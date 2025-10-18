Nữ thần Karina mặc đồ gây tranh cãi khi đu trend tại sự kiện ung thư vú

Sự kiện gây quỹ LOVE YOUR W do tạp chí W Korea tổ chức – vốn được xem là hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư vú nhưng hiện đang trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trên toàn cầu. Với dàn khách mời quy tụ hơn 80 ngôi sao , chương trình năm nay nhanh chóng leo top trending, nhưng không phải vì ý nghĩa nhân văn như kỳ vọng. Nhiều khán giả cho rằng sự kiện đã lệch chuẩn tinh thần từ thiện khi mang nặng yếu tố phô trương, tiệc tùng và đồ hiệu.

Đặc biệt, trang phục của hàng loạt nghệ sĩ bị cũng không thoát khỏi "tầm ngắm" vì quá hở hang, thiếu tinh tế , không phù hợp với tính trang trọng của đêm gây quỹ. Trong đó, Karina là một trong những mỹ nhân bị réo tên, không chỉ vì trang phục mà còn với màn "đu trend" phản cảm.

Tạo hình của Karina tại sự kiện của W Korea đang gây tranh cãi.

Nữ thần nhà SM hút mọi ống kính ngay từ khi xuất hiện với giao diện sang chảnh, kiêu kỳ. Mỹ nhân sinh năm 2000 lựa chọn mẫu váy mini dress Tricotine của Prada, với kiểu dáng tối giản, tôn dáng. Đáng chú ý, thiết kế cổ vuông của mẫu váy này đã giúp Karina "đốt mắt" người nhìn với vòng 1 căng đầy. Công tâm, bộ váy này không phải quá hở hang nhưng đặt trong 1 sự kiện gây quỹ từ thiện hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao nhận thức về ung thư vú thì chưa thực sự phù hợp. Vẫn tạo hình này nhưng nếu thành viên aespa chọn 1 thiết kế cổ cao hơn, không dành spotlight vào vòng 1 thì có lẽ cô đã ghi điểm thanh lịch hơn nhiều.

Bên cạnh đó, việc sử dụng trang sức của Karina cũng bị cho là phô trương quá đà, thiếu tinh tế. Nữ idol đeo full bộ trang sức lấp lánh của Boucheron, từ khuyên tai, vòng cổ, vòng tay đến nhẫn. Móng tay màu đỏ nổi bật của cô cũng khiến nhiều người mất thiện cảm.

Đỉnh điểm, Karina còn nhận nhiều chỉ trích với màn bắt trend trên nền nhạc ca khúc Sugar On My Tongue với động tác sexy, khiêu gợi.

Màn nhảy bắt trend khiến Karina nhận chỉ trích dữ dội, hút gần 10 triệu lượt xem trên MXH. (Nguồn: WKorea)

Nhiều bài trích dẫn kèm theo lời chỉ trích cho challenge cũng như trang phục gợi cảm của Karina cũng nhận về lượt xem lớn.