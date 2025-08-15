Nhỏ nước tương vào bồn cầu, công dụng "vàng 10", bỏ qua quá phí

Ít ai biết, nhỏ vài giọt nước tương vào bồn cầu là một cách đơn giản để kiểm tra chất lượng bồn cầu.

Mặt hàng bồn cầu trên thị trường hiện nay cực kỳ đa dạng với nhiều mức giá. Các sản phẩm cao cấp, giá thành đắt đỏ thường có chất lượng vượt trội, còn sản phẩm tầm trung hoặc bình dân thường có chất lượng khá trồi sụt và nếu có thể, bạn nên kiểm tra kỹ trước khi mua.

Một mẹo nhỏ không phải ai cũng biết là bạn có thể dùng xì dầu (nước tương) để kiểm tra chất lượng lớp men bồn cầu.

Ảnh minh hoạ.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần đổ một ít xì dầu vào phần thành bên trong bồn cầu, để khoảng 10 phút, sau đó xả cả nút lớn và nhỏ.

Nếu bồn cầu kém chất lượng là men kém khiến xì dầu bám chặt, khó trôi. Điều này đồng nghĩa nước tiểu, cặn bẩn cũng sẽ dễ bám, khó vệ sinh. Bồn cầu chất lượng tốt là xì dầu trôi nhanh, không bám lại, tức là ít bị bám bẩn, dễ chùi rửa và giảm nguy cơ tắc nghẽn.

Ngoài mẹo nhỏ vài giọt nước tương vào bồn cầu, bạn cũng có thể kiểm tra chất lượng lớp men sứ bằng bút chì. Bạn chỉ cần tô vài nét chì lên bề mặt bồn cầu rồi thử dùng khăn giấy lau đi. Nếu các vết bút chì biến mất hoàn toàn, chứng tỏ bề mặt bồn cầu có khả năng chống bám bẩn tốt. Nếu vết chì trở nên khó lau, bị lem ra nghĩa lớp men không đủ chất lượng.

Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng, bạn cần thường xuyên vệ sinh bồn cầu. Định kỳ ít nhất 1 lần/tuần, bạn cần vệ sinh bồn cầu. Có thể sử dụng nước cốt chanh/giấm kết hợp với muối hoặc baking soda để tẩy rửa, giúp loại bỏ vết bẩn và khử mùi hôi.

Nên hạn chế đổ các chất lỏng nóng, chất tẩy mạnh, axit vào bồn cầu để tránh làm hỏng lớp tráng men.