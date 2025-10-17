Học phụ nữ Pháp sắm 5 item mùa đông cơ bản để xây dựng phong cách tối giản xuất sắc, đẹp mãn nhãn

Phụ nữ Pháp luôn được biết đến với phong cách thời trang tinh tế, thanh lịch và đầy cuốn hút. Một trong những bí quyết giúp họ luôn nổi bật là khả năng xây dựng phong cách tối giản, chú trọng vào những món đồ cơ bản nhưng luôn mang lại sự thanh thoát, dễ chịu mà không kém phần sang trọng.

Và mùa đông là thời điểm lý tưởng để áp dụng sự tối giản này với những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ quý cô nào. Sau đây là 5 item mùa đông cơ bản, được phái đẹp nước Pháp yêu thích và luôn xuất hiện trong những bộ trang phục của họ.

Áo len trơn

Áo len trơn là món đồ không thể thiếu trong mùa đông của phụ nữ Pháp. Chất liệu len mềm mại và ấm áp là lựa chọn lý tưởng để đối phó với cái lạnh, đồng thời không làm mất đi vẻ thanh lịch vốn có. Dù bạn là tín đồ của phong cách casual hay công sở, một chiếc áo len trơn có thể kết hợp hoàn hảo với hầu hết mọi item trong tủ đồ. Phụ nữ Pháp thường chọn những chiếc áo len có màu sắc trung tính như trắng, đen, xám hoặc beige, bởi chúng dễ dàng phối hợp với các món đồ khác mà không bao giờ lỗi mốt.

Điểm đặc biệt của áo len trơn chính là sự dễ mặc và dễ phối. Bạn có thể kết hợp áo len với quần jeans ống đứng, chân váy midi, hoặc đơn giản là layer dưới một chiếc áo khoác dày dặn, vẫn giữ được sự nhẹ nhàng mà thanh thoát. Áo len trơn không chỉ giúp bạn ấm áp mà còn tạo được sự thoải mái, dễ chịu trong mọi hoàn cảnh, từ dạo phố đến đi làm.

Áo trench coat

Áo trench coat – một biểu tượng của sự thanh lịch – luôn là món đồ được phái đẹp Pháp yêu thích mỗi khi mùa đông đến. Đây là chiếc áo khoác mang đậm tính phóng khoáng, vừa giữ ấm tốt, lại vừa toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Áo trench coat thường có thiết kế dài qua gối, với dây thắt lưng ở eo giúp tôn dáng và tạo sự duyên dáng.

Màu sắc của áo trench coat thường là những tông màu trung tính như be, xám, xanh navy, mang lại vẻ ngoài sang trọng và dễ phối đồ. Một chiếc áo trench coat có thể mặc trên nhiều lớp trang phục khác nhau, từ áo len đơn giản, cho đến những bộ đồ công sở trang nhã. Khi mặc áo trench coat, phụ nữ Pháp luôn kết hợp với phụ kiện như giày boots hoặc một chiếc túi xách nhỏ xinh, tạo nên sự hoàn hảo cho bộ trang phục.

Áo blazer

Không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ người phụ nữ nào yêu thích phong cách thanh lịch, áo blazer là món đồ giúp các quý cô xây dựng style sang xịn mịn từ công sở đến dạo phố. Áo blazer mang lại vẻ ngoài chỉn chu, nhưng không hề cứng nhắc. Chính sự đơn giản và tinh tế trong thiết kế của áo blazer khiến nó trở thành món đồ dễ phối với hầu hết các trang phục.

Phụ nữ Pháp đặc biệt yêu thích áo blazer với chất liệu vải dày dặn, sắc màu trung tính, vì nó tạo nên một vẻ đẹp thanh lịch nhưng không hề làm mất đi sự phóng khoáng trong phong cách thời trang của họ. Bạn có thể mix áo blazer với một chiếc áo len bên trong, hoặc layer với áo sơ mi trắng để thêm phần trẻ trung và năng động. Đặc biệt, khi kết hợp với quần jeans ống đứng hay váy bút chì, bạn sẽ tạo ra được sự thanh lịch đầy tinh tế, rất phù hợp cho những buổi đi làm hay hẹn hò cuối tuần.

Boots màu đen

Boots màu đen là món đồ không thể thiếu trong mùa đông, là sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố thời trang và chức năng giữ ấm. Đôi boots này mang trong mình vẻ đẹp cổ điển, dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục từ quần jeans, váy ngắn, đến quần ống rộng hay thậm chí là đầm dạ hội. Chúng có thể biến hóa với nhiều kiểu dáng, từ boots cao cổ thanh thoát cho đến boots thấp cổ dễ di chuyển.

Phụ nữ Pháp chọn boots đen vì tính linh hoạt của chúng. Dù là một buổi chiều dạo phố hay một cuộc họp quan trọng, boots đen vẫn là lựa chọn hoàn hảo để bạn cảm thấy thoải mái và tự tin. Đặc biệt, boots cao cổ là item cực kỳ ấn tượng giúp bạn khoe được đôi chân dài và tạo điểm nhấn cho bộ trang phục.

Quần jeans ống đứng

Quần jeans ống đứng là món đồ đơn giản nhưng có thể tạo nên nhiều phong cách khác nhau. Với sự đan xen giữa nét trẻ trung, bụi bặm và thanh lịch, quần jeans ống đứng luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày đông lạnh. Phụ nữ Pháp thường lựa chọn kiểu quần jeans ống đứng có chiều dài trên mắt cá chân, giúp tôn dáng và tạo cảm giác cao ráo.

Dù là phối với một chiếc áo len trơn, áo blazer, hay một chiếc trench coat, quần jeans ống đứng luôn mang lại sự thoải mái mà không mất đi vẻ sang trọng. Với thiết kế này, bạn có thể dễ dàng kết hợp với các loại giày dép khác nhau, từ sneakers đến boots, tạo nên phong cách riêng biệt nhưng cực kỳ thanh lịch.

Ảnh: Sưu tầm