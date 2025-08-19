Việt Phương Thoa và loạt KOC “rần rần” chia sẻ bí quyết sạch – thơm – dịu ngứa cùng Lavima Antimic

Từ chuyện tế nhị thành chủ đề triệu view

Nếu như trước đây, việc chăm sóc vùng kín thường được xem là câu chuyện tế nhị thì nay lại trở thành chủ đề "chiếm sóng" newsfeed của hội chị em. "Ngòi nổ" mở màn chính là hot TikToker Việt Phương Thoa với video hút hơn 10 triệu lượt xem và hơn 500.000 lượt tương tác. Con số ấn tượng này chứng tỏ sức nóng của chủ đề mà cô nàng chia sẻ.

Trong video, Việt Phương Thoa kể lại câu chuyện lần đi du lịch với người yêu, cô gặp ngay tình huống khó đỡ "ảnh rủ tui đi du lịch ngay trúng đợt tui bị viêm ngứa, mẩn cảm, nó ngứa nó rát kèm mùi hôi hôi, đi chơi mà cứ thấy khó chịu, bức bối trong người".

Vẫn giữ phong cách dí dỏm, hài hước quen thuộc, Thoa vừa "đập hộp" gel thảo dược Lavima Antimic vừa chia sẻ trải nghiệm thực tế: "May sao mấy bữa nay tui có dùng gel thảo dược giảm viêm nấm ngứa Lavima Antimic, dùng vô một cái nó hết ngứa, thơm, dễ chịu hẳn luôn. Nó giúp làm sạch từ bên trong tiện ghê luôn á, nhỏ gọn dễ mang theo, tui dùng xong thì khí hư, mảng nấm được đẩy ra ngoài, ta nói nhẹ nhõm hết cả người".

Video review của Việt Phương Thoa thu hút hàng chục triệu lượt xem

Ở dưới bình luận, chính câu chuyện dí dỏm cùng sự xuất hiện của sản phẩm độc đáo lập tức khiến dân mạng tò mò: "Ủa cái này dùng sao vậy?", "mua ở đâu?", "mình xin giá",... biến video thành một trong những clip review phụ khoa nổi bật bậc nhất thời điểm này.

Không chỉ có Việt Phương Thoa, hàng loạt KOC khác cũng mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình như KOC neole_1990, couple Đặng Quỳnh Nga, thuychan_204, Linhh_han,... Từ trải nghiệm từng bị viêm nấm ngứa, khí hư nhiều và mùi khó chịu, đến cảm giác nhẹ nhõm, thoáng sạch, thơm tho, dịu ngứa sau khi dùng Lavima Antimic - tất cả đã tạo thành "làn sóng" review tích cực.

Thông điệp chung được chị em truyền tai nhau: "Phụ nữ hiện đại không ngại chăm sóc vùng kín - quan trọng là phải chọn giải pháp vừa hiệu quả, lành tính - khoa học."

Lavima Antimic - bí quyết "sạch - thơm - dịu ngứa" của hội chị em

Không chỉ nhờ hiệu ứng viral từ KOC, sức hút của gel thảo dược giảm viêm nấm ngứa Lavima Antimic còn đến từ chính công thức độc đáo và hiệu quả mà sản phẩm mang lại.

Công dụng vượt trội: Lavima Antimic giúp làm sạch, kháng khuẩn, khử mùi hôi, làm dịu mát da vùng kín khi bị: ngứa rát, khó chịu,...Góp phần ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây viêm nhiễm, nấm ngứa.

Cơ chế chuyên biệt: Sản phẩm kết hợp 9 thảo dược nhập khẩu châu Âu giúp kháng khuẩn, kháng nấm tự nhiên. Các hỗn hợp dịch nấm khuẩn sau đó được cơ thể đào thải ra ngoài theo cơ chế tự nhiên, vẫn giữ sự dịu nhẹ, an toàn cho vùng nhạy cảm nhờ có thêm thành phần Hyaluronic Acid, lô hội, B5, Acid Lactic.

Được chứng minh khoa học: Lavima Antimic đạt chứng nhận an toàn, hiệu quả từ Viện Pasteur TP.HCM, chứng minh khả năng loại bỏ tới 99% vi khuẩn có hại. Đồng thời, thành phần 7 thảo dược Extrapone Antimic có trong sản phẩm đã trải qua nghiên cứu và kiểm nghiệm In Vitro cho thấy khả năng ức chế sự phát triển của hại khuẩn và nấm.

Thiết kế bút tiện lợi: Thân bút trơn mượt, không gây đau rát. Gel được định lượng chuẩn liều, thẩm thấu tối ưu; thiết kế dùng 1 lần, không cần dùng tay, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn. Kích thước nhỏ gọn giúp chị em dễ dàng mang theo, kể cả khi đi du lịch.

Sự kết hợp giữa công thức thảo dược lành tính và hiệu quả khoa học đã đưa Lavima Antimic trở thành "bí kíp" được cộng đồng mạng truyền tai nhau như một xu hướng chăm sóc phụ khoa mới.

Thành phần Lavima Antimic

Ưu đãi Đại lễ 2/9 - Cơ hội trải nghiệm cùng Việt Phương Thoa

Đón không khí rộn ràng của Đại lễ 2/9, hãy cùng Việt Phương Thoa và loạt KOC trải nghiệm cảm giác Sạch - Thơm - Dịu ngứa với gel thảo dược giảm viêm nấm ngứa Lavima Antimic cùng ưu đãi khủng: Mua 5 tặng 5 với số lượng có hạn.

Thời gian áp dụng: Đến hết tháng 08

Link mua hàng chính hãng Shopee tại đây.

Lavima là thương hiệu Việt chuyên các sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phụ khoa như Thực phẩm BVSK Lavima Biotic; Gel vệ sinh thảo dược Châu Âu Lavima; Gel thảo dược Châu Âu Lavima Antimic,... cùng nhiều sản phẩm phụ khoa khác.

Với triết lý "Lành tính - Hiệu quả - Khoa học", Lavima không ngừng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại và nguyên liệu thiên nhiên để mang đến giải pháp tối ưu cho phụ nữ Việt.

Đơn vị phân phối sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Dược phẩm Lavifa

Địa chỉ: 23/102 Tân Thới Nhất 18, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

https://lavima.vn/

Hotline: 0963 910 188