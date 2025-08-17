6 mẹo sử dụng đồ gia dụng cực thông minh của mẹ tôi, toàn những thứ nhỏ nhưng tiết kiệm và gọn gàng bất ngờ

Những mẹo nhỏ dưới đây là "bí kíp tiêu dùng khôn ngoan" mà chính tôi cũng học được từ mẹ - toàn những thứ nhỏ xíu nhưng cực kỳ hiệu quả.

1. Treo xà phòng bằng nam châm - sạch sẽ, khô ráo, tiết kiệm

Mẹ tôi vẫn trung thành với xà phòng cục thay vì nước rửa tay hay nước giặt. Bà dùng xà phòng y tế, xà phòng lưu huỳnh, luân phiên theo nhu cầu.

Nhưng điều thông minh nhất chính là cách bà treo xà phòng bằng nam châm:

- Gắn miếng nam châm lên tường

- Gắn đầu kim loại vào xà phòng

- Sau khi dùng xong, xà phòng được treo lơ lửng, khô ráo, không bị nhớt hay bẩn

Vừa sạch - vừa tiết kiệm - vừa không cần mua khay đựng đắt tiền

2. Đặt sẵn nhiều lớp túi rác - tiết kiệm thời gian và chống rò rỉ

Tôi từng thay túi rác từng cái một mỗi ngày. Còn mẹ tôi lồng 5-10 túi rác vào thùng cùng lúc, rồi mỗi lần chỉ cần rút lớp ngoài cùng ra.

Cách này giúp:

- Không mất công thay túi hằng ngày

- Nếu túi ngoài bị rò, lớp trong vẫn hứng được

- Dễ phân loại rác khô - ướt chỉ bằng cách tách đôi thùng

Một mẹo nhỏ giúp thùng rác luôn sạch và tiết kiệm ít nhất vài phút mỗi ngày

3. Dùng xửng hấp làm giá úp chén - không tốn diện tích bếp

Thay vì mua giá úp bát cồng kềnh, mẹ tôi dùng ngay xửng hấp tròn của nồi hấp để úp chén đĩa sau khi rửa:

- Lỗ thông hơi giúp ráo nước nhanh

- Không tốn chỗ

- Dễ vệ sinh hơn giá úp chuyên dụng

Ngoài ra, mẹ còn dùng xửng này để:

- Để ráo bình sữa, núm ti

- Rửa rau, trái cây

- Hứng nước sau khi rửa đồ

Một xửng hấp rẻ tiền, nhưng đa năng không tưởng!

4. Giữ lại toàn bộ hũ thủy tinh, lon thiếc - thành hộp đựng lý tưởng

Mẹ tôi không bao giờ vứt bỏ các hũ thủy tinh sau khi ăn mứt, mật ong, muối vừng...

Tôi từng cười vì nghĩ mẹ "tiết kiệm quá đà". Giờ thì tôi phải phục sát đất:

- Hũ dùng để đựng hạt nêm, ngũ cốc, gia vị khô

- Lon bánh thiếc cũ → thành hộp đựng dây sạc, đồ vá

- Hộp quà → thành nơi chứa đồ tạp linh tinh gọn gàng

Không tốn đồng nào, nhưng bếp mẹ lúc nào cũng ngăn nắp, đẹp như tủ bếp mẫu

5. Biến túi giao đồ ăn thành hộp đựng, túi bảo quản thực phẩm

Tôi đặt đồ ăn về nhà, mẹ tôi gom ngay túi giữ nhiệt hoặc hộp giấy đẹp để tận dụng:

- Gấp túi giữ nhiệt → thành thùng rác nhỏ để bàn

- Cắt túi giấy → thành khay đựng tủ lạnh, đựng rau, hoa quả, thịt

- Dùng làm lớp lót ngăn đá để chống dính, chống mùi

Mẹ nói: "Đồ người ta sản xuất ra dùng một lần, mình dùng lại thì lời rồi con ạ!"

Mẹ tôi không tiêu ít - mẹ tiêu đúng

Tôi nhận ra, mẹ tôi không phải người keo kiệt. Mẹ vẫn mua đồ mới khi cần, vẫn chi tiền cho điều cần thiết. Nhưng bà có một điều mà nhiều người trẻ chúng tôi không có: biết trân trọng những thứ nhỏ - dùng đúng cách - và không tiêu thừa.

Mỗi món đồ nhỏ - nếu biết dùng đúng - sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và cả... không gian sống.

Tôi nghĩ, những mẹo nhỏ của mẹ không chỉ là tiết kiệm, mà còn là trí tuệ đời sống rất đáng học hỏi.