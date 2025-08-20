6 món đồ quảng cáo tung hô tận mây xanh, mua về dùng chỉ muốn khóc tiếng Mán

Trong thời buổi mạng xã hội bùng nổ, chỉ cần lướt vài vòng là bạn sẽ thấy vô số món đồ được quảng cáo thần thánh, từ tiết kiệm công sức, bảo vệ sức khỏe cho tới cải thiện cuộc sống. Nhiều người vì tò mò hoặc thấy người khác review tốt liền chốt đơn ngay, nghĩ rằng mang về chắc chắn sẽ tiện lợi. Thế nhưng, sự thật phũ phàng là không ít sản phẩm chỉ là chiêu hút tiền trá hình, dùng một lần đã muốn quăng thẳng tay. Dưới đây là 6 món đang được rao bán rần rần nhưng thực tế chỉ khiến người mua ôm cục tức.

1. Giá đỡ hút chân không

Thoạt nghe thì quá tiện: không cần khoan tường, chỉ cần dán hút lên là cố định, lại còn nhìn gọn gàng. Nhưng trải nghiệm thực tế thì khác xa quảng cáo. Giá đỡ này bám dính cực kém, đặt vài món đồ nhẹ thôi cũng dễ rụng xuống, rơi loảng xoảng khắp nhà. Cuối cùng, người mua vừa mất tiền vừa phải tự đi dọn đống bừa bộn.

2. Dụng cụ ép nước trái cây bằng tay

Giá rẻ bèo, vài chục nghìn một cái, nghe qua thì tưởng cứ ấn là có nước ép. Nhưng ai từng dùng rồi đều kêu trời: phải dùng sức rất lớn mới ép ra được tí nước, mà còn không sạch, bỏ phí cả đống trái cây. Thêm vào đó, chất liệu nhựa ọp ẹp dễ nứt vỡ, chỉ sau vài lần sử dụng đã hỏng.

3. Đai chống gù lưng

Được quảng bá là đeo vào là dáng thẳng ngay, không lo gù lưng, sản phẩm này từng khiến nhiều người tranh nhau mua. Nhưng sự thật, đeo vào thì chật chội, khó chịu, tháo ra lại gù như cũ. Nguy hiểm hơn, việc ép cơ thể quá cứng còn gây đau vai gáy, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

4. Máy giặt mini gấp gọn

Còn gọi là máy giặt cho người lười, nhìn qua tưởng tiện: nhỏ gọn, giặt đồ lót hay quần áo trẻ em đều hợp. Nhưng thực tế, công nghệ chưa đâu vào đâu: giặt không sạch, vắt thì phải làm tay, mà đồ vẫn còn bẩn. Nhiều người mua xong chỉ để xó.

5. Dụng cụ ép kem đánh răng

Được tung hô như món đồ nhỏ xíu giúp tiết kiệm, tiện lợi. Nhưng thật ra, chuyện tự vắt kem đánh răng vốn chẳng tốn công sức, mua thêm dụng cụ lại thành phiền phức. Sau mỗi lần dùng còn dính bẩn, khó vệ sinh, dễ nứt gãy. Người dùng chán nản, cuối cùng quay về cách… bóp tay như xưa.

6. Đế làm lạnh cốc nước

Mùa hè oi bức, quảng cáo chỉ cần đặt cốc lên là có nước mát lạnh trong vài phút nghe quá hấp dẫn. Nhưng sự thật: làm lạnh cực chậm, tốn điện, dùng vài lần là muốn bỏ. Thay vì ngồi chờ sự thần kỳ, người ta lại quay về cách truyền thống: bỏ đá hoặc để tủ lạnh, vừa nhanh vừa hiệu quả.



