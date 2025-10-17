Người phụ nữ này uống cốc nước màu đen mỗi sáng để chân tóc chắc khỏe và tăng độ phồng

Tóc khô xơ, gãy rụng rồi bạc sớm... tất cả đều là nỗi niềm của các chị em khi đến tuổi lão hóa. Không chỉ là da, mà cả mái tóc cũng sẽ bị "xuống cấp" khi bắt đầu bước quá tuổi 30 và ngày càng nghiêm trọng hơn khi bước vào tuổi 40, 50... Dù đã thử nhiều loại dầu gội hay hấp ủ bên ngoài, mái tóc vẫn thiếu sức sống.

Thật ra mái tóc cũng cần được nuôi dưỡng từ bên trong cũng cần được detox y như làn da, chứ không phải cứ đổi dầu gội - xả hay dầu dưỡng là có thể đẹp lên. Một loại nước màu đen vừa giúp thanh lọc cơ thể, vừa cung cấp dưỡng chất để kích thích tóc mọc dày và bồng bềnh hơn, cải thiện tình trạng tóc gãy rụng khơ xơ mà ít ai biết đến.

Công thức đồ uống dưỡng tóc đen mượt bồng bềnh.

Theo dõi trang cá nhân của Lê Hoàng Vy (Vy Healthy), các chị em sẽ biết rất nhiều công thức nước uống detox giúp cải thiện từ làn da, mái tóc đến vóc dáng. Riêng với mái tóc, mỗi ngày cô uống 1 cốc nước màu đen, để cung cấp thêm dưỡng chất cho nang tóc và da đầu, từ đó cải thiện các vấn đề như khô xơ, gãy rụng hay tóc bạc sớm.

Theo Hoàng Vy chia sẻ, cô từng có mái tóc ngắn, khô sơ, tẩy nhuộm khá nhiều nên thường xuyên gãy rụng, 2-3 năm nay cô bắt đầu nuôi dưỡng mái tóc, chăm sóc tóc cẩn thận hơn và mỗi ngày đều duy trì uống cốc nước màu đen này. Đó là nước làm từ mè đen và đậu đen - được ví như thần dược hồi sinh mái tóc.

* Mè đen: Chứa nhiều vitamin, khoáng chất (sắt, kẽm, đồng), axit béo, protein và chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong. Các khoáng chất như đồng và kẽm trong mè đen giúp sản xuất melanin, sắc tố tạo nên màu tóc tự nhiên, làm đen tóc và làm chậm quá trình bạc tóc. Axit béo omega-3, 6, 9 giúp cải thiện lưu thông máu đến da đầu, cung cấp oxy và dưỡng chất cho nang tóc.

* Đậu đen: Mang lại nhiều lợi ích cho mái tóc nhờ cung cấp protein, vitamin (đặc biệt là nhóm B) và khoáng chất như kẽm, sắt, mangan, giúp kích thích mọc tóc, ngăn rụng tóc, tăng cường độ chắc khỏe và làm chậm quá trình bạc tóc. Bạn có thể làm đẹp tóc bằng cách uống nước đậu đen, ăn cháo đậu đen, hoặc sử dụng hỗn hợp đậu đen ngâm giấm để bôi lên tóc.

Chị em có thể nấu sữa hạt mè đen kết hợp đậu đen để uống mỗi ngày, tuy nhiên Hoàng Vy khuyên mọi người không nên cho đường, mà dùng chà là, táo đỏ để tạo độ ngọt cho sữa, đồng thời cung cấp thêm dưỡng chất cho làn da và mái tóc.

Ngoài ra các bạn có thể rang đậu đen và mè đen, sau đó say nhuyễn thành bột và pha với nước uống mỗi ngày. Nhưng nấu sữa hạt sẽ cho một thức uống thơm ngon hơn.

Hoàng Vy chia sẻ, cô đã duy trì việc chăm chút mái tóc và uống nước detox 2-3 năm trở lại đây. Từ một mái tóc khô xơ, hư tổn do uốn nhuộm nhiều, giờ đây mái tóc của Hoàng Vy đen mượt, bồng bềnh và giảm gãy rụng hẳn. Ngắm nhìn mái tóc bồng bềnh của cô, ai nhìn cũng mê.