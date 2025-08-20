Ông bà dặn kỹ: Tháng 7 cô hồn "họa vô đơn chí", nhà nào có 7 món này thì VỨT ngay kẻo gặp xui

Tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn, vốn được dân gian coi là thời điểm mà ranh giới âm dương trở nên mong manh. Người Việt thường làm lễ cúng xá tội vong nhân để cầu siêu cho những linh hồn vất vưởng, đồng thời giữ cho gia đạo được bình an. Không chỉ dừng ở nghi lễ, phong thủy còn cho rằng trong tháng này, việc dọn dẹp không gian sống, loại bỏ những món đồ mang năng lượng xấu chính là cách để xua đi điều kém may, đón nguồn sinh khí và tài lộc mới. Dưới đây là 7 món đồ tuyệt đối không nên giữ trong nhà nếu muốn tránh vận hạn trong tháng cô hồn.

1. Đồng hồ chết

Trong phong thủy, đồng hồ tượng trưng cho dòng chảy của thời gian và sự sống. Một chiếc đồng hồ ngừng chạy sẽ bị xem là biểu tượng cho sự ngưng trệ, mất mát và điềm chẳng lành. Giữ đồng hồ chết trong nhà chẳng khác nào lưu giữ nguồn năng lượng xấu, khiến công việc bị đình trệ và tinh thần gia chủ thêm nặng nề. Nếu bạn không muốn bỏ đi, hãy nhanh chóng thay pin hoặc mang đi sửa để phục hồi dòng chảy năng lượng tích cực trong nhà.

2. Ví rách

Ví tiền không chỉ là vật dụng chứa đựng tiền bạc mà còn được coi là biểu tượng của tài lộc. Ví bị rách hoặc mòn được cho là khiến tiền bạc thất thoát, ảnh hưởng trực tiếp đến đường tài vận của gia chủ. Ngoài ra, ví xuống cấp còn làm mất đi nguồn năng lượng tích cực ban đầu, khiến việc thu hút may mắn gặp khó khăn. Vì vậy, trong tháng cô hồn, bạn hãy thay ví mới với màu sắc hợp mệnh để kích hoạt vận tài lộc.

3. Thuốc và mỹ phẩm hết hạn

Thuốc và mỹ phẩm khi đã hết hạn không chỉ gây hại cho sức khỏe nếu vô tình sử dụng mà còn mang đến nguồn năng lượng độc hại cho không gian sống. Giữ chúng trong nhà giống như lưu trữ sự mục nát, khiến vận khí khó mà hanh thông. Loại bỏ ngay những sản phẩm này sẽ giúp ngăn ngừa rủi ro, lại dọn chỗ cho những nguồn năng lượng mới tích cực hơn.

4. Hoa khô, cây héo

Hoa khô hay cây héo có thể trông đẹp ở khía cạnh trang trí nhưng về mặt phong thủy lại đại diện cho sự tàn úa, trì trệ và mất sinh khí. Đặt những món này trong nhà chẳng khác nào mời gọi sự buồn bã và u ám vào không gian sống. Chưa kể, mùi của hoa khô hoặc cây héo để lâu trong phòng kín còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cảm xúc của mọi thành viên trong gia đình. Thay vào đó, một chậu cây xanh tươi tốt hoặc hoa tươi sẽ mang đến nguồn năng lượng tràn đầy sức sống hơn nhiều.

5. Cốc chén vỡ

Bát đĩa, cốc chén vốn tượng trưng cho sự đầy đủ, sung túc và thịnh vượng trong gia đình. Việc giữ lại đồ gốm sứ vỡ trong nhà chẳng những gây mất thẩm mỹ, mà còn mang theo điềm xui rủi, thường là sẽ đi cùng với sự rạn nứt, hao hụt trong tài lộc và các mối quan hệ. Cách tốt nhất là loại bỏ ngay để tránh rước thêm rắc rối, đồng thời thay bằng bộ đồ ăn mới để gia tăng sự viên mãn.

6. Thảm cũ

Thảm trải sàn là nơi tích tụ nhiều bụi bẩn, vi khuẩn và thậm chí là cả năng lượng tiêu cực sau thời gian dài sử dụng. Một tấm thảm cũ bị bạc màu không chỉ làm không gian trở nên u tối mà còn bị cho là vật cản trở vượng khí, khiến gia đình khó đón tài lộc mới. Đầu tháng cô hồn chính là thời điểm thích hợp để bạn thay thảm mới, vừa giữ gìn vệ sinh, vừa giúp ngôi nhà trở nên sáng sủa và dồi dào sinh khí hơn.

7. Ghế bị cập kênh

Những chiếc ghế lung lay, cập kênh tượng trưng cho sự thiếu ổn định, mất cân bằng trong cuộc sống. Trong phong thủy, đồ nội thất hỏng hóc còn được coi là dấu hiệu của sự lỏng lẻo trong vận khí. Vì vậy, thay vì giữ lại, bạn hãy sửa chữa hoặc bỏ đi để tạo sự vững vàng trong cả không gian lẫn tinh thần.