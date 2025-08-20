3 thứ tưởng vô hại nhưng âm thầm cướp giấc ngủ ngon, hại não, bào mòn sức khỏe từng ngày

Một giấc ngủ đủ và chất lượng không chỉ giúp cơ thể phục hồi, tái tạo năng lượng mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ, cảm xúc và khả năng miễn dịch. Nếu tình trạng thiếu ngủ kéo dài, chúng ta có nguy cơ gặp các vấn đề về tim mạch, suy giảm trí nhớ, thậm chí rút ngắn tuổi thọ. Vì vậy mà khi muốn có được một giấc ngủ ngon và trọn vẹn, nhiều người thường tìm đến những trợ thủ như gối chuyên dụng, tinh dầu thư giãn hay máy tạo độ ẩm… Nhưng ít ai biết rằng, chính cách bày trí và những món đồ trong phòng ngủ cũng tác động lớn đến chất lượng giấc ngủ, điển hình như 3 món đồ dưới đây.

1. Gấu bông và đồ chơi bằng vải

Những chú gấu bông mềm mại thường mang lại cảm giác dễ chịu, thậm chí là sự an tâm khi ôm đi ngủ. Tuy nhiên, chất liệu vải bông lại rất dễ bám bụi, mồ hôi, tế bào da chết và trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc và mạt bụi phát triển. Đó là chưa kể các sợi lông tơ nhỏ từ gấu bông có thể bay lơ lửng trong không khí và đi vào đường hô hấp, gây hại cho phổi, đặc biệt là với trẻ em hoặc người có bệnh dị ứng.

Trong trường hợp gấu bông kém chất lượng, nguy cơ còn cao hơn khi chúng có thể chứa hóa chất độc hại vượt mức an toàn. Vì vậy, nếu quá yêu thích gấu bông, bạn nên chọn sản phẩm chính hãng, đồng thời giặt sạch và phơi khô định kỳ để giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe.

2. Cây xanh trong phòng ngủ

Không ít người có thói quen đặt cây xanh trong phòng ngủ để không gian thêm tươi mát và trong lành. Thực tế, vào ban ngày, cây xanh quang hợp và thải ra oxy nhưng về đêm, quá trình quang hợp dừng lại, cây chuyển sang hô hấp, hút oxy và nhả ra khí CO₂. Điều này đồng nghĩa với việc cây sẽ "cạnh tranh" nguồn oxy cùng con người trong không gian kín, dễ khiến ta cảm thấy mệt mỏi và ngủ không sâu giấc.

Bên cạnh đó, đất trồng cây cũng là nơi dễ phát sinh vi khuẩn, nấm mốc, thậm chí là côn trùng nhỏ, tất cả đều có thể làm giảm chất lượng không khí trong phòng. Nếu muốn trồng cây để thư giãn, bạn nên đặt chúng ở phòng khách, ban công hoặc không gian thoáng khí thay vì trong phòng ngủ.

3. Đèn ngủ và các loại đèn chiếu sáng

Một số người có thói quen để đèn ngủ hoặc đèn hắt sáng khi đi ngủ để cảm thấy yên tâm hơn. Tuy nhiên, dù ánh sáng có nhỏ thì vẫn ảnh hưởng đến hoạt động sản sinh melatonin - loại hormone giúp điều hòa giấc ngủ, chống oxy hóa và bảo vệ hệ miễn dịch. Khi melatonin bị ức chế bởi ánh sáng, cơ thể khó đi vào trạng thái nghỉ ngơi sâu, dễ gây rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Ngoài ra, ánh sáng trong phòng còn gây kích thích thị giác, khiến mắt không được thư giãn hoàn toàn. Hệ quả là mắt dễ bị mỏi, khô rát, lâu dần có thể ảnh hưởng đến thị lực. Chính vì vậy, để ngủ ngon và sâu giấc, bạn hãy tắt hoàn toàn đèn khi đi ngủ hoặc nếu cần ánh sáng để di chuyển ban đêm thì chỉ nên dùng loại đèn cảm biến nhỏ, ánh sáng dịu và hướng thấp.

Nguồn: Sohu