6 retinol chống già đỉnh như hack, bôi 1 phát bạn trẻ lại cỡ 5 tuổi xuân

Retinol từ lâu đã được mệnh danh là "ngôi sao" trong thế giới chăm sóc da. Không chỉ nổi bật với khả năng chống lão hóa, thành phần này còn hỗ trợ tái tạo tế bào, làm mờ nếp nhăn, giảm thâm nám và cải thiện kết cấu da mịn màng. Cũng chính vì thế, retinol trở thành lựa chọn được bác sĩ da liễu lẫn các tín đồ skincare đặc biệt ưu ái. Và trong số vô vàn sản phẩm có mặt trên thị trường, mới đây tạp chí Forbes đã chọn lọc và đánh giá cao 6 loại retinol nổi bật. Đây đều là những ứng viên sáng giá nếu bạn đang cần tìm kiếm một sản phẩm retinol để đưa vào chu trình chăm sóc da của mình.

1. Kem retinol tốt nhất tổng thể: Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment

Loại da phù hợp: Mọi loại da (trừ da quá nhạy cảm).

Thành phần chính: Retinol 1%, peptides, chiết xuất yến mạch, chiết xuất vỏ cây liễu, chiết xuất cam thảo.

Điểm nổi bật: Hàm lượng 1% retinol ổn định, hiệu quả cao. Công nghệ giải phóng chậm, hạn chế khô căng. Làm sáng da, cải thiện kết cấu bề mặt. Kết cấu lotion mỏng nhẹ, dễ thấm.

Retinol của Paula's Choice là lựa chọn hàng đầu được nhiều bác sĩ da liễu khuyên dùng nhờ nồng độ retinol 1% mạnh mẽ nhưng vẫn kiểm soát được độ an toàn. Công nghệ giải phóng từ từ giúp các hoạt chất thẩm thấu dần, hạn chế tình trạng khô căng da. Lưu ý sản phẩm có thể gây kích ứng ở da nhạy cảm, và người da khô nên thoa thêm kem dưỡng hoặc dầu để khóa ẩm.

2. Kem retinol tốt nhất cho da mụn: CeraVe Resurfacing Retinol Serum

Loại da phù hợp: Da mụn, da dầu, da hỗn hợp.

Thành phần chính: Retinol, ceramide, chiết xuất cam thảo, niacinamide.

Điểm nổi bật: Chứa ba loại ceramide. Giảm vết thâm sau mụn và thu nhỏ lỗ chân lông.

Retinol của CeraVe mang đến tác động tẩy tế bào chết nhẹ, giúp thông thoáng lỗ chân lông, giảm bã nhờn và hạn chế mụn hình thành. Với làn da dầu, đây là lựa chọn lý tưởng nhờ kết cấu serum mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nặng mặt. Sản phẩm còn ghi điểm bởi mức giá dễ tiếp cận và khả năng hỗ trợ làm mờ sẹo mụn, cho làn da đều màu hơn.

Nơi mua: Saigon Scent

3. Kem retinol tốt nhất cho người mới bắt đầu: Medik8 Crystal Retinal 3

Loại da phù hợp: Mọi loại da.

Thành phần chính: Retinal, hyaluronic acid, glycerin | Nồng độ retinol: 0,03% retinaldehyde.

Điểm nổi bật: Cải thiện nếp nhăn, kết cấu và tông màu da. Giảm khô da. Làm mờ vết thâm.

Sản phẩm có cơ chế giải phóng từ từ, phù hợp cho người mới sử dụng retinol để điều trị mụn, nếp nhăn và tăng sắc tố da vì không gây kích ứng mạnh. Sản phẩm bổ sung hyaluronic acid và glycerin giúp dưỡng ẩm, làm mịn nếp nhăn, săn chắc da và giảm vết thâm. Khi muốn nâng cấp, dòng Crystal Retinal của Medik8 có các phiên bản với nồng độ tăng dần, cao nhất là strength 24 chứa 0,24% retinaldehyde.

Nơi mua: Vua hàng hiệu

4. Kem retinol ban đêm tốt nhất: SkinCeuticals Retinol 1.0

Loại da phù hợp: Da mụn, da dầu, da hỗn hợp.

Thành phần chính: Retinol, alpha hydroxy acids (AHA), ceramide, bơ hạt mỡ, bisabolol, chiết xuất boswellia serrata.

Điểm nổi bật: Công thức chứa 1% retinol. Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào tiện dụng.

Retinol kết hợp với alpha hydroxy acids thường phát huy hiệu quả tốt nhất vào ban đêm khi da đang phục hồi, và sản phẩm của SkinCeuticals chứa các thành phần giúp làm mịn kết cấu da. Để cân bằng, công thức còn bổ sung các thành phần thực vật giúp làm dịu và phục hồi như bisabolol từ hoa cúc và chiết xuất boswellia serrata từ nhũ hương. Nếu 1% retinol vẫn quá mạnh, SkinCeuticals còn có các phiên bản 0,3% và 0,5%, phù hợp cho da nhạy cảm hoặc người mới bắt đầu dùng retinol. Lưu ý sản phẩm thể gây kích ứng cho da nhạy cảm.

Nơi mua: SkinCeuticals

5. Kem retinol tốt nhất cho da nhạy cảm: Drunk Elephant A-Passioni Retinol Cream

Loại da phù hợp: Da khô, da hỗn hợp, da nhạy cảm.

Thành phần chính: Retinol, peptides, vitamin F, dầu hạt jojoba, dầu hạt mơ, dầu bơ.

Điểm nổi bật: Chứa 1% retinol thuần chay. Có peptides chống lão hóa. Bao bì có thể tái chế.

Sản phẩm có khả năng thu nhỏ lỗ chân lông, giảm nếp nhăn, làm mịn kết cấu da với các thành phần dưỡng ẩm như dầu jojoba, dầu hạt mơ và dầu bơ. Mặc dù phù hợp cho da nhạy cảm, song, một số người có thể không quen với mùi hương tự nhiên của sản phẩm.

Nơi mua: Vua hàng hiệu

6. Kem retinol làm săn chắc da tốt nhất: Dr Dennis Gross Intense Wrinkle Cream

Loại da phù hợp: Da khô, da hỗn hợp, da nhạy cảm.

Thành phần chính: Retinol, bakuchiol, quả rambu-tan, bơ hạt mỡ, ferulic acid, dầu hoa anh thảo.

Điểm nổi bật: Chứa cả retinol và bakuchiol. Dưỡng ẩm tốt. An toàn cho da khô và da nhạy cảm.

Sản phẩm chứa các thành phần có tác dụng ngăn ngừa và cải thiện nếp nhăn, đồng thời nuôi dưỡng da khô hoặc nhạy cảm. Bên cạnh retinol và bakuchiol, chiết xuất quả rambutan giàu chất chống oxy hóa giúp kích thích sản sinh collagen, duy trì độ săn chắc cho da. Công thức còn bổ sung ferulic acid và niacinamide, vừa cấp ẩm, vừa hỗ trợ làm đều màu da, mang đến diện mạo tươi trẻ và rạng rỡ hơn.

Nơi mua: MMProface



