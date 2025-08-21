4 sao Việt có nhà trăm tỷ: Hà Anh Tuấn giàu không chối cãi, Hoa Hậu Việt Nam sống sang đến nỗi tưởng hư cấu

Trong showbiz Việt, nhiều nghệ sĩ khiến khán giả choáng ngợp với những căn biệt thự có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ là chốn an cư, đó còn là không gian phản chiếu gu thẩm mỹ, phong cách sống và dấu ấn thành công sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật. Từ kiến trúc đến nội thất, mỗi biệt thự đều mang đậm sự đầu tư và cá tính riêng, đủ sức khiến người xem trầm trồ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Trong một clip phỏng vấn, Hà Anh Tuấn hài hước thừa nhận việc anh đang sở hữu căn penthouse trị giá 100 tỷ, tọa lạc tại vị trí đắc địa ở Quận 1, ven bờ sông Sài Gòn. Không gian sống của nam ca sĩ gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, sang trọng và tinh tế, mỗi chi tiết trong căn hộ đều được chăm chút để vừa đẹp mắt vừa toát ra sự đẳng cấp. Căn penthouse rộng gần 240m², được thiết kế theo kiểu duplex hai tầng thông nhau, nằm trên tầng 45 của toà Lake thuộc khu phức hợp Grand Marina Saigon - dự án bất động sản hàng hiệu quy mô lớn nhất thế giới của Marriott International.
Khi được hỏi có đang sở hữu căn penthouse trị giá trăm tỷ hay không, Hà Anh Tuấn đáp gọn một từ: “Đúng”
Ở tuổi U50, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung cùng cuộc sống xa hoa hiếm ai sánh kịp. Hiện tại, Hà Kiều Anh nắm trong tay khối tài sản khủng, và là một trong những nàng Hậu giàu nhất showbiz Việt. Người đẹp sở hữu căn biệt thự sân vườn trị giá 400 tỷ, tọa lạc ở Quận 2, TP.HCM. Cơ ngơi này có tổng diện tích sử dụng là 450m², được thiết kế theo phong cách Việt cổ, với khu vườn xanh mát, hồ nước phong thủy hay những chi tiết decor tinh xảo như chum gốm, cột gỗ,...
Giọng ca 7x Trang Nhung hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và các con trong cơ ngơi xa hoa tại quận Tân Bình, TP.HCM. Vợ chồng cô mạnh tay chi hơn 100 tỷ đồng để xây dựng biệt thự 6 tầng, thiết kế theo phong cách hoàng gia. Mỗi căn phòng đều được decor theo tông màu riêng, phù hợp với sở thích của từng thành viên trong gia đình. Để duy trì nếp sinh hoạt trong không gian rộng lớn này, Trang Nhung tiết lộ gia đình có đến 7 người giúp việc lo việc dọn dẹp và chăm sóc chu toàn.
Đầu năm 2024, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương chính thức chuyển về sống trong căn biệt thự xa hoa tại Thành phố Thủ Đức. Sau khi hoàn thiện nội thất, giá trị căn nhà ước tính lên đến 300 tỷ đồng. Từng chi tiết từ đèn pha lê, ghế, giường cho đến bàn ăn đều do ông xã của Việt Hương tự lên ý tưởng và đặt làm riêng, tạo nên không gian mang dấu ấn cá nhân đậm nét. Không chỉ chú trọng nơi sinh hoạt của gia đình, vợ chồng cô còn bố trí những bộ bàn lớn, phòng riêng và phòng trang điểm để tiếp đãi bạn bè, người thân mỗi khi đến chơi.
Sau nhiều năm làm nghề, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương tích luỹ được tài sản cực khủng
