Có gì ở bộ sưu tập chạy bộ nữ của nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh x Coolmate?

Bước sang năm thứ 15 thi đấu chuyên nghiệp, Nguyễn Thị Oanh – cô gái nhỏ bé nhưng luôn khiến cả châu Á phải nể phục – lần đầu tiên mang tinh thần của mình ra khỏi đường đua, để gửi gắm vào thời trang. Với vai trò đại sứ thương hiệu, Oanh không chỉ là gương mặt đại diện mà còn trực tiếp tư vấn, thử nghiệm và kiểm định sản phẩm cùng đội ngũ Coolmate, nhằm đảm bảo mỗi thiết kế vừa đẹp mắt, vừa "chạy được thật".

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ chính phong cách sống của Oanh: giản dị, năng động và luôn bền bỉ tiến về phía trước. Các thiết kế có phong cách tối giản, form ôm vừa vặn, tôn dáng người mặc nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái và tính ứng dụng cao – phù hợp với mọi hoạt động thể thao như chạy bộ, gym, aerobic hay đơn giản là một buổi cà phê sau giờ tập.

Gam màu trung tính và kiểu dáng tinh tế giúp "Nhỏ bé mà phi thường" trở thành món quà hoàn hảo cho các cô nàng yêu vận động trong mùa lễ 20/10 này.

Nguyễn Thị Oanh (bên trái) thảo luận về sản phẩm tại văn phòng của Coolmate tại Hà Nội

Với màn "bắt tay" này, Nguyễn Thị Oanh chính thức có bộ sưu tập thời trang mang tên mình – một cột mốc thú vị đánh dấu hành trình từ đường đua thể thao sang đường đua thời trang. Nhiều người ví đây là "phiên bản Việt" của những màn kết hợp huyền thoại như Michael Jordan x Nike, khi vận động viên không chỉ là người truyền cảm hứng thi đấu, mà còn trở thành biểu tượng phong cách và tinh thần sống tích cực.

"Ở Nguyễn Thị Oanh, chúng tôi nhìn thấy chính tinh thần của Coolmate – bền bỉ, kỷ luật và luôn nỗ lực vượt qua giới hạn. BST ‘Nhỏ bé mà phi thường’ là lời tôn vinh những giá trị Việt: giản dị, mạnh mẽ và không ngừng vươn lên," - Chia sẻ của bà Hoàng Hải Vân – Giám đốc Marketing Coolmate.

Sự hợp tác này không chỉ mở ra bước đi mới mẻ cho Nguyễn Thị Oanh, mà còn cho thấy cách các vận động viên Việt có thể mở rộng sức ảnh hưởng của mình, mang tinh thần thể thao đến gần hơn với thời trang và đời sống.