Hãng hàng không mới của Việt Nam ra mắt đồng phục cho tiếp viên, dân tình khen nức nở

Trang phục của các tiếp viên hàng không từ lâu đã trở thành một trong những đề tài thu hút sự chú ý của công chúng. Mỗi lần một hãng ra mắt đồng phục mới, mạng xã hội lại rộn ràng bình luận, từ kiểu dáng, màu sắc cho đến thông điệp thương hiệu ẩn sau đó. Mới đây, màn “chào sân” của Sun PhuQuoc Airways – hãng hàng không mới trực thuộc Sun Group cũng không ngoại lệ.

Được biết, các thiết kế này do NTK Kelly Bùi đảm nhiệm với tông nâu be chủ đạo đang khiến cõi mạng rần rần. Những thiết kế lấy tinh thần thanh lịch và sang trọng làm cốt lõi, pha trộn giữa dấu ấn Á Đông với tinh thần thời trang hiện đại. Bên cạnh đó, kiểu dáng đồng phục tiếp viên Sun PhuQuoc Airways cũng mang vẻ độc đáo, khác biệt với nhiều hãng hàng không nội địa trước đây.

Đoạn video ra mắt của hãng hàng không mới Sun PhuQuoc Airways.

Hình ảnh đồng phục tiếp viên hàng không của Sun PhuQuoc Airways được công bố vừa qua.

Trang phục tiếp viên Sun PhuQuoc Airways bao gồm áo sơ mi trắng, chân váy bút chì, áo vest dáng dài hoặc cape, kết hợp cùng mũ lệch và khăn nơ đỏ sẫm tạo điểm nhấn nổi bật. Bảng màu được chia tinh tế: tiếp viên trưởng diện tông xám nhạt sang trọng, trong khi tiếp viên tổ bay mặc màu be sữa nhẹ nhàng.

Phom áo sơ mi của nữ được lấy cảm hứng từ áo Nhật Bình triều Nguyễn, với thiết kể cổ chữ V, phối cùng chân váy ôm vừa phải, có đường nhún nhẹ phía sau để tạo độ mềm mại, gọn gàng và tôn dáng. Chiếc mũ với form beret cứng cáp sẽ được sử dụng khi tổ bay di chuyển trong sân bay hoặc chào đón hành khách. Với nam tiếp viên, mẫu vest được lấy ý tưởng từ đồng phục Sĩ quan hải quân thế kỷ 18, thiết kế vạt đắp chéo hai hàng cúc (6 cúc) thể hiện sự chỉn chu, bản lĩnh và tinh thần kỷ luật của đội ngũ bay.

Cận cảnh bộ trang phục của tiếp viên tổ bay Sun PhuQuoc Airways.

Khi bước vào không gian cabin, đồng phục của tổ bay Sun PhuQuoc Airways được tinh giản để phù hợp với tính chất công việc. Nữ tiếp viên sẽ tháo bỏ áo vest, chỉ giữ lại áo sơ mi trắng phối cùng chân váy bút chì, sau đó khoác thêm tạp dề đồng bộ nhằm đảm bảo sự gọn gàng và thuận tiện trong phục vụ. Trong khi đó, nam tiếp viên cũng thay đổi sang trang phục áo gile mặc ngoài sơ mi, vừa giữ được vẻ lịch lãm, vừa tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển trong cabin. Sự linh hoạt này giúp tổ bay duy trì hình ảnh chỉn chu nhưng vẫn thực tiễn trong từng nhiệm vụ.

Trang phục tiếp viên tổ bay có sự thay đổi khi bước vào không gian cabin.

Đặc biệt, hãng hàng không này còn thiết kế đồng phục mùa đông cho tiếp viên, với thiết kế măng tô dài, vest và sơ mi đồng tông màu nâu - be.

Hiện, cộng đồng mạng đang chia 2 luồng ý kiến về đồng phục tiếp viên của Sun PhuQuoc Airways. Bên cạnh những lời khen dành cho gam màu sang, nhã nhặn cùng thiết kế hiện đại, đẹp mắt, nhiều người lại cho rằng bộ đồng phục này khiến họ liên tưởng đến nhiều hãng hàng không nước ngoài như Emirates, Cathay Pacific, Korea Air...

Netizen bàn tán rôm rả về đồng phục của tiếp viên hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Nhiều người còn liên tưởng đến các hãng hàng không nước ngoài.