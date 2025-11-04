Album mới của Taylor Swift giành vị trí số 1 trên BXH Billboard 200 bốn tuần liên tiếp

(Ảnh: TAS Rights Management)

Một tháng sau khi phát hành, album The Life of a Showgirl của Taylor Swift đã ghi dấu một cột mốc quan trọng khi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong bốn tuần liên tiếp. Album này là album thứ hai của năm 2025 trụ vững ở vị trí số 1 trong bốn tuần đầu tiên. Album giành được thành công này trước đó là album I'm the Problem của Morgan Wallen. I'm the Problem đã dẫn đầu trong tám tuần đầu tiên (và tổng cộng là 12 tuần).

Theo Luminat, kết quả Taylor Swift giành được với doanh số bán album đầy thành công là không có gì ngạc nhiên. Cô đã đạt tổng cộng 146.000 đơn vị album tại Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 10 (theo giờ địa phương).

Đối thủ cạnh tranh gần nhất của Swift trên bảng xếp hạng Billboard 200 là album nhạc phim KPop Demon Hunters. Album nhạc phim này vẫn giữ vững vị trí số 2 với 84.000 đơn vị album tương đương, giảm 12%. Đáng chú ý, I'm the Problem của Wallen cũng dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3 (với 76.000 bản).

Bên cạnh thành tích dành cho album, Taylor Swift cũng tiếp tục duy trì sự thống trị của mình trên Hot 100. Tại bảng xếp hạng này, ca khúc The Fate of Ophelia giữ vững vị trí số 1 trong tuần thứ tư liên tiếp. Vào ngày 28 tháng 10, Taylor đã phát hành phiên bản đặc biệt Alone in My Tower (Acoustic Version) của ca khúc. Khán giả có thể mua bản kỹ thuật số đến hết ngày 30 tháng 10. Cách này được cho là một động thái chắc chắn đã góp phần thúc đẩy sự thống trị liên tục của ca khúc. Đĩa đơn nhạc pop này được cho biết đã thu về 29 triệu lượt phát trực tuyến chính thức, gần 55 triệu lượt phát sóng trên radio và 22.000 bản được bán ra.

Với cả The Life of a Showgirl và The Fate of Ophelia lần lượt dẫn đầu Billboard 200 và Hot 100 trong bốn tuần đầu tiên, Taylor Swift đã đạt được một cột mốc mà chưa nghệ sĩ nào từng đạt được: ra mắt ở vị trí số 1 trên cả hai bảng xếp hạng cùng lúc và giữ vững cả hai trong suốt một tháng.