Livestream Fandom Yêu Nước: Mua hàng Việt rẻ đẹp mê tơi, 1 "chốt đơn" của bạn - trẻ em vùng cao có bữa ăn ngon!

Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Fandom Yêu Nước tiếp tục khẳng định sứ mệnh kết nối những người trẻ yêu mến các giá trị Việt Nam và lan tỏa tinh thần yêu nước. Không chỉ là một không gian chia sẻ niềm tự hào dân tộc, Fandom Yêu Nước còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện góc nhìn sáng tạo và năng động của thế hệ trẻ để hưởng ứng các sự kiện trọng đại. Trong đó, chuyên mục Toplist Fandom Yêu Nước là một sáng kiến nổi bật, vinh danh những sản phẩm và chiến dịch "Made in Vietnam" độc đáo của các thương hiệu Việt, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tôn vinh giá trị sáng tạo Việt trong dịp lễ quan trọng của đất nước.

Fandom Yêu Nước mang đến hàng loạt hoạt động sáng tạo, ý nghĩa

Với tinh thần "Thương hiệu quốc dân - Tình yêu quốc gia" và mong muốn đồng hành cùng những dự án cộng đồng ý nghĩa, Fandom Yêu Nước sẽ tổ chức Livestream: Fandom Yêu Nước - Tự hào hàng Việt vào ngày 22-23/8 tới đây. Sự kiện nhằm tôn vinh các sản phẩm “Made in Vietnam” sáng tạo, đậm bản sắc dân tộc, đồng thời tạo không gian tương tác và kết nối cộng đồng với các thương hiệu Việt. Toàn bộ lợi nhuận từ phiên livestream đều dành để hỗ trợ dự án Wetreo, nhằm mang những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng đến với trẻ em ở vùng cao.

Trong phiên livestream, khán giả sẽ được trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm thời trang "Made in Vietnam" đến từ những thương hiệu nổi bật như Tofhe, Canifa, Vietnam Love và Anngroup. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện sự tinh tế trong thiết kế, chất lượng vượt trội mà còn là minh chứng cho tài năng và tâm huyết của các thương hiệu Việt. Bên cạnh việc trải nghiệm và mua sắm, khán giả còn góp phần trực tiếp vào quỹ, giúp Wetreo mở rộng dự án và mang thêm nhiều món quà ý nghĩa đến các em nhỏ tại những vùng xa xôi, khó khăn.

Dàn nghệ sĩ Việt diện trang phục của Vietnam Love, một trong những thương hiệu sẽ có mặt tại Livestream: Fandom Yêu Nước - Tự hào hàng Việt

Livestream: Fandom Yêu Nước - Tự hào hàng Việt sẽ có sự góp mặt của các KOL/KOC nổi bật như Ngọc Kem, Long Chun và Đan Chi, hứa hẹn mang đến không khí sôi động và nhiều tương tác thú vị. Về sản phẩm, khán giả sẽ được trải nghiệm những mặt hàng đậm chất Việt từ áo thun, túi tote, mũ, sổ tay cho đến móc treo thú bông... - tất cả đều được thiết kế tinh tế, độc đáo và tràn đầy tinh thần yêu nước, mỗi chi tiết đều tỏa sáng cá tính và bản sắc dân tộc.

Dưới đây là một số thiết kế nổi bật sẽ xuất hiện trong phiên livestream, và còn rất nhiều mẫu xinh xắn, độc đáo khác đang chờ được khám phá!

Áo thun Vietnam Love

Áo thun Vietnam Love

Áo thun Tự hào Việt Nam

Áo phông Cờ đỏ sao vàng

Áo phông Ngôi sao Vietnam