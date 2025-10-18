Jennie được khen giữa bê bối tiệc từ thiện: Style và EQ điểm 10!

Khi làng giải trí Hàn Quốc đang dậy sóng vì Love Your W 2025 - nơi dàn sao hạng A và tờ tạp chí nằm trong BIG 6 bị chỉ trích vì biến một đêm gây quỹ thành sàn diễn thời trang "trá hình". Giữa bão tranh cãi, Jennie bất ngờ được gọi tên như một ví dụ điển hình cho vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế và hiểu chuyện.

Theo đó, nhân dịp scandal nổ ra, netizen quốc tế đã "đào" lại những mùa Love Your W trước đây để so sánh. Và thật khó để không nhắc đến một nhân vật ấn tượng như Jennie. Love Your W 2023 là lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến hiện tại nữ idol xuất hiện ở hoạt động này.

Trong khi nhiều celeb của năm nay bị phê bình vì yếu tố trang phục và cử chỉ chưa phù hợp, dẫn đến cáo buộc không quan tâm đến ý nghĩa sự kiện. Jennie chỉ bằng 1 bộ trang phục đã thay vạn lời nói. Có lẽ đến chính cô cũng không ngờ sau 2 năm, lựa chọn của mình ngày hôm ấy lại mang đến tiếng thơm đến tận hôm nay.

"Biểu tượng thời trang toàn cầu Jennie (BLACKPINK) đã tham gia chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú lần đầu tiên. Giữ đúng tinh thần của sự kiện, cô chọn cho mình một chiếc đầm màu nude tối giản thay vì những thiết kế cầu kỳ. Chính sự giản đơn đó khiến vẻ đẹp của Jennie tỏa sáng hơn, đặc biệt là khi cô còn trực tiếp quyên góp cho quỹ." - W Korea khi ấy viết về cô khách mời đặc biệt của mình sau sự kiện.

Khác với nhiều ngôi sao dự đêm tiệc này vì yếu tố truyền thông hay thương hiệu, Jennie đến với Love Your W như người thật sự muốn chung tay vì một mục đích chung ý nghĩa. Cô không quảng bá thời trang, không xuất hiện với bộ cánh Chanel đắt đỏ hay phụ kiện cầu kỳ. Jennie chọn chiếc váy trơn của Alex Perry và không đeo bất kỳ món trang sức nào, như một lời nhắn nhủ về sự mộc mạc, dịu dàng và sức mạnh nội tâm của người phụ nữ.

Gam màu nude mà Jennie chọn lựa được lý giải là biểu tượng của "human skin" - làn da con người, gắn liền với thông điệp self-love, chấp nhận cơ thể và nâng cao nhận thức về sức khỏe.

Giữa lúc nhiều ngôi sao đang bị chỉ trích vì vô tư "diễn thời trang" tại một hoạt động có liên quan đến bệnh tật, Jennie bằng sự tối giản và chừng mực đã trở thành điểm sáng hiếm hoi được khen ngợi cả về phong cách lẫn EQ. Thời trang đôi khi không chỉ đẹp ở độ lộng lẫy của trang phục, mà còn ở việc người mặc tinh tế thấu hiểu hoàn cảnh trong từng lựa chọn.