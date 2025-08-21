5 thói quen khiến nhà bạn ngập tràn "cảm giác rẻ tiền": Cái số 2 hầu như ai cũng mắc, nói mãi vẫn không chừa!

Nhiều người khi xây hay sửa nhà đều chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để trang hoàng, mong tổ ấm trông thật sang trọng và đúng gu. Thế nhưng, sau khi dọn vào ở, không ít gia chủ bàng hoàng nhận ra: dù nhà có đẹp và xịn đến đâu, chỉ cần vướng phải vài thói quen xấu thì vẫn toát lên một “cảm giác rẻ tiền” khó chịu. Và dưới đây chính là 5 thủ phạm khiến nhà bạn tụt hẳn đẳng cấp, trong đó thói quen số 2 thì phổ biến đến mức gần như gia đình nào cũng dính!

01. Quá thích… chất đống đồ đạc

Một đặc điểm dễ thấy ở những ngôi nhà trông kém sang chính là gia chủ có thói quen tích trữ vô tội vạ. Ban công vốn để phơi quần áo thì lại biến thành kho chứa chai lọ, giấy bìa; tủ bếp chất đầy túi nylon; còn trong tủ lạnh thì la liệt đồ ăn thừa, nhiều món đã quá hạn từ lâu. Hệ quả là không gian sống bị thu hẹp, nhìn chỗ nào cũng ngổn ngang, tạo ngay “cảm giác rẻ tiền” cho cả chủ lẫn khách. Thực tế, nhiều món chẳng bao giờ dùng tới, giữ lại chỉ thêm bừa bộn.

02. Không chịu buông bỏ đồ thừa

Rất nhiều gia đình mắc phải thói quen này: đồ hỏng cũng giữ, đồ ít khi dùng cũng chẳng nỡ bỏ. Ai cũng nghĩ để đó biết đâu sau này cần, nhưng sự thật là đa phần những thứ ấy chỉ chiếm chỗ. Đồ càng nhiều thì không gian càng ngột ngạt, bừa bộn. Muốn nhà gọn gàng và sạch sẽ, cách duy nhất là phải học cách buông bỏ: cái gì hỏng thì vứt, lâu không đụng tới thì cho đi, để chỗ cho sự ngăn nắp và thoáng đãng.

03. Giày dép bày la liệt ở cửa

Không quan trọng bạn bỏ ra bao nhiêu tiền xây và trang trí, chỉ cần để giày dép ngập lối ra vào thì căn nhà ngay lập tức mất điểm. Một dãy giày dép lộn xộn, đặc biệt là những đôi bám bụi, dính bẩn, sẽ khiến khách đến chơi khó chịu và vô thức đánh giá gia chủ là thiếu tinh tế. Thay vì thế, hãy đầu tư một tủ giày gọn gàng, mỗi lần bước vào nhà sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

04. Đồ dùng xong không trả về chỗ cũ

Một nguyên nhân khác khiến nhà trở nên kém sang chính là thói quen dùng xong đồ mà không cất lại đúng vị trí. Cái kéo ở trong bếp, lần sau lại thấy lăn lóc trên bàn uống nước; cuốn sách đang đọc thì vứt tạm ghế sofa rồi để quên cả tuần. Những chi tiết nhỏ này cộng lại khiến không gian luôn lộn xộn. Chỉ cần tập cho mình thói quen mượn đâu trả đó, căn nhà sẽ tự nhiên trông gọn gàng và có trật tự hơn nhiều.

05. Mua sắm theo tiêu chí càng rẻ càng tốt

"Cảm giác rẻ tiền" thể hiện rõ nhất khi gia chủ có thói quen ham đồ rẻ. Ghế sofa giá hời nhưng vải dễ xù, bàn ăn rẻ nhưng ọp ẹp, đèn rẻ nhưng ánh sáng vàng úa… Tất cả kết hợp lại thành một tổng thể thiếu tinh tế, kéo lùi hẳn vẻ sang trọng của ngôi nhà. Hãy nhớ, đồ nội thất và vật dụng trong gia đình không nhất thiết phải đắt đỏ, nhưng chắc chắn phải vừa vặn và chất lượng. Chọn đúng thì không gian sẽ toát lên sự tinh tế, còn chọn sai thì dù có rẻ cũng thành… phí tiền.



