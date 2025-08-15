Nữ MC đột ngột qua đời ở tuổi 27: Cảnh báo thói quen sống âm thầm "châm ngòi" cho căn bệnh này ở người trẻ

Nữ MC đột ngột qua đời ở tuổi 27: Hồi chuông cảnh báo về căn bệnh đang "tấn công" cả người trẻ

Thông tin nữ MC phát thanh Đường Đường đột ngột qua đời ở tuổi 27 do xuất huyết não đã gây bàng hoàng và tiếc nuối cho nhiều người. Câu chuyện đau lòng này không chỉ là một mất mát cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về một thực tế đáng lo ngại: đột quỵ, căn bệnh vốn được xem là của người lớn tuổi, đang ngày càng trở nên phổ biến và "tấn công" cả những người trẻ tuổi, khỏe mạnh.

Theo các thông tin ban đầu từ cáo phó, nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi của Đường Đường là do cô có thói quen làm việc muộn trong thời gian dài. Với đặc thù công việc là một MC phát thanh trực tuyến, cô thường xuyên thức đêm để trò chuyện và hát, đảm nhận các ca trực kéo dài hàng giờ và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Sự căng thẳng và thiếu ngủ nghiêm trọng đã trở thành "mồi lửa" châm ngòi cho biến cố.

Xuất huyết não là một loại đột quỵ, xảy ra khi máu tràn vào mô não và gây tổn thương não. Khi máu từ tổn thương kích thích các mô não thì sẽ gây ra phù não, máu tập trung thành một khối gọi là tụ máu. Tình trạng này làm tăng áp lực lên các mô xung quanh, cuối cùng giết chết các tế bào não và vỡ mạch não.

Bệnh nhân xuất huyết não nặng có tỷ lệ tử vong cao, tiên lượng phụ thuộc chủ yếu vào kích thước khối máu tụ trong não. Kích thước này càng lớn thì bệnh nhân có nguy cơ tử vong và tàn phế càng cao. Thông thường việc điều trị chỉ nhằm giúp kích thước khối máu tụ không tăng thêm và làm giảm các biến chứng. Số ít bệnh nhân xuất huyết não có thể hồi phục, đi lại được và phần lớn bệnh nhân tàn phế vĩnh viễn.

Những thói quen sống "châm ngòi" âm thần đẩy người trẻ vào nguy cơ xuất huyết não và đột quỵ

Trường hợp của MC Đường Đường không phải là hiếm. Trên thực tế, có rất nhiều người trẻ hiện nay đang sống với những thói quen không lành mạnh, vô tình "nuôi dưỡng" căn bệnh nguy hiểm này từng ngày.

Thức khuya và thiếu ngủ kéo dài: Đây là thói quen phổ biến nhất ở giới trẻ hiện nay, đặc biệt là những người làm việc trong ngành dịch vụ, IT, hoặc những người thường xuyên làm việc ca đêm. Thức khuya làm rối loạn đồng hồ sinh học, khiến cơ thể sản xuất quá nhiều hormone gây co mạch như adrenaline, làm tăng huyết áp và tăng gánh nặng cho tim và não. Thiếu ngủ còn làm giảm khả năng phục hồi của các tế bào, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, căng thẳng.

Căng thẳng, áp lực kéo dài (Stress): Áp lực công việc, học tập và cuộc sống hiện đại khiến nhiều người trẻ phải đối mặt với stress thường xuyên. Khi stress, cơ thể tiết ra các hormone gây co mạch và tăng nhịp tim, nếu kéo dài sẽ làm tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ đột quỵ.

Chế độ ăn uống không lành mạnh: Thói quen ăn nhiều đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều dầu mỡ, đường và muối là nguyên nhân trực tiếp gây ra các bệnh lý như béo phì, mỡ máu cao, tiểu đường và tăng huyết áp. Đây đều là những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ.

Lười vận động: Cuộc sống tĩnh tại, ngồi nhiều, ít vận động không chỉ gây thừa cân, béo phì mà còn làm giảm khả năng tuần hoàn máu, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và mạch máu não.

Sử dụng chất kích thích: Hút thuốc lá, uống nhiều bia rượu, hay sử dụng các chất kích thích khác làm tăng nguy cơ đột quỵ lên gấp nhiều lần. Các chất độc trong thuốc lá và rượu bia gây tổn thương thành mạch máu, dẫn đến xơ vữa và dễ vỡ.

Phòng ngừa xuất huyết não và đột quỵ: Đừng để tuổi trẻ trở thành cái giá phải trả

Để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ đột quỵ, đặc biệt khi còn trẻ, mỗi người cần chủ động thay đổi thói quen sống và quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Dưới đây là một số lời khuyên quan trọng:

Duy trì lối sống khoa học: Hãy cố gắng ngủ đủ giấc (7-8 tiếng mỗi đêm), tránh thức khuya và làm việc quá sức. Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh để tình trạng căng thẳng kéo dài.

Chế độ ăn uống lành mạnh: Hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt và đồ uống có gas. Thay vào đó, hãy tăng cường rau xanh, trái cây, các loại hạt và thực phẩm giàu chất xơ, vitamin.

Vận động thường xuyên: Dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để tập thể dục, đi bộ, chạy bộ hoặc tham gia các môn thể thao yêu thích.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Đây là cách tốt nhất để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn như tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao hay dị dạng mạch máu não. Đặc biệt, nếu trong gia đình có tiền sử mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, bạn cần đi khám và tầm soát đột quỵ thường xuyên hơn.

Hạn chế chất kích thích: Nói không với thuốc lá và hạn chế bia rượu để bảo vệ sức khỏe mạch máu.