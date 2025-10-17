Khi thương hiệu quốc tế thấu hiểu phụ nữ Việt: PEDRO và BST Vietnam Exclusive 2025

PEDRO chính thức mở ra một chương mới ghi dấu sự thay đổi và bước tiến mới của thương hiệu, bắt đầu với không gian mua sắm được nâng cấp toàn diện tại cửa hàng đầu tiên - nơi khởi nguồn hành trình của PEDRO tại Việt Nam. Bằng sự đồng hành và thấu hiểu sâu sắc cùng khách hàng Việt, PEDRO đã mở đầu làn gió Thu Đông bằng bộ sưu tập Vietnam Exclusive 2025 - thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam, như lời tri ân nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam, tuyên bố về sự gắn kết lâu dài của nghệ thuật chế tác với vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại.

PEDRO ra mắt BST Vietnam Exclusive 2025 với sắc burgundy là lời tri ân đặc biệt dành cho phái đẹp nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

BST Vietnam Exclusive 2025 - lời tri ân sâu sắc dành riêng cho phái đẹp Việt Nam

Một diện mạo mới cho chiếc túi Ari, nằm trong BST 2025 Vietnam Exclusive - đánh dấu bước chuyển mình đầy khác biệt của PEDRO tại Việt Nam. Túi Ari trong phiên bản mới với 2 kích thước mang diện mạo đầy cuốn hút cùng chất liệu da cao cấp, phom dáng được tinh chỉnh bên cạnh gam màu burgundy trầm lắng và quyến rũ. Từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, thể hiện sự hòa quyện hoàn hảo giữa tính linh hoạt và thẩm mỹ.

Chiếc túi Ari khoác lên mình diện mạo mới, đánh dấu bước chuyển mình đầy táo bạo của PEDRO tại thị trường Việt Nam

Fall/Winter 2025 - Chất liệu kể câu chuyện

Từ những cảm hứng khởi đầu của BST Vietnam Exclusive 2025, PEDRO tiếp tục mang đến hơi thở Thu Đông 2025 - nơi chất liệu trở thành ngôn ngữ của cảm xúc và hình thái.

Tiếp nối cảm hứng từ BST Vietnam Exclusive 2025, PEDRO trình làng BST Thu Đông 2025 – nơi chất liệu được nâng tầm thành ngôn ngữ kể chuyện mới đầy cảm hứng

Điểm nhấn đặc biệt trong mùa này là sự xuất hiện của chất liệu da Grano - một bước chuyển mình quan trọng của PEDRO, đánh dấu sự nâng cấp vượt trội về chất lượng sản phẩm. Với chất liệu da thật cùng bề mặt mịn, đường vân thanh thoát mang lại cảm giác chạm đầy tinh tế, da Grano không chỉ đơn thuần là vật liệu thiết kế, mà còn là tuyên ngôn về sự hài hòa giữa xúc cảm và chiều sâu - sang trọng một cách mê hoặc.

BST Thu Đông mới của PEDRO mang gam màu trầm ấm đặc trưng mùa lạnh, kết hợp cùng chi tiết tinh chỉnh, tạo nên sự cân bằng giữa cảm xúc và hình khối

Tựa như bản giao hưởng của cảm xúc, BST Thu Đông mới của PEDRO là lăng kính thời trang đầy chiêm nghiệm và tĩnh lặng. Gam màu mùa đông trầm ấm kết hợp cùng những chi tiết được tinh chỉnh, tạo nên tổng thể hài hòa giữa xúc cảm và hình khối. Mỗi thiết kế là sự hòa quyện hoàn hảo đầy tinh tế, một lời khẳng định sâu sắc - thời trang không chỉ được đánh giá qua vẻ bề ngoài, mà còn bằng sự kết nối đến cảm xúc cá nhân.

Chất liệu da Grano cao cấp là tuyên ngôn mạnh mẽ của PEDRO về sự sang trọng đầy chiều sâu, tựa như bản giao hưởng cảm xúc, BST Thu Đông mới của PEDRO là lăng kính thời trang đầy chiêm nghiệm

PEDRO và hành trình phía trước

15 năm là một hành trình đáng nhớ, nhưng với PEDRO, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2010 và hiện đã có 28 cửa hàng bao gồm 1 cửa hàng flagship tại trung tâm Sài Gòn, sự đổi mới của PEDRO không chỉ là lời tri ân, mà còn là lời hứa về một tương lai đầy cảm hứng - nơi PEDRO tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thời trang Việt và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình khám phá bản thân qua thời trang.

Hệ thống cửa hàng: https://vn.pedroshoes.com/stores

Shop online: https://vn.pedroshoes.com/shoponline

Instagram: https://vn.pedroshoes.com/instagram



Facebook: https://vn.pedroshoes.com/facebook

Zalo: https://vn.pedroshoes.com/PEDRO_ZOA