4 sao Việt có nhà trăm tỷ: Hà Anh Tuấn giàu không chối cãi, Hoa Hậu Việt Nam sống sang đến nỗi tưởng hư cấu

Trong showbiz Việt, nhiều nghệ sĩ khiến khán giả choáng ngợp với những căn biệt thự có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ là chốn an cư, đó còn là không gian phản chiếu gu thẩm mỹ, phong cách sống và dấu ấn thành công sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật. Từ kiến trúc đến nội thất, mỗi biệt thự đều mang đậm sự đầu tư và cá tính riêng, đủ sức khiến người xem trầm trồ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Hà Anh Tuấn

Trong một clip phỏng vấn, Hà Anh Tuấn hài hước thừa nhận việc anh đang sở hữu căn penthouse trị giá 100 tỷ, tọa lạc tại vị trí đắc địa ở Quận 1, ven bờ sông Sài Gòn. Không gian sống của nam ca sĩ gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, sang trọng và tinh tế, mỗi chi tiết trong căn hộ đều được chăm chút để vừa đẹp mắt vừa toát ra sự đẳng cấp. Căn penthouse rộng gần 240m², được thiết kế theo kiểu duplex hai tầng thông nhau, nằm trên tầng 45 của toà Lake thuộc khu phức hợp Grand Marina Saigon - dự án bất động sản hàng hiệu quy mô lớn nhất thế giới của Marriott International.

Khi được hỏi có đang sở hữu căn penthouse trị giá trăm tỷ hay không, Hà Anh Tuấn đáp gọn một từ: “Đúng”

Không gian phòng khách và khu vực ăn uống trong căn penthouse của Hà Anh Tuấn rộng hơn 65m²

Phối cảnh khu vực ăn uống ở không gian tầng 1

Không gian phòng ngủ master thiết kế theo phong cách hiện đại, sang xịn. Cả căn penthouse có tổng cộng 4 phòng ngủ

Từ phòng khách và phòng ngủ chính, tầm view tuyệt đỉnh hướng thẳng ra sông Sài Gòn và bến thuyền

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Ở tuổi U50, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung cùng cuộc sống xa hoa hiếm ai sánh kịp. Hiện tại, Hà Kiều Anh nắm trong tay khối tài sản khủng, và là một trong những nàng Hậu giàu nhất showbiz Việt. Người đẹp sở hữu căn biệt thự sân vườn trị giá 400 tỷ, tọa lạc ở Quận 2, TP.HCM. Cơ ngơi này có tổng diện tích sử dụng là 450m², được thiết kế theo phong cách Việt cổ, với khu vườn xanh mát, hồ nước phong thủy hay những chi tiết decor tinh xảo như chum gốm, cột gỗ,...

Hà Kiều Anh được biết đến là một trong những Hoa hậu giàu nhất Việt Nam

Cơ ngơi rộng 450m² trị giá 400 tỷ của nàng Hậu

Không gian sống thoáng đãng, được thiết kế theo phong cách Việt cổ

Những chi tiết decor tinh xảo như chum gốm, cột gỗ... không chỉ làm giàu tính thẩm mỹ mà còn thổi vào ngôi nhà hơi thở truyền thống, dung hòa cùng sự xa hoa hiện đại

Từ kiến trúc tổng thể đến cách bài trí nội thất, tất cả đều toát lên sự sang trọng, đẳng cấp

Trang Nhung

Giọng ca 7x Trang Nhung hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và các con trong cơ ngơi xa hoa tại quận Tân Bình, TP.HCM. Vợ chồng cô mạnh tay chi hơn 100 tỷ đồng để xây dựng biệt thự 6 tầng, thiết kế theo phong cách hoàng gia. Mỗi căn phòng đều được decor theo tông màu riêng, phù hợp với sở thích của từng thành viên trong gia đình. Để duy trì nếp sinh hoạt trong không gian rộng lớn này, Trang Nhung tiết lộ gia đình có đến 7 người giúp việc lo việc dọn dẹp và chăm sóc chu toàn.

Trang Nhung là nữ ca sĩ chuyên hát dòng nhạc nhẹ, dòng nhạc dân gian và dân gian đương đại, nhạc truyền thống

Căn biệt thự 6 tầng trị giá cả trăm tỷ của vợ chồng Trang Nhung

Trong căn phòng thư giãn, những bức ảnh gia đình được treo khắp các mảng tường, gợi không khí ấm áp và gắn kết. Đây cũng là nơi vợ chồng Trang Nhung cùng các con quây quần, xem tivi, hát karaoke hay đọc báo vào những lúc rảnh rỗi

Đây là tầng dành riêng cho vợ chồng Trang Nhung, với nội thất chủ đạo bằng gỗ, tạo cảm giác sang trọng, ấm cúng

Phòng khách sang trọng, được decor theo phong cách hoàng gia

Việt Hương

Đầu năm 2024, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương chính thức chuyển về sống trong căn biệt thự xa hoa tại Thành phố Thủ Đức. Sau khi hoàn thiện nội thất, giá trị căn nhà ước tính lên đến 300 tỷ đồng. Từng chi tiết từ đèn pha lê, ghế, giường cho đến bàn ăn đều do ông xã của Việt Hương tự lên ý tưởng và đặt làm riêng, tạo nên không gian mang dấu ấn cá nhân đậm nét. Không chỉ chú trọng nơi sinh hoạt của gia đình, vợ chồng cô còn bố trí những bộ bàn lớn, phòng riêng và phòng trang điểm để tiếp đãi bạn bè, người thân mỗi khi đến chơi.

Sau nhiều năm làm nghề, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương tích luỹ được tài sản cực khủng

Biệt thự nhà Việt Hương có diện tích lên đến 1500m², với thiết kế 3 tầng, 1 sân thượng



Phòng bếp của biệt thự được thiết kế rộng rãi, trang bị đầy đủ những thiết bị hiện đại, giúp việc nấu nướng trở nên tiện nghi và thoải mái

Khu vực phòng khách nổi bật với bộ bàn ghế lớn và một cây đàn piano được đặt trang trọng, tạo cảm giác như một sân khấu mini ngay trong nhà

Phòng ngủ của con gái Việt Hương được decor theo phong cách tươi sáng và dễ thương, với từng chi tiết đều toát lên sự xinh xắn, bắt mắt

