NXS Chị Đẹp cứ tìm tới là sao nữ Vbiz này lại có bầu

Chiều ngày 4/11, ca sĩ Phương Trinh Jolie đã tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Sứ Thần Mùa Đông, đánh dấu sự trở lại đầy nghiêm túc với con đường ca hát sau thời gian tập trung cho gia đình. Xuất hiện tại sự kiện, cô gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài rạng rỡ, quyến rũ trong thiết kế váy trắng tinh khôi, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng dù đã là mẹ của hai con.

Phương Trinh Jolie trở lại với đường đua âm nhạc

Tại buổi họp báo, Phương Trinh Jolie bất ngờ khiến cả khán phòng bật cười thích thú khi chia sẻ lí do lỡ hẹn đầy hài hước với chương trình truyền hình thực tế đình đám Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Phương Trinh Jolie tiết lộ: “Chị Đẹp mùa 1 mời tôi, lúc đó tôi đang chuẩn bị sinh em bé. Đến mùa thứ 2 lại mời, thì lại đúng lúc tôi đang mang thai.” Lời chia sẻ chân thật và duyên dáng của nữ ca sĩ khiến mọi người bật cười.

Phương Trinh Jolie chia sẻ lý do không tham gia Chị Đẹp

Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định cô không hề tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội xuất hiện trên sân khấu lớn. “Mỗi sự kiện xảy ra trong cuộc đời đều có sự sắp đặt của vũ trụ, của Thượng đế dành cho mình.” cô bộc bạch. Với tâm thế tích cực, cô xem đây là dấu hiệu để rẽ sang một hướng đi mới phù hợp hơn, ưu tiên cho hạnh phúc gia đình trước khi quay lại với đam mê âm nhạc.

Không tham gia Chị Đẹp không đồng nghĩa với việc dừng lại, cô chọn cho bản thân một hướng đi độc lập hơn, chủ động và bản lĩnh hơn

Sứ Thần Mùa Đông chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự trở lại của Phương Trinh Jolie. Không tham gia Chị Đẹp không đồng nghĩa với việc dừng lại, cô chọn cho bản thân một hướng đi độc lập hơn, chủ động và bản lĩnh hơn. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn khai phá sâu hơn khả năng âm nhạc của bản thân, dưới sự đồng hành của những cộng sự chuyên nghiệp. Cô kỳ vọng sản phẩm lần này sẽ là cú “chào sân” ấn tượng, mở ra những cơ hội mới mà không nhất thiết phải thông qua bất kỳ chương trình thực tế nào.

2 lần được NSX Chị Đẹp mở lời, Phương Trinh Jolie đều không thể tham dự vì có thai

Minh chứng cho quyết tâm ấy, Phương Trinh Jolie còn công bố kế hoạch hoạt động cụ thể sắp tới là tập trung vào việc mang giọng hát thật đến gần hơn với khán giả. Cô chia sẻ bản thân đã đặt mục tiêu tổ chức đều đặn các mini-liveshow tại phòng trà trên toàn quốc, với tần suất từ một đến hai tháng một lần. Đêm nhạc đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 7/11, cô sẽ trình diễn live toàn bộ 17 ca khúc.

Dù lỡ duyên với Chị Đẹp tận 2 lần, nhưng Phương Trinh Jolie vẫn đang đi trên một hành trình âm nhạc riêng, đầy chủ động, bản lĩnh và hứa hẹn sẽ chinh phục khán giả bằng chính thực lực và đam mê của mình.