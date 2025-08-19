9 loại quả ngon mùa hè nhưng dễ "ngậm hóa chất", người đi chợ nhất định phải chọn kỹ

Trái cây là nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời, đặc biệt trong những ngày hè oi bức. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng đảm bảo an toàn. Nhiều loại quả được xử lý bằng hóa chất để ép chín, giữ tươi lâu hoặc tăng độ hấp dẫn về ngoại hình. Dưới đây là danh sách 9 loại trái cây phổ biến trong mùa hè thường bị can thiệp hóa chất nhiều nhất. Bạn nên lưu ý cách nhận biết để bạn chọn mua đúng loại an toàn.

1. Sầu riêng

Ảnh minh họa

Sầu riêng, "vua của các loại trái cây", thường được ép chín sớm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều nơi thu hoạch quả non và sử dụng hóa chất như etylen để kích thích chín nhanh, khiến cơm sầu riêng sượng, thiếu vị ngọt tự nhiên, thậm chí gây khó chịu cho hệ tiêu hóa nếu hóa chất còn sót lại.

Cách chọn: Sầu riêng chín tự nhiên có mùi thơm dịu, cuống tươi, vỏ nứt nhẹ, gõ phát ra âm trầm. Cơm bên trong vàng óng, dẻo, không sượng. Tránh mua quả có vỏ xanh mướt hoặc mùi hắc bất thường.

2. Dưa hấu

Ảnh minh họa

Dưa hấu mọng nước, ngọt mát rất được ưa chuộng, nhưng một số nơi tiêm dung dịch đường hóa học hoặc phẩm màu để tạo màu đỏ bắt mắt. Nếu bạn thấy vỏ dưa hấu xanh mướt bất thường, ruột đỏ thẫm không đều hoặc phần thịt hơi nhũn, dễ bị chảy nước, rất có thể quả đã bị xử lý hóa chất. Loại dưa này dễ gây rối loạn tiêu hóa, đặc biệt ở trẻ em.

Cách chọn: Chọn dưa có vỏ xanh sẫm, sọc rõ, phần đáy vàng nhẹ. Gõ vào nghe âm vang, cầm nặng tay, cuống héo tự nhiên. Tránh dưa có ruột đỏ thẫm không đều, thịt nhũn hoặc chảy nước.

3. Nhãn

Để giữ nhãn tươi lâu và vỏ đẹp, một số người bán sử dụng lưu huỳnh hoặc chất bảo quản. Những hóa chất này có thể gây kích ứng mắt, đau đầu hoặc ảnh hưởng đường hô hấp nếu tiếp xúc nhiều.

Cách chọn: Nhãn ngon có vỏ nâu sáng, cùi dày, mọng, hạt đen bóng, vị ngọt thanh. Tránh nhãn có vỏ bóng loáng, mùi hóa chất lạ hoặc cùi trắng bất thường dù vỏ khô mốc.

4. Xoài

Ảnh minh họa

Xoài thường được thu hoạch xanh và ép chín bằng hóa chất như calcium carbide, khiến quả chín không đều, sượng và có vị chua lạ. Tiêu thụ lâu dài có thể ảnh hưởng đến gan và thận.

Cách chọn: Xoài chín tự nhiên có mùi thơm, vỏ vàng đều, mềm nhẹ khi bóp, ruột vàng cam, ngọt thanh. Tránh quả vàng bóng bất thường, mùi hắc hoặc sượng khi cắt.

5. Mít

Mít đôi khi được xử lý hóa chất để chín nhanh hoặc tách múi dễ dàng, khiến múi mít vàng sáng nhưng xơ nhiều, hạt sượng, vị không ngọt tự nhiên. Hóa chất này còn có thể gây kích ứng da.

Cách chọn: Mít chín tự nhiên có mùi thơm lan tỏa, gai nở to, vỏ vàng nhẹ, cuống còn nhựa. Múi mít vàng óng, dẻo, không chảy nước. Tránh mít có mùi nồng hắc hoặc múi nhũn.

6. Bơ

Bơ thường bị ép chín bằng hóa chất hoặc đánh bóng bằng sáp để giữ vẻ ngoài hấp dẫn. Bơ ép chín có ruột sượng, vị đắng nhẹ, không béo bùi như bơ chín tự nhiên.

Cách chọn: Bơ chín tự nhiên có cuống dễ rụng, vỏ hơi nhăn, ấn mềm, mùi thơm nhẹ. Tránh bơ có cuống xanh nhưng thân mềm, hoặc mềm nhũn, thâm bất thường.

7. Đào

Ảnh minh họa

Đào dễ hỏng nên thường được xịt thuốc chống nấm hoặc chất bảo quản để giữ tươi. Những hóa chất này có thể gây ngứa, mẩn đỏ hoặc tích tụ lâu dài ảnh hưởng hệ thần kinh.

Cách chọn: Chọn đào có lớp lông mịn, mùi thơm nhẹ, vỏ không quá bóng. Mua từ nguồn uy tín và tránh đào có vị đắng hoặc vỏ mịn bất thường.

8. Lê

Lê nhập khẩu giá rẻ dễ bị tiêm đường hóa học hoặc phủ sáp để giữ độ bóng. Một số loại còn chứa thuốc trừ sâu độc hại như Endosulfan, gây nguy cơ cho sức khỏe nếu tích tụ.

Cách chọn: Lê ngon có vỏ nhám nhẹ, không bóng loáng, vị ngọt giòn, không nhũn. Tránh lê có cuống héo, rỉ nước hoặc mùi hôi lạ.

9. Hồng xiêm

Ảnh minh họa

Hồng xiêm đôi khi được ngâm dung dịch bột sắn hoặc ép chín bằng hóa chất để tăng độ ngọt và đẹp mắt. Những quả này có thể gây hại nếu tiêu thụ thường xuyên.

Cách chọn: Chọn hồng xiêm màu xanh, cứng, mùi thơm nhẹ, thịt mềm ngọt. Tránh quả vàng thẫm, mềm nhũn hoặc có vị ngọt gắt bất thường.

