3 thỏi son quyền lực của Vương phi Kate khiến cả nước Anh ‘cháy hàng’ mùa thu này!

Trong khi cả thế giới làm đẹp đang đổ xô theo các tông đỏ rượu, berry hay nâu trầm cho mùa thu, Vương phi Kate vẫn trung thành với phong cách riêng: Đôi môi hồng nude nhẹ nhàng, sang trọng mà không cần phô trương. Suốt hơn một thập kỷ, kể từ lễ cưới năm 2011 đến nay, nàng dâu Hoàng gia Anh luôn chứng minh rằng sự tinh tế mới là đỉnh cao của đẳng cấp . Mùa thu 2025, ba thỏi son yêu thích của Vương phi từ Clarins, Bobbi Brown đến Charlotte Tilbury tiếp tục "cháy hàng" vì một lý do duy nhất: C húng mang đậm khí chất Hoàng gia, dịu dàng mà vẫn quyền lực.

1. Clarins Natural Lip Perfector – Rose Shimmer (£25)

"Chiếc son dưỡng huyền thoại mà Vương phi từng dùng tại Wimbledon".

Tại giải Wimbledon vừa qua, Vương phi Kate được bắt gặp sử dụng son dưỡng có sắc hồng ánh tím "Rose Shimmer" từ Clarins. Thỏi son này không chỉ tạo lớp màu tự nhiên, nhẹ như cánh hoa mà còn chứa bơ hạt mỡ giúp dưỡng ẩm tức thì. Điểm tinh tế nằm ở lớp nhũ mịn phản chiếu ánh sáng đủ để làm gương mặt bừng sáng mà vẫn giữ nét trang nhã. Không khó hiểu vì sao đây là "món tủ" trong túi trang điểm của nàng dâu Hoàng gia.

2. Bobbi Brown Luxe Lipstick – Sandwash Pink (£36)

"Thỏi son cưới đã đi vào huyền thoại".

Ngày 29/4/2011, cả thế giới ngắm nhìn Vương phi Kate bước vào lễ đường với sắc son hồng lạnh "Sandwash Pink" đơn giản, thanh khiết và hoàn hảo đến từng chi tiết. Thỏi son từ Bobbi Brown này có độ dưỡng cao, lên màu tự nhiên, bền đẹp suốt nhiều giờ và là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn vẻ ngoài ngọt ngào nhưng vẫn sang trọng. Không ít cô dâu Anh quốc đã gọi đây là "thỏi son cưới trong mơ" bởi chỉ cần một lần thoa, là mang ngay khí chất quý phái của một nàng Vương phi.

3. Charlotte Tilbury K.I.S.S.I.N.G – Penelope Pink (£29)

"Sắc hồng baby sang trọng gắn liền với khoảnh khắc huyền thoại của Kate".

Năm 2021, tại buổi hòa nhạc Together at Christmas , Vương phi Kate diện áo khoác đỏ rực, đôi môi hồng nude nhẹ nhàng - một hình ảnh khiến truyền thông toàn cầu ca ngợi là "biểu tượng thanh lịch nước Anh". Theo giới chuyên gia trang điểm Hoàng gia, sắc son tương đồng nhất với diện mạo đó chính là Penelope Pink từ Charlotte Tilbury. Với chất son satin mềm mại, gam hồng be tinh tế, đây là lựa chọn "chuẩn chỉnh" cho mùa thu khi bạn muốn vừa tự nhiên, vừa có chút quyến rũ khó cưỡng.

Không cần son đỏ chói lọi hay lớp makeup cầu kỳ, Vương phi Kate luôn chứng minh một điều, phong cách thanh lịch bắt đầu từ sự tiết chế. Cô thường chọn son nude hồng cho các buổi lễ ban ngày, nhũ bóng nhẹ khi dự tiệc tối, và đôi khi thử son lì tông ấm khi trời trở lạnh. Sự thay đổi tinh tế này giúp hình ảnh của cô luôn mới mẻ nhưng vẫn giữ được "thương hiệu" đặc trưng nữ tính, tự tin và quyền lực trong sự giản dị.

Lý do ba thỏi son này "được lòng" cả Hoàng gia:

- Đều có bảng màu trung tính phù hợp mọi tông da.

- Công thức dưỡng ẩm, lâu trôi, nhẹ môi không gây khô nứt dưới ánh đèn flash Hoàng gia.

- Đạt tiêu chuẩn "Royal approved": T ôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, không lấn át thần thái.