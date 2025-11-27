Vì sao U22 Indonesia chỉ đặt mục tiêu huy chương bạc tại SEA Games 33?

Dù đang là đương kim vô địch môn bóng đá nam, Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia (Kemenpora) đã gây sốc khi tuyên bố mục tiêu tối thiểu cho đội tuyển U22 chỉ là lọt vào trận chung kết và giành Huy chương Bạc.

Quyết định này càng trở nên khó hiểu khi song song với việc đặt mục tiêu khiêm tốn, U22 Indonesia lại đang tích cực tăng cường lực lượng với quy mô lớn. Trưởng đoàn các đội tuyển Indonesia, ông Sumardji, xác nhận đội bóng xứ vạn đảo sẽ có sự góp mặt của 4 cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu, nhằm mục đích gia tăng đáng kể sức mạnh để cạnh tranh ngôi vương với U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

U22 Indonesia chỉ đặt mục tiêu HCB SEA Games 33

Bốn "viện binh" chất lượng cao này bao gồm tiền vệ Ivar Jenner (FC Utrecht), tiền đạo Mauro Zijlstra (FC Volendam), hậu vệ Dion Markx (TOP Oss) đều gốc Hà Lan, và tiền đạo Marselino Ferdinan (AS Trencin, gốc Slovakia). Sự bổ sung này, cùng với các tài năng trong nước, giúp U22 Indonesia sở hữu một đội hình được đánh giá là mạnh mẽ và có chiều sâu.

Tuy nhiên, Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir, vẫn kiên định với mục tiêu khiêm tốn là Huy chương Bạc. Tờ Bola lý giải chiến lược này nhằm giảm áp lực tâm lý lên huấn luyện viên Indra Sjafri và các cầu thủ trẻ. Lý do chủ yếu xuất phát từ sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ lớn như U22 Thái Lan (chủ nhà) và U22 Việt Nam (ứng cử viên nặng ký). Thêm vào đó, lịch sử đối đầu tại các kỳ SEA Games được tổ chức trên đất Thái Lan chưa bao giờ ủng hộ Indonesia, với nhiều lần dừng bước từ vòng bảng.

Việc một đội tuyển sở hữu lực lượng hùng hậu với cầu thủ châu Âu nhưng lại không đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương đã tạo nên một chủ đề tranh luận sôi nổi trong giới túc cầu Đông Nam Á. Điều này có thể là một chiến thuật tâm lý để giảm áp lực, hoặc là sự thừa nhận thực tế về thách thức cực lớn tại SEA Games 33.

U22 Indonesia dự kiến sẽ công bố danh sách chính thức và di chuyển sang Thái Lan vào cuối tháng 11 để bắt đầu chiến dịch đầy bất ngờ này.