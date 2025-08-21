Mẹ tôi - người phụ nữ trung niên không bằng cấp, không học cao NHƯNG là bậc thầy giải quyết rắc rối đời sống

Mỗi lần về thăm nhà, tôi đều giật mình vì phòng tắm của mẹ sạch bong thơm tho đến khó tin. Căn nhà đã hơn 30 năm tuổi, thiết kế cũ kỹ nhưng bước vào nhà vệ sinh là gọn ghẽ, khô ráo, không mùi, đồ đạc đâu ra đấy. Hỏi bí quyết, mẹ chỉ cười bảo cứ làm đúng cách là phòng tắm lúc nào cũng sạch và bền, không cần mua thêm gì tốn kém.

Nói không ngoa, mặc dù mẹ tôi không học cao nhưng về mẹo vặt cuộc sống của bà thì "thượng thừa". Dưới đây là 7 mẹo phòng tắm thông minh của mẹ tôi, toàn là đồ sẵn có trong bếp, làm một lần là thấy khác ngay.

1. Làm sạch ron gạch bằng hỗn hợp bếp núc

Ron gạch cũ rất dễ đen bẩn và ám mùi, mẹ trộn bột baking soda với một ít nước rửa chén thành hỗn hợp sệt, quét đều lên khe gạch, đợi vài phút rồi chà nhẹ và xả nước là vệt ố bong ra ngay, cách này vừa khử mùi vừa trả lại màu sáng cho khe gạch, dùng được cả trên sàn và tường, mẹ dặn chỉ cần làm định kỳ mỗi tháng một lần là ron không kịp đen trở lại.

2. Thông thoát sàn và khử mùi đường ống tại chỗ

Thay vì gọi thợ mỗi khi thoát sàn rột rột hay bốc mùi, mẹ hòa baking soda với giấm trắng rồi đổ thẳng xuống phễu thoát, bọt sủi sẽ phá vỡ mảng bám dầu tóc xà phòng, để chừng 20 phút rồi dội một ấm nước nóng là thông ngay, mẹ còn áp dụng cho bồn cầu khi xả chậm hoặc có vệt ố vàng nhẹ, lưu ý không dùng chung lúc đã đổ thuốc tẩy có clo để tránh phản ứng không mong muốn.

3. Tẩy nước cứng trên kính gương vòi sen

Vệt loang trắng do cặn canxi luôn làm phòng tắm trông cũ kỹ, mẹ pha giấm với nước rồi thêm một thìa nhỏ baking soda, cho vào bình xịt, phun lên kính gương đầu vòi và thân vòi, để vài phút cho cặn mềm ra rồi lau bằng khăn sợi nhỏ, cuối cùng xả nước và lau khô, bề mặt lại bóng trong như mới mà không cần hóa chất mạnh, làm xong nhớ lau khô ngay để hạn chế cặn quay lại.

4. Chặn nấm mốc sinh sôi ở mép tường và chân bồn

Nơi ẩm tối như chân bồn cầu mép chậu rửa và viền silicon rất dễ mốc đen, mẹ dùng dung dịch khử khuẩn chứa clo pha loãng thấm đẫm vào khăn giấy, đắp kín lên vệt mốc vài phút là mốc nhả ra, nhấc khăn lên chà nhẹ và rửa sạch, mở cửa sổ hoặc bật quạt trong lúc làm để phòng thoáng khí, tuyệt đối không phối trộn với giấm hay chất tẩy rửa khác để đảm bảo an toàn.

5. Tận dụng kem đánh răng và sữa rửa mặt sắp hết

Tuýp đã khó bóp vẫn còn kha khá bám bên trong, mẹ cắt đôi vỏ, vét phần còn lại pha với chút nước và đổ vào két nước bồn cầu, mỗi lần xả là một lần khử mùi và làm sạch nhẹ thành bồn, dùng hết rồi mới bỏ vỏ, cách này vừa tiết kiệm vừa giúp bồn luôn thơm tho mà không phải treo thêm viên khử mùi.

6. Tái dùng đồ tắm gội hết hạn đúng việc đúng chỗ

Dầu gội sữa tắm quá hạn không dùng cho da thì chuyển mục đích, mẹ pha loãng để lau chùi vết bẩn nhẹ trên sàn gạch tường gạch và cánh cửa phòng tắm, đôi khi nhỏ một giọt dầu xả vào xô nước lau sàn giúp bề mặt bóng hơn và đỡ bám bụi, dùng lượng rất ít và xả lại nước sạch, không đổ trực tiếp lên bề mặt đá tự nhiên để tránh trơn trượt hoặc ố.

7. Treo dụng cụ lên tường để khô nhanh và gọn mắt

Chổi cọ bàn chải cây lau nhà nếu đặt dưới sàn dễ ẩm mốc và bốc mùi, mẹ gắn vài thanh treo hoặc giá nhỏ phía sau cửa nhà vệ sinh và trên mảng tường trống, mọi dụng cụ đều có chỗ đứng thẳng để ráo, vừa tiết kiệm diện tích vừa giảm vi khuẩn sinh sôi, nguyên tắc là thứ nào dùng xong rửa sạch vẩy khô treo ngay và định kỳ phơi nắng nếu có thể.

Một phòng tắm sạch không cần đổ tiền vào hóa chất hay máy móc đắt tiền, điều cần nhất là thói quen đúng và vài mẹo nhỏ dễ làm, nhờ 7 chiêu trên mà phòng tắm nhà mẹ tôi lúc nào cũng như mới, khô ráo không mùi, ống thoát trơn tru, gạch kính bóng bẩy, nếu bạn bận rộn hãy chọn một hai việc làm ngay hôm nay rồi duy trì theo tuần theo tháng, chỉ sau một chu kỳ vệ sinh bạn sẽ thấy khác biệt rõ rệt và không còn phải khổ vì nấm mốc, cặn bẩn hay tắc nghẽn nữa.