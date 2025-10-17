Kylie Jenner vẫn hở, nhưng sang hơn 10 năm trước!

Kylie Jenner đang khiến mạng xã hội dậy sóng với màn “đảo ngói” đầy bất ngờ. Nữ tỷ phú trẻ xuất hiện cùng mái tóc đen dài suôn mượt, nhuộm ombre xanh ở đuôi tóc – kiểu tóc từng làm nên thương hiệu “King Kylie” đình đám vào năm 2016. Điều đáng nói là dù đã gần 10 năm trôi qua, visual của ngôi sao Hollywood không những không thay đổi mà còn ngày càng thăng hạng . Làn da căng bóng, đường nét sắc sảo cùng thần thái tự tin khiến cô trông vừa quyến rũ vừa quyền lực. Không những thế, giao diện của mỹ nhân sinh năm 1997 còn ngày càng sang và cuốn hút hơn.

Hình ảnh gây sốt mới đây của Kylie Jenner hút gần 3 triệu lượt xem trên X.

Kylie Jenner khiến ai nấy phải “đứng hình” khi xuất hiện với outfit tôn triệt để vóc dáng. Nữ tỷ phú diện áo croptop trắng ôm sát, phối cùng quần da đen cạp trễ và túi xách đồng màu, phô diễn trọn vẹn vòng eo săn chắc, vòng 1 bốc lửa. Nhưng spotlight cho tạo hình nàymái tóc đen uốn lọn nhẹ, điểm xuyết sắc xanh ngọc ở đuôi tóc, vừa mang nét nổi loạn, vừa toát lên khí chất gợi cảm và cá tính. Bên cạnh đó, độ bồng bềnh, dày của mái tóc, kết hợp cùng layout makeup tông nude càng tô điểm cho vẻ đẹp sắc sảo, kiêu kỳ của Kylie.

Kylie khoe nhan sắc quyến rũ, gợi cảm với mái tóc mới.

Kiểu tóc này từng làm nên thương hiệu của nữ tỷ phú vào năm 2016.

Kể từ khi công khai hẹn hò với Timothée Chalamet, phong cách thời trang của Kylie Jenner được nhận xét là ngày càng sang, tinh tế và có chiều sâu hơn hẳn. Nếu trước đây, nữ tỷ phú thường gắn liền với hình ảnh sexy bốc lửa, trang phục cắt xẻ táo bạo thì giờ đây, Kylie chuyển hướng sang những outfit có sự tiết chế hơn, nhưng “đắt tiền” trong từng chi tiết. Dễ thấy cô chuộng gam màu trung tính, chất liệu cao cấp và kiểu dáng tôn dáng nhẹ nhàng thay vì phô trương quá nhiều da thịt.

Không chỉ visual lên hương mà thần thái của Kylie cũng có sự thay đổi rõ rệt, nhẹ nhàng, cuốn hút và ra chất "thơ" hơn. Đặc biệt, lối makeup của cô vẫn thiên tông nude nhưng mang vibe trong trẻo, ngọt ngào - yếu tố giúp visual Kylie thăng hạng đáng kể. Nhờ vậy mà mỗi lần xuất hiện, nữ tỷ phú đều khiến giới mộ điệu phải trầm trồ với giao diện vẫn gợi cảm, nóng bỏng nhưng lại sang và vừa vặn hơn.

Kylie hồi trước ưa chuộng lối makeup đậm, trang phục ôm sát, chất liệu mỏng, không tạo được nét sang với người nhìn.