Nữ thần bóng chuyền thoát chết thần kì sau khi bị bắn trúng trong một vụ cướp

Làng thể thao Brazil xôn xao trước tin Julia Rocha Marques de Azevedo (28 tuổi) - ngôi sao bóng chuyền của CLB Tijuca Tenis Clube - may mắn sống sót sau khi bị bắn vào lưng trong một vụ cướp táo tợn ở Rio de Janeiro.

Vụ tấn công xảy ra vào tối chủ nhật ngày 23/11, khi Julia ngồi trong ô tô cùng bố. Một kẻ cướp bất ngờ áp sát và nổ súng, viên đạn đi xuyên qua lưng nữ VĐV. Điều khiến cả đội ngũ bác sĩ "không tin nổi" là viên đạn chỉ lệch cột sống đúng 1 milimet và cách bàng quang… 1 centimet, trước khi thoát ra ở phần hông - khoảng cách đủ nhỏ để quyết định giữa sống và tử vong.

Julia gọi đây là "phép màu" và khẳng định mình đã được tái sinh lần thứ hai.

Trên Instagram, Julia đăng loạt ảnh vết thương khiến nhiều người sốc, kèm lời cảm ơn nghẹn ngào: "Tôi thực sự được tái sinh. Tôi đang hồi phục và phải tạm dừng bóng chuyền một thời gian để cơ thể được chữa lành. Cảm ơn tất cả tin nhắn, lời cầu nguyện và tình yêu mà mọi người gửi đến. Bạn không tưởng tượng được điều đó an ủi tôi tới mức nào".

Nữ VĐV bóng chuyền xinh đẹp cũng lên tiếng về tình trạng bạo lực đang bao trùm Rio: "Bạn không thể bình thường hoá hay bảo vệ những kẻ chọn làm điều ác".

Ông Marcos, bố của nữ VĐV và đồng thời là Phó Chủ tịch CLB kể lại: "Những gì xảy ra thật điên rồ, con gái tôi suýt chết trước mắt mình". Ông cũng có khoảnh khắc thoát nạn trong gang tấc khi một viên đạn khác bay sát đầu ông.

"Lái xe và chứng kiến con bị bắn… đưa con vào viện rồi cầu nguyện con sẽ sống… nghe bác sĩ nói viên đạn không chạm vào bất kỳ cơ quan quan trọng nào - tôi như sụp xuống. Chúa đã che chở cho con bé. Tôi biết ơn từ tận đáy lòng".

Sau khi cảnh sát quân sự có mặt hiện trường, Julia được đưa cấp cứu vào Bệnh viện Badim, sau đó chuyển tiếp sang Bệnh viện Thành phố Souza Aguiar để xử lý tổn thương do đạn. Hiện Julia đã được xuất viện, về nhà nghỉ dưỡng và phục hồi.

Cảnh sát Dân sự Rio đang mở cuộc điều tra để truy tìm kẻ nổ súng. Julia chia sẻ với truyền thông Brazil rằng cô hy vọng có thể: tập luyện lại sau 1 tháng cố gắng trở lại kịp trận cuối Superliga ngày 22/12. Dù chưa chắc kịp hồi phục 100%, nữ vận động viên vẫn muốn đồng hành cùng đồng đội.

"Tôi sẽ không thể tập luyện ngay, nhưng tôi sẽ truyền năng lượng và sức mạnh cho các cô gái. Khoảnh khắc đó khiến tôi biết ơn cuộc sống hơn bao giờ hết. Hôm nay còn sống là một món quà".

CLB Tijuca Tenis Clube cũng ra thông báo chính thức, xác nhận Julia an toàn và sẽ tạm nghỉ thi đấu theo chỉ định của bác sĩ.