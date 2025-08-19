6 món skincare Nhật tốt đến mức nghi ngờ nhân sinh: Bôi một phát, da đẹp như được hack!

Các sản phẩm chăm sóc da đến từ Nhật Bản từ lâu đã được tin dùng và ưa chuộng nhờ chất lượng vượt trội, hiệu quả và dịu nhẹ cho da. Mới đây, các BTV của tạp chí Vogue đã tổng hợp và đánh giá những món skincare Nhật Bản nổi bật, từ kem chống nắng, serum đến sữa rửa mặt và dưỡng ẩm. Hãy cùng khám phá những sản phẩm được đánh giá cao này để bổ sung vào quy trình chăm sóc da hàng ngày, giúp làn da vừa khỏe vừa rạng rỡ.

1. Kem chống nắng: Sekkisei Herbal UV Defense Gel

Thành phần chính: Chiết xuất hạt Job's Tears, rễ Angelica gigas, rễ cam thảo.

Loại da phù hợp: Da khô, da hỗn hợp, da thường.

Lý do Vogue yêu thích sản phẩm: Với kết cấu gel nhẹ, kem chống nắng Sekkisei mang đến khả năng bảo vệ da khỏi tia UV hiệu quả. Được chiết xuất từ các thảo mộc như hạt Job's Tears, rễ Angelica gigas và rễ cam thảo, sản phẩm vừa cấp ẩm vừa làm sáng da, giúp làn da tươi mới, rạng rỡ mà không để lại cảm giác nhờn dính.

Nơi mua: Sekkisei

2. Serum: Tatcha The Silk Serum

Thành phần chính: Chiết xuất nam việt quất tái chế, fennel biển, protein tơ, Hadasei-3.

Loại da phù hợp: Phù hợp mọi loại da.

Lý do Vogue yêu thích sản phẩm: Với làn da trưởng thành, Tatcha The Silk Serum sẽ giải quyết nhiều dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim và kết cấu da không đều. Serum được bào chế từ protein tơ lỏng (liquid silk), chiết xuất từ tơ fibroin, giúp làm mềm và nuôi dưỡng da, mang lại bề mặt mịn màng như lụa. Ngoài ra, serum còn chứa rong biển Nhật Bản với khả năng chống viêm và làm dịu da, cùng Hadasei-3 giúp cung cấp dưỡng chất sâu vào lớp biểu bì, vượt xa tác dụng cấp ẩm thông thường.

Nơi mua: Tatcha

3. Lotion dưỡng ẩm: Kikumasamune Moisturizing Hydrating Japanese Body & Skin Toning Lotion

Thành phần chính: Rượu sake Junmai Ginjo, amino acids.

Loại da phù hợp: Da khô, da thô ráp.

Lý do Vogue yêu thích sản phẩm: Sản phẩm được chiết xuất từ rượu sake Junmai Ginjo kết hợp cùng các thành phần dưỡng ẩm khác, giúp bổ sung nước cho da hiệu quả, cải thiện kết cấu và tông màu da. Lotion Kikumasamune có kết cấu nhẹ, thẩm thấu nhanh, mang lại cảm giác mát mẻ, mềm mại đồng thời cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi tổng thể cho da.

Nơi mua: Hachi Hachi

4. Sản phẩm chứa Hyaluronic Acid: Hada Labo Gokujun Premium Hyaluronic Solution

Thành phần chính: Nano hyaluronic acid, super hyaluronic acid, hyaluronic acid.

Loại da phù hợp: Phù hợp mọi loại da.

Lý do Vogue yêu thích sản phẩm: Hada Labo Gokujun Premium Hyaluronic Solution được cho là đặc biệt phù hợp với những ai cần cấp ẩm sâu - nhất là da khô hoặc chịu tác động của không khí hanh khô trong mùa đông. Sản phẩm có kết cấu nhẹ, không nhờn rít, thẩm thấu nhanh, giúp làm đầy các nếp nhăn nhỏ, đồng thời giữ da mềm mịn, đàn hồi tốt.

Nơi mua: Japanese Taste

5. Dầu tẩy trang cho da nhạy cảm: Curel Japanese Skin Care Facial Cleansing Oil

Thành phần chính: Ceramide.

Loại da phù hợp: Da khô, da nhạy cảm.

Lý do Vogue yêu thích sản phẩm: Sản phẩm có thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả tuyệt vời, giúp loại bỏ kem chống nắng và dầu thừa cuối ngày rất tốt. Dầu tẩy trang Curel không mùi, an toàn cho da nhạy cảm, không lo gây kích ứng. Chiết xuất ceramide giúp duy trì hàng rào bảo vệ da, mang lại cảm giác mềm mại, ẩm mượt và dễ chịu sau khi rửa mặt.

Nơi mua: Curel

6. Kem chống nắng dưỡng ẩm: Biore UV Aqua Rich Watery Essence Sunscreen SPF 50

Thành phần chính: Aqua, glycerin, chiết xuất trái cây (tùy phiên bản có thể có), các bộ lọc UV SPF 50 .

Loại da phù hợp: Mọi loại da, đặc biệt là da thường và da khô cần cấp ẩm.

Lý do Vogue yêu thích sản phẩm: Sản phẩm kết hợp khả năng chống nắng mạnh mẽ với công thức siêu nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay bết dính. Chất kem dạng gel nước giúp da cảm giác mát mẻ, tươi mới, đồng thời duy trì độ ẩm cho da suốt cả ngày. Biore UV Aqua Rich cũng nổi tiếng với khả năng bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB, giảm nguy cơ lão hóa sớm do ánh nắng.

Nơi mua: Biore

Theo Vogue