tự nhiên.

Cả nhà ngồi đối diện nhau - đôi khi chỉ cần vài phút như vậy sau một ngày làm việc là đủ để gắn kết và thư giãn.

Kết luận: Cách bài trí lấy sinh hoạt làm trung tâm - không chạy theo hình thức

Gia đình này không chọn cách trang trí theo phong cách thời thượng , mà đặt nhu cầu thực tế của từng thành viên lên hàng đầu. Kết quả là một phòng khách sống động, tiện ích, chứa đựng đủ mọi sinh hoạt đời thường.

Từ góc học tập cho con, nơi làm việc của cha mẹ, khu đọc sách, đến góc thư giãn, mọi thứ đều hợp lý - và không gian nào cũng được sử dụng tối đa.

Nếu bạn đang sống trong một căn hộ có diện tích trung bình, có con nhỏ đang tuổi học, và mong muốn một không gian vừa học - vừa chơi - vừa nghỉ ngơi - thì mô hình này có thể là cảm hứng rất đáng tham khảo.