5 lý do khiến ngày càng nhiều gia đình không lắp lưới cửa sổ, lý do số 1 muốn cãi cũng chẳng được

Lưới thép chống muỗi từng được xem là "chuẩn mực" trong nhiều gia đình: vừa chắc chắn, vừa chống côn trùng, lại bền theo năm tháng. Thế nhưng vài năm trở lại đây, không ít nhà bắt đầu tháo bỏ và thay bằng loại khác. Lý do không phải vì sản phẩm kém chất lượng, mà bởi trong quá trình sử dụng, hàng loạt bất tiện dần bộc lộ. Từ chuyện nhà cửa thiếu sáng, gió không lưu thông, cho tới việc vệ sinh khó nhằn và chi phí cao… tất cả đã khiến lưới thép dần đánh mất sức hút vốn có. Dưới đây là 5 nguyên nhân cơ bản khiến món đồ từng được ưa chuộng nay không còn được nhiều gia đình mặn mà lựa chọn.

1. Cản sáng, cản gió rõ rệt

Sợi thép dày và mắt lưới dày đặc dễ khiến cửa sổ lúc nào cũng như bị phủ thêm lớp màn xám. Trời nắng gắt thì còn đỡ, nhưng ngày âm u hoặc vào buổi chiều, không gian trong nhà trở nên u tối, ngột ngạt. Nhiều người còn phải mở hẳn lưới để đón gió, rồi tối lại đóng vào, khá bất tiện.

2. Làm mờ tầm nhìn, giảm giá trị cảnh quan

So với lưới nhựa mỏng, lưới thép dày đặc che khuất tầm nhìn nhiều hơn. Ai ở căn hộ cao tầng, muốn tận hưởng view thành phố hay nhìn ra vườn cây, sau khi lắp xong chỉ còn thấy một lớp mờ mờ như kính nhám. Dùng lâu ngày còn dễ gây hiện tượng mỏi mắt, cảm giác khó chịu.

3. Không ngăn được côn trùng siêu nhỏ

Lưới thép chống muỗi được làm từ sợi thép không gỉ, có mắt lưới dày và nhỏ nên đủ sức ngăn muỗi, ruồi, gián con hay kiến to. Tuy nhiên, với những loại côn trùng li ti như muỗi cực nhỏ hoặc kiến, chúng vẫn có thể lọt qua do khe lưới thường rộng khoảng 1,2 - 1,4mm. Vì vậy, hiệu quả chống côn trùng tuy cao nhưng không tuyệt đối, nhất là ở những căn hộ tầng thấp hoặc khu vực gần cây xanh, vườn tược.

4. Khó vệ sinh, tốn công chăm sóc

Nhược điểm lớn của lưới thép là dễ bám bụi mịn và sợi lông nhỏ. Những vết bẩn này thường mắc kẹt giữa các khe lưới, khăn lau thông thường không thể làm sạch, buộc phải dùng bàn chải chà từng ô, vừa mất thời gian vừa tốn công sức. Có thể nói việc giữ cho lưới luôn sạch sáng là điều khá khó nhằn.

5. Giá thành cao

Lưới thép chống muỗi thường có giá gấp 2-3 lần so với lưới nhựa. Với những nhà nhiều cửa, chi phí lắp đặt có thể lên tới vài triệu đồng. Trong khi hiệu quả ngăn côn trùng không hẳn vượt trội, lại làm giảm ánh sáng và khả năng thông gió, nhiều người cho rằng khoản đầu tư này chưa thực sự xứng đáng.

Mặc dù còn tồn tại nhiều khuyết điểm, lưới thép vẫn ghi điểm nhờ độ bền vượt trội, khả năng chống va đập, chống cào xé, rất thích hợp cho những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng. Tuy nhiên, khi nhu cầu về một không gian thoáng sáng và thoải mái ngày càng được đặt lên hàng đầu, nhiều gia đình đã chuyển sang lựa chọn các dòng lưới thế hệ mới như: - Lưới cao cấp sợi mảnh: sợi thép hoặc sợi tổng hợp nhỏ, mắt lưới dày, vừa tăng tính thẩm mỹ nhờ độ trong suốt, vừa ngăn côn trùng hiệu quả hơn. - Lưới PET Nhật Bản: gần như "tàng hình", chắc chắn, giữ nguyên ánh sáng và gió tự nhiên, mang lại tầm nhìn thoáng đãng mà không bị che mờ. Suy cho cùng, việc chọn loại lưới nào còn tùy thuộc vào nhu cầu của từng gia đình. Nếu ưu tiên độ an toàn, chống va đập và bảo vệ trẻ nhỏ hay thú cưng, lưới thép vẫn là phương án đáng tin cậy. Ngược lại, nếu coi trọng sự thoáng sáng, tận hưởng gió trời và muốn tiện lợi trong sử dụng, các dòng lưới cao cấp thế hệ mới chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn.

